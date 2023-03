Fin expliquée « The Glory » Partie 2 : Qui a tué Myeong-O et So-Hee ?

Un peu plus de deux mois après le lancement de « La gloire »la série netflix de retour avec la partie 2qui aboutira au plan directeur de Moon Dong-eun pour se venger du groupe qui l’a torturée dans sa jeunesse et lui a rendu la vie misérable.

La finale de la série coréenne a été créée le 10 mars, révélant le plan complexe que le protagoniste avait développé pour se venger de chacun des agresseurs.

Comme s’il s’agissait d’un jeu de go, il s’utilise pour finir l’un l’autre ou pour eux de s’auto-saboter, sans qu’elle ait besoin de tuer quelqu’un et de payer les conséquences de leur mort.

Si vous pouviez déjà voir les huit nouveaux épisodes sur Netflix, nous vous expliquons ici les aspects qui pourraient être flous. Avant de continuer, regardez le bande-annonce de « La Gloire ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA GLORY » PARTIE 2 ?

Pourquoi Yoon So-Hee a-t-il été tué ?

Yoon So-Hee avait été une autre des victimes d’intimidation de Yeon-Jin et de son groupe, car elle était le prédécesseur de Moon Dong-eun avant qu’ils ne décident de la torturer. Cependant, les choses sont devenues incontrôlables et So-Hee est décédé. Dans la première partie, il est donné de comprendre que l’un des membres du groupe en avait été responsable, mais il n’est pas révélé de qui il s’agit.

Cette information est obtenue dans la partie 2 et il est expliqué que Yeon-Jin a torturé la jeune femme car, à certaines occasions, elle l’a vue porter les mêmes vêtements qu’elle. Lorsque la confrontation a eu lieu sur le toit, tous deux étaient seuls et Alors-hee a trouvé le courage de vraiment dire à Yeon-jin ce qu’elle avait en tête.qui cachait en fait de nombreuses insécurités.

Cela a bouleversé le harceleur et a mis le feu aux vêtements de So-Hee, puis la pousser du toit. Tomber d’une telle hauteur l’a fait mourir, mais Dong-eun était à proximité pour assister à l’événement. En outre, trouvé le badge et le briquet de Yeon-Jince que le policier salarié de la famille n’avait pu effacer de la preuve.

Qui a vraiment tué Myeong-O ?

La partie 2 résout également un autre des mystères laissés au début : l’identité du meurtrier de Myeong-O, bien que ce soit un peu plus compliqué. La dernière nuit que Myeong-O a été vu, il avait contacté tous les membres de son groupe, testant le terrain pour découvrir Qui pourrait-il extorquer avec la mort de So-Hee ?.

Celui qui a attrapé l’appât était le coupable, Yeon-Jin, qui l’a rencontré dans la loge du magasin de Jeon Jae-joon. En découvrant que Myeong-O l’avait trompée et qu’elle n’avait en fait aucune preuve physique contre lui, elle fut remplie de colère et le frapper plusieurs fois sur la tête.

Dans la partie 2 de « The Glory », Myeong-O prévoyait d’extorquer de l’argent à Yeon-Jin, mais a fini par être tué par elle (Photo : Netflix)

Ce qu’il ne sait pas, c’est que, bien que ces coups l’aient affecté et l’aient fait saigner, celui qui lui a donné une attaque mortelle était Kim Gyeong-Ran, la vendeuse de vêtements qui était également allée à l’école avec eux quand ils étaient jeunes et est devenu sa nouvelle victime après le départ de Dong-eun.

La femme avait gardé le silence sur les abus qu’elle avait subis tout au long, mais voir que Dong-eun cherchait à se venger l’a également inspirée à agir.

Ont-ils réussi à attraper Yeon-Jin ?

Tout commence à s’effondrer pour Yeon-Jin progressivement. En cela, Joo Yeo-jeong, le médecin qui a appris à Dong-eun à jouer au go, joue un rôle essentiel. Après avoir planté l’idée qu’elle assiste avec lui, elle est mise sous anesthésie et parvient à obtenir son ADN et à le planter dans le corps de Myeong-O, qui se trouvait dans un salon funéraire qu’il a acheté.

En parallèle, les détectives examinant le cas de So-Hee après des années trouvent le briquet manquant, réalisant que l’ADN est le même que celui de la personne que Myeong-O avait tuée. Désormais, les deux crimes étaient liés.

Cependant, ils ne savent pas qui c’était jusqu’à ce que Dong-eun joue à nouveau avec son esprit et lui montre une vidéo de la bouteille qu’elle a utilisée pour le frapper à la tête, qu’elle a également présentée à la police. Les autorités vérifiaient la scène lorsque Yeon-Jin est entré en courant et a été arrêté.