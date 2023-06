Fin expliquée du chapitre « Loch Henry » de Black Mirror 6 : Qui est le meurtrier ?

Netflix

Découvrez le vrai sens de la fin du chapitre « Loch Henry » de Black Mirror 6.



©NetflixFin expliquée du chapitre « Loch Henry » de Black Mirror 6

La sixième saison de la série « Black Mirror » est sortie et l’un des chapitres qui a réussi à intégrer les téléspectateurs est celui de « Loch Henry », réalisé par Sam Millerqui montre un jeune couple se rendant dans une ville écossaise pour filmer un documentaire sur la nature, mais une histoire locale transforme tout en cauchemar. Si vous avez déjà vu l’épisode, nous vous laissons ici le fin expliquée.

Le chapitre « Loch Henry » de Black Mirror 6 étoiles Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah et Monica Dolan.

De quoi parle « Loch Henry » dans Black Mirror 6 ?

Davis retourne dans sa ville natale et présente sa petite amie à sa mère, où ils lui parlent de le thème du documentaire qu’ils enregistreront, à propos de l’homme qui garde des œufs étranges. Mais le moment devient gênant quand mentionne la mort de son père, le policier Kenneth. Le lendemain, ils vont visiter le bar de leur ami Stuart, où ils commencent à parler de les meurtres qui ont terrifié les gens dans le passé.

Un fermier a tiré sur ses parents et lorsqu’ils ont inspecté sa cabane, ils ont trouvé des traces d’autres meurtres; C’est aussi lui qui a tiré sur le policier. La fille curieuse décide que le documentaire devrait porter sur le meurtrier et son repaire, alors tout le plan change, car ils pensent que cela pourrait attirer des touristes dans la ville oubliée.

La fin du « Loch Henry » de Black Mirror 6 expliquée

Bien que le père de Stuart soit en désaccord avec le documentaire, la mère de Davis propose son aide. Le couple commence à enquêter sur tout ce qui concerne le meurtrier Iain Adair et entre même dans ce qui était sa maison et trouve des taches de meurtres.

Davis et sa petite amie ont un accident de voiture, alors le jeune homme doit rester à l’hôpital avec le père de Stuart, qui avoue un terrible secret. Pia passe en revue les images qu’ils ont filmées cet après-midi et découvre que la bande qu’ils ont utilisée appartient à la collection privée de Janet, la mère de son petit ami, et contient des enregistrements de les tortures pratiquées par Iain Adair avec les parents de Davis.

Sur la bande, Janet est vue en train d’utiliser un masque pour torturer les victimes. Pia est terrifiée et lorsqu’elle se rend compte qu’elle se trouve dans la maison de l’un des meurtriers, elle essaie de communiquer avec Davis et de s’échapper de la maison.. La mère de son petit ami découvre la cassette et se rend compte qu’elle a été découverte, mais bien qu’elle essaie de l’attraper, elle échoue.

Pia fait une chute et ne survit pas. Janet rassemble toutes les preuves contre elle, écrit une note à son fils et se tue. David enregistre le documentaire révélant que ses parents étaient complices de Iain Adair. Le documentaire remporte un prix BAFTA, la ville se remplit de touristes et le pub Stuart est à nouveau populaire. Cependant, à la fin, nous voyons que Davis est dévasté et lit la note que sa mère lui a laissée : « Pour votre film »Il lève les yeux et voit le prix, un masque comme celui que portait sa mère. Laisser voir ça Au final, son succès est dû à l’horreur causée par ses parents.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?