Fin expliquée du chapitre 7 de « The Last of Us »: le passé d’Ellie, la mort de Riley et plus

Épisode 7 de « Le dernier d’entre nous » j’arrive à HBO Max le dimanche 26 février. Réalisé par Liza Johnson et écrit par Neil Druckmann, cet épisode (1×07) s’intitule « Left Behind » (en Espagne : « Lo que Dejamos Atrás » et en Amérique Latine : « Los que Quedan Atrás ») et nous a permis d’assister à un moment cruciale de la vie d’ellie le jour où elle a été mordue par un infecté.

Les événements présentés se déroulent environ 3 semaines avant la première rencontre de l’adolescent avec Joël. Ainsi, nous savons Rileyle meilleur ami et l’intérêt amoureux de notre protagoniste.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Comme le programme nous y a habitués, le dénouement de cette partie de l’histoire a également été tragique. Voulez-vous en savoir plus? Découvrez ce que fin expliquée du chapitre 7 de « Le dernier d’entre nous ».

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE 7 DE « THE LAST OF US » ?

Vers la fin de l’épisode, Élie et Riley Ils sont les personnages principaux d’une scène tendre. ils embrassent et, après l’insistance du premier, la jeune « Firefly » décide qu’elle ne bougera pas et restera en ville.

Cependant, un hôte infecté les trouve au centre commercial et les poursuit. Tous deux se battent de toutes leurs forces et parviennent à le battre, mais il est trop tard : les filles se rendent compte qu’elles ont été mordues. Alors, ils prennent la décision d’être ensemble et espèrent que le Cordyceps prendre possession de leur corps.

Qu’est-il arrivé à Riley ?

Bien que la série ne le montre pas, il est sous-entendu que Élie devait tuer Riley après que ce dernier soit devenu l’un des infectés. En pleine découverte de son immunité, le personnage de Bella Ramsey il aurait pris cette dure décision pour survivre.

Au chapitre 4, quand il a tiré sur l’homme qui attaquait Joël, la jeune fille a avoué que ce n’était pas la première fois qu’elle blessait quelqu’un comme ça. En ce sens, on peut en déduire qui était la personne à laquelle il faisait référence.

Dans le jeu vidéo, il l’explique mieux : « Quand j’ai été mordu, je n’étais pas seul. Il y avait mon meilleur ami. Ils l’ont également mordue. Nous ne savions pas quoi faire. Elle a dit d’attendre, que nous pourrions être poétiques et perdre la raison ensemble. J’attends toujours ma transformation. Elle s’appelait Riley et elle a été la première à mourir. »

Storm Reid dans le rôle de Riley Abel dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

Qu’est-il arrivé à Joël ?

Le chapitre 7 nous a également montré Joël essayant de se remettre de l’attaque dont il a été victime. Bien que l’homme ait suggéré à la jeune fille de s’enfuir et de chercher Tommy, elle n’a pas abandonné ses tentatives pour le sauver. Ainsi, on la voit recoudre la blessure de son compagnon de voyage et lui donner une nouvelle chance de vivre.

Connaissant l’histoire antérieure du personnage, on se rend compte que Élie veut l’aider à cause de la douleur qu’il a ressentie quand il a perdu Riley. Les protagonistes de l’histoire, à leur manière, ont renforcé le lien qu’ils ont construit.

Ellie tente de sauver Joel dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’ÉPISODE 7 DE « THE LAST OF US » ?

Loin de montrer la mort tragique de Riley explicitement, la série a préféré aborder l’impact de ce fait Élie et comment cela influence les actions futures de la jeune femme. Il ne faut pas oublier que la première personne qu’il a dû tuer était précisément son premier grand amour et cela lui fait ressentir une culpabilité inévitable.

Le fait qu’elle ait la chance de sauver le monde est aussi une motivation importante : personne d’autre n’aurait à vivre ce qu’elle a vécu et elle semble être attachée à la cause.

Enfin, le spectacle explique comment Marlene a trouvé Ellie. Dans une partie du chapitre, il est révélé que Riley protégé les approvisionnements de Les lucioles dans le centre commercial. Ainsi, il est probable que ce groupe ait trouvé l’adolescente vivante lorsqu’ils sont allés chercher ses affaires. De cette façon, ils auraient déclenché les événements que nous avons rencontrés au début de l’émission télévisée.