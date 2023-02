Fin expliquée de « You » – Saison 4 Partie 1 : qui est le meurtrier et le harceleur de Joe

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La quatrième saison de « You » est divisé en deux parties. Le premier est disponible sur Netflix à partir du 9 février 2023et commence avec Joe (Penn Badgley) vivant à Londres en tant que un professeur d’université nommé Jonathan Moore. Alors qu’il essaie de mettre le passé derrière lui et d’être le meilleur de lui-même, quelqu’un menace d’exposer ses crimes et le force à se lancer dans un jeu sadique.

Joe Goldberg essaie de se fondre à Londres et de briser les vieilles habitudes, mais son amitié inattendue avec Malcom Harding (Stephen Hagan), un riche collègue d’université, et un acte héroïque au nom de Kate (Charlotte Ritchie) l’amènent à sortir avec un groupe. de riches et gâtés

Après avoir été invité à sa première soirée exclusive à Londres, Joe/Jonathan se saoule jusqu’à perdre connaissance. Quand il se réveille, il est dans son appartement, mais il n’est pas seul, sur la table de la cuisine se trouve le cadavre de Malcolm. Comment en est-il arrivé là ? Qui l’a tué ? Qui veut l’encadrer et pourquoi ?

Avant de résoudre ces questions, Joe utilise ses anciennes méthodes pour se débarrasser du corps et remarque que le doigt qui portait une bague est manquant. Lorsqu’il commence à évaluer les suspects, il reçoit un message étrange qui est supprimé peu de temps après l’avoir lu. Apparemment, c’est le meurtrier et a l’intention de jouer avec le protagoniste de « toi”.

Joe (Penn Badgley) s’est débarrassé du corps de Malcom au début de la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « YOU » – SAISON 4 PARTIE 1 ?

Qu’est-il arrivé à Marianne et comment Joe est-il devenu Jonathan ?

Joe devient l’intimidé et ne sait pas comment gérer ce renversement de rôle. Le principal suspect est Eliot Tannenberg, l’homme que le père de Love Quinn a engagé pour se débarrasser de lui après le meurtre de sa fille. Mais lorsque Joe le confronte, il nie toute relation et met fin à l’appel.

Après avoir suivi Marianne (Tati Gabrielle) à Paris, Goldberg découvre que l’artiste s’est rendue à Londres et décide de la suivre. Quand il l’a finalement trouvée, elle s’est enfuie effrayée. Bien sûr, Joe tendit la main vers elle, mais voyant la peur dans ses yeux, il préféra la laisser partir. Alors peut-elle être derrière les messages?

Suite à sa malheureuse rencontre avec Marianne, Joe est approché par Eliot Tannenberg, qui lui explique la situation et lui propose un marché : le laisser vivre et lui donner une nouvelle identité (Jonathan Moore) en échange de tout l’argent qu’il a prélevé sur le compte de Love. . En outre, il suggère de tuer l’autre personne qui connaît son secret. Goldberg accepte et prétend avoir assassiné Marianne.

Nouvelles victimes et suspects

Pour attraper son intimidateur, Joe met à profit ses compétences et l’intuition d’une étudiante, Nadia (Amy-Leigh Hickman), qui est une fan de romans policiers et propose d’expliquer à son professeur les livres de style Agatha Christie. L’un des faits qu’il partage est que le principal suspect est toujours le deuxième à mourir.

Et c’est précisément ce qui se passe dans la première partie de la quatrième saison de « toi”. Plusieurs indices mènent Joe à Simon (Aidan Cheng), mais avant qu’il ne puisse l’affronter, l’artiste est assassiné et perd une oreille. Bien que la police interroge Jonathan, son principal problème est le harceleur qui découvre sa véritable identité et ses crimes.

Alors que Joe enquête, il trouve de nouveaux suspects avec des raisons de tuer Malcolm, mais il ne peut pas résoudre le mystère. Le harceleur réapparaît et menace de faire mal Kate, le directeur d’une galerie d’art qui n’aime pas Jonathan. Malgré ce dernier, Joe décide de la protéger et s’implique avec la petite amie de Malcolm.

Un week-end somptueux augmente les chances de Joe d’attraper son harceleur, mais cela augmente également la liste des suspects à mesure qu’il se présente Roald (Ben Wiggins), qui est apparemment amoureux de Kate. Serait-il capable de tuer pour elle ? Est-ce un autre Joe ?

Après que Roald ait poussé Jonathan du balcon, Joe survit et retourne à la fête. Ne voyant pas Kate, elle s’inquiète et court pour la retrouver, mais quand il entre dans sa chambre, il la voit par terre devant le cadavre de son amie Gemma et tenant un couteau. Kate est l’assassin ?

Kate devient la principale suspecte du quatrième épisode de la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 1 ?

Qui est le tueur de « Eat The Rich » ?

Dans le dernier chapitre de la première partie de la saison 4 de « toi« , Kate assure qu’elle est innocente et Joe décide de la croire et l’aide à déplacer le corps. Les choses se compliquent pour Goldberg lorsqu’il doit retourner dans la cachette de Gemma pour récupérer le bracelet de Kate, alors que Roald le découvre et le désigne comme le meurtrier.

Roald l’amène devant le reste du groupe, et ils le mettent en procès et le condamnent à mort. Joe parvient à s’échapper et s’enfuit dans les bois. Bien que Roald le poursuive avec un fusil de chasse comme s’il s’agissait d’une chasse, Jonathan parvient à le faire tomber.

Cependant, les deux sont éliminés par Rhys Montrose (Ed Speleers), un ami du richissime groupe et célèbre écrivain qui a l’intention de se présenter à la mairie, qui se révèle être le tueur de « Eat The Rich » et le harceleur de Joe.

Rhys a l’intention de blâmer Roald pour les meurtres et d’utiliser Joe pour se débarrasser de lui. À la fin, il les enferme et brûle le sous-sol. Avant que le feu ne dévore l’endroit, Joe se libère. et fait de même avec Roald. Kate arrive juste à temps et les libère.

Une semaine plus tard, Joe retourne à Londres, décline une invitation de Kate et voit aux nouvelles que Rhys annonce sa candidature à la mairie et promet d’attraper l’homme responsable de la mort de ses amis. Donc, les derniers épisodes de la quatrième saison de « You » seront centrés sur l’affrontement des deux tueurs en série. Qui survivra ?