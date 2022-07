Fin expliquée de « Virgin River 4 » : qui est le père du bébé de Mel ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La quatrième saison de « Virgin River » (« Un endroit pour rêver » en espagnol) commence par résoudre les principaux mystères laissés par le précédent volet de la série Netflix basé sur le roman du même nom de Robyn Carr Bien qu’ils ne sachent pas si leur bébé vient de son défunt mari, Mark, ou de Jack, Mel et Jack décident de poursuivre leur relation et de se concentrer sur leur fils.

Alors que Mel est ravie de réaliser son rêve d’être mère et restant optimiste, Jack essaie d’être compréhensif, mais craint de ne pas être prêt pour la paternité, d’autant plus qu’il ne communique pas bien avec Charmaine. De plus, tout se complique avec l’arrivée d’un nouveau et beau médecin, Cameron Hayek.

D’un autre côté, Hope se remet toujours de son accident de voiture et doit faire face aux effets psychologiques persistants de sa lésion cérébrale. Pendant ce temps, Doc fait la connaissance de son petit-fils Denny, Brie essaie de prouver l’innocence de Dan Brady et Preacher forge une nouvelle relation amoureuse, mais n’abandonne pas l’espoir de retrouver Christopher et Paige.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 4 DE « VIRGIN RIVER » ?

Mel organise un dîner pour que Cameron rencontre Jack, mais son plan ne se déroule pas. Puis elle essaie de surprendre son petit ami avec une soirée romantique, mais ça ne marche pas non plus. Bien que le couple s’efforce de mener une vie calme et heureuse, il arrive toujours quelque chose qui complique leur vie.

Les protagonistes de « Rivière ViergeIls acceptent de garder secrète la grossesse de Mel jusqu’à ce que la paternité de Jack soit confirmée.qui refuse de passer le test par peur des résultats et après avoir vu le frère de l’ami qu’il a perdu sur le champ de bataille commence à avoir des souvenirs douloureux qu’il tente de faire taire avec de l’alcool.

Bien sûr, cela lui cause des ennuis avec Mel : il est inconscient quand elle a besoin d’aide médicale, et il n’assiste pas au mariage de sa sœur pour la même raison. Au début, il n’admet pas qu’il a besoin d’aide, mais finit par accepter de suivre une thérapie.

D’autre part, Calvin paie la caution de Brady en échange qu’il travaille à nouveau pour lui et Brie fait tout pour prouver l’innocence de son amant, surtout après que Jack ait identifié Vince comme son agresseur. De plus, un couteau que Preacher trouve par hasard confirme l’accusation.

Quand tout semble aller mieux pour le couple phare de «Un endroit pour rêver” La mère de Mark semble menacer de poursuivre Mel pour la garde du bébé qu’elle attend et ce que pense son petit-fils, alors Mel décide de faire un test de paternité.

Après l’accident de Hope, Vernon suggère d’avoir de l’aide à la maison. Pendant ce temps, Mel confronte Cameron à propos de son comportement étrange après avoir découvert qu’elle est enceinte, Jack met sa nouvelle entreprise en marche et Paige retourne à Virgin River.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 DE « A PLACE TO DREAM » ?

Vince, est-il mort à la fin de « Virgin River » ?

Paige passe un marché avec Vince pour récupérer son fils, mais Preacher décide de retrouver la mère de Christopher. L’agresseur de Jack exige de savoir où son frère a été enterré et menace de blesser Peage s’il n’obtient pas l’information.

Au milieu d’un affrontement, Paige attrape une arme et va tirer sur Vince, mais Preacher apparaît et le frappe à la tête.. Est-il mort ou est-il simplement inconscient ? Pour l’instant, la famille de Christopher est hors de danger.

Qui est le père de l’enfant de Mel ?

Suite à la demande en mariage réussie de Jack, Mel reçoit les résultats du test ADN et confirme que Jack est le père de sa fille. De plus, l’infirmière décide de quitter son emploi pour que Cameron ne parte pas et continue à soutenir Doc.

Pendant ce temps, Denny avoue à Lizzie qu’il a la maladie de Huntington, et Charmaine, qui est enceinte de cinq mois, a une crise de panique à cause de l’infidélité de Todd et craint de perdre ses jumeaux. Au milieu de sa crise, Jack avoue qu’il n’est pas le père de ses enfants.