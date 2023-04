Fin expliquée de « Workin’ Moms » – Saison 7 : ce qui est arrivé à Kate, Anne, Slone et Val

Weissenfels 2 Chaînes Neige Weissenfels Clack&Go M44 7

Pour trouver les chaînes neige adaptées à vos pneumatiques : Cliquez iciLa technologie brevetée Clack&Go naît à la fin des années 90 de la recherche des ingénieurs WEISSENFELS dont l'objectif était de créer une nouvelle génération de chaînes capables d'améliorer les conditions de sécurité de l'automobiliste tout en alliant confort de conduite, faibles vibrations et adhérence.Les chaînes qui utilisent des systèmes de tension classiques imposent à l'utilisateur d'effectuer un deuxième arrêt pour les retendre dans des conditions climatiques souvent très difficiles. La chaîne Clack&Go, quant à elle, est l'une des seules chaînes à disposer de 2 tendeurs dissociés qui permettent une simplicité de pose déconcertante et une tension des chaînes constante.Les chaînes neige Clack&Go WEISSENFELS grâce à ses deux dispositifs « auto-tension » et « auto-centrage »se montent en une seule fois et ne nécessitent pas de nouveaux réglages en cours d'utilisation. Le fonctionnement est très simple : le mécanisme à l'intérieur du dispositif de tension, composé d'un système à roues dentées permet de compenser systématiquement le jeu de chaîne durant le déplacement de la voiture jusqu'à ce qu'elles atteignent le positionnement idéal.La chaîne neige Clack&Go Prestige M44 est dotée de maillons d'encombrement réduit en acier cémenté de haute qualité et de haute résistance. Constituées de plusieurs brins à maillons qui s'entrecroisent sur la bande de roulement, ces chaînes offrent une haute adhérence et se révèlent efficaces tant en motricité qu'au freinage. De plus elles n'affectent pas trop le confort de conduite car les vibrations sont minimisées.La chaîne Clack&Go Prestige M44 est une chaîne à maillons de 9 mm sans parties métalliques en contact avec les jantes et compatible avec les systèmes ABS et ESP. Les éléments métalliques (système de tendeur et tous les autres points de contact) sont couverts par des coques en plastique qui protègent efficacement et qui empêchent les rayures indésirables sur les jantes.Les chaînes neige WEISSENFELS après avoir passé des tests très sévères, ont obtenu l'homologation TUV qui garantit le contrôle du système de production et la fiabilité, la qualité et la sécurité pour l'utilisateur.Elles sont également certifiées ÖNORM qui atteste de la conformité à la norme autrichienne V 5117 pour voitures et qui garantit des standards et des paramètres de haute qualité pour l'utilisateur. Elles sont aussi conformes aux normes Italiennes CUNA NC 178-01 et UNI 11313.