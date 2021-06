Fin Fang Foom n’apparaîtra pas dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Triste nouvelle dans le monde du MCU. Shang-Chi et la légende des dix anneaux La star Simu Liu a écrasé les rêves de (certains) fans de Marvel partout, démystifiant les rumeurs selon lesquelles le super-vilain en forme de dragon Fin Fang Foom apparaîtra dans la prochaine sortie MCU. L’acteur aurait déclaré dans une récente interview que certains des éléments les plus discutables du matériel source, tels que le dragon-extraterrestre Fin Fang Foom ne font pas leur apparition dans le film.

« Nous savions que nous naviguions potentiellement sur un champ de mines, surtout en regardant cette propriété qui a été créée par deux hommes blancs dans les années 1970 au plus fort de l’engouement pour le kung-fu. Nous n’avons pas hésité à arracher tout ce qui ne fonctionne pas dans 2019, 2020, 2021. »

Selon Liu, qui jouera le personnage principal dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Marvel Studios avait l’intention dès le départ de supprimer les parties les plus stéréotypées de l’histoire et des personnages et ainsi de ramener la tradition dans les temps modernes.

« A partir du moment où Marvel Studios a décidé qu’il devait y avoir une voix pour les personnages asiatiques et un personnage asiatique principal dans l’espace de la [Marvel Cinematic Universe], ils ont tous réfléchi à la meilleure façon d’incorporer une histoire qui célèbre à la fois l’asiatisme et toutes ses dimensions merveilleuses, ses facettes et ses nuances, et célèbre également les arts martiaux. »

Pour ceux qui espèrent voir des dragons entrer dans le MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux Cependant, ne vous inquiétez pas pour l’instant, car les ensembles officiels LEGO et d’autres marchandises ont confirmé que le film comprendra un dragon d’eau nommé The Great Protector. Bien que The Great Protector ne semble pas avoir de base dans les pages des bandes dessinées Marvel, cela pourrait toujours être un autre personnage recevant un nom différent pour l’adaptation. Il pourrait même être révélé comme une version légèrement retravaillée de Fin Fang Foom, avec Liu jouant à des jeux intelligents en déclarant que le personnage n’apparaît pas.

Le retrait de Fin Fang Foom de Shang-Chi et la légende des dix anneaux est tout à fait compréhensible, et c’est loin d’être la première fois que Marvel supprime ou retravaille quelque chose pour le MCU. En définitive, le fait que Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira les dragons à la franchise est plus que suffisamment excitant.

Réalisé par Destin Daniel Cretton d’après un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng. L’épisode MCU présentera au public un tout nouveau héros et un tout nouveau monde d’assassins, de fantaisie et d’arts martiaux, lorsque Shang-Chi est entraîné dans l’organisation clandestine Ten Rings et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière. Avec des dragons ajoutés, bien sûr.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de NBC News.

Sujets : Shang-Chi