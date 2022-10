Fin expliquée du « Lot 36 » : comment le démon a été libéré dans l’épisode 1 de « Le Cabinet des Curiosités »

Le mardi 25 octobre, Netflix a créé les deux premiers épisodes de « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (« Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro »), la nouvelle série de anthologie d’horreur du célèbre réalisateur mexicain.

La première de ces sombres histoires s’intitule « Lot 36″ (« Lot 36 »)Il est dirigé par Guillaume Navarro et mettant en vedette les acteurs Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse et Sebastian Roche.

Dans cette histoire, un ancien combattant nommé Nick Appleton il pense qu’un garde-meuble plein d’objets mystérieux mettra fin à ses problèmes d’endettement. Cependant, il se retrouve bientôt dans une situation mortelle et désespérée.

ATTENTION SPOILERS. Si après avoir regardé le chapitre, vous avez des questions, cette note est pour vous. Dans les lignes qui suivent, découvrez quelle est la fin expliquée de l’épisode 1 de la série des Guillermo del Toro dans Netflix.

EXPLICATION DE LA FIN DU « LOT 36 »

Vers la fin du chapitre, pseudo arrive au magasin Agathe prêt à vendre des objets étranges qu’il a trouvés dans le lot 36. Il ne le sait pas encore, mais une de ces tablettes sert à invoquer des démons.

Puis la femme trouve un compartiment secret dans l’une des armoires, qui contient trois livres sinistres : « Liber Primus : Daemonia », « Liber Secundus : Symvolia » et « Liber Tertius : Perilipsi ». Ainsi, elle révèle qu’elle connaît quelqu’un qui pourrait lui donner plus d’informations sur le sujet et arrive Roland à votre entreprise.

Nick dans la boutique d’Agatha dans l’épisode « Lot 36 » (Photo : Netflix)

Bien que les trois exemplaires aient une valeur de 10 mille dollarsil est suggéré que, avec le quatrième livre de la collection (« Liber Quartus : Sacramentum »), le montant s’élèverait à 300 mille dollars. Aveuglé par l’ambition pseudo accepter de prendre Roland à l’unité de stockage pour le rechercher.

En cours de route, l’homme mystérieux avoue au vétéran qu’il a rencontré le propriétaire d’origine du lot 36. C’était un Allemand impliqué dans l’occultisme, qui était soupçonné d’avoir offert à sa sœur Dottie Wolmar à un démon.

En ce sens, le quatrième volume de la collection était étrange, car il a été brûlé une fois que le mal a réclamé une âme et mis fin au contrat. Puisque le propriétaire est décédé d’une crise cardiaque, le livre est probablement en parfait état.

Pour se rendre à lot 36Ils découvrent tous les deux une porte secrète qui mène à un couloir sombre avec de nombreux crucifix et des pages de textes sacrés. À la fin, ils rencontrent un démon, alors que pointillé reste piégé au milieu d’un cercle d’invocation.

Le livre tant désiré est sur un piédestal à côté d’elle, alors pseudo approches. C’est ainsi que le vétéran tacher les marques sur le sol et libérer le démon. Ensuite, Roland il est dévoré et le quatrième livre se brûle.

pseudo il se rend compte qu’au-delà de l’argent qu’il a perdu, autant mourir tout de suite. Bientôt, il se cache dans les couloirs, mais s’aperçoit que la seule sortie est fermée de l’extérieur.

À l’heure actuelle, Emiliequi avait été victime de discrimination pour pseudo en raison de ses origines, il est situé de l’autre côté de la porte. Apprenant qu’il lui demande de l’aide, la femme décide simplement de lui tourner le dos et de le laisser tranquille, l’enfermant avec le cadenas qu’il lui a lui-même donné.

De cette façon, notre protagoniste devient une victime du diable.

« Lot 36 » est le premier chapitre du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’HISTOIRE « LOT 36 » ?

Après tout, pseudo est blessé par sa propre ambition et son intolérance. Considérant que l’offre initiale de Roland pour les trois livres cela aurait été plus que suffisant pour annuler toutes ses dettes, sa cupidité l’a conduit à prendre un mauvais chemin.

De même, son extrémisme et sa haine envers les immigrés l’ont condamné à ne pas recevoir l’aide dont il avait tant besoin. Si seulement j’avais aidé Amélie avant, il se serait probablement échappé de l’endroit vivant.

L’affiche du « Lot 36 », une des histoires du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO » ?

Cette fabrication est disponible en Netflix. Par conséquent, pour voir l’anthologie d’histoires d’horreur, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez ici la bande-annonce du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro », la série d’horreur du réalisateur mexicain.