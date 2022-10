Fin expliquée de «Vigilante»: qui a envoyé les lettres à la maison du boulevard 657

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur des événements réels publiés pour la première fois dans un article The Cut de 2018 du même nom, «Vigilant » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est un série netflix qui suit la famille Brannock, qui déménage dans une nouvelle maison du New Jersey avec le rêve d’une vie tranquille.

Cependant, leurs plans tournent au cauchemar lorsqu’ils commencent à recevoir une série de lettres de menaces d’un mystérieux expéditeur. Nora (Naomi Watts) et Dean Brannock (Bobby Cannavale) se rendent à la police, mais les autorités leur assurent qu’ils n’ont rien à craindre.

La deuxième lettre deL’observateur» comprend plus de détails sur la propriété et la famille qui y vit maintenant, alors Dean se méfie de ses étranges voisins : les frères Pearl et Jasper, et les maris Mo et Mitch. Qui est vraiment le harceleur et que mijote-t-il ?

La famille Brannock lisant la première lettre du « Vigilante » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « VIGILANTE » ?

Malgré leur peur, les Brannock refusent de vendre la maison de leurs rêves, alors ils engagent Theodora, une détective privée, installent des caméras de sécurité dans toute la propriété et installent des alarmes pour empêcher les intrus. Cependant, les lettres et les irruptions ne s’arrêtent pas.

Pendant qu’ils rénovent la maison, Dean est laissé seul et le reste de sa famille reste dans un hôtel voisin. Bien qu’elle soit loin de la propriété, Nora ne peut pas dormir tranquille car elle reçoit des appels étranges.

Après quelques disputes avec les voisins, Dean se méfie d’eux, en particulier de Mo et Mitch. Dean parle à un ancien propriétaire qui est encore ébranlé par ce qu’il a vécu et désigne le couple de personnes âgées comme étant les personnes derrière les lettres qu’il a également reçues.

Une nuit, Dean entend des coups de feu provenant de la maison de Mo et Mitch. Selon les rapports de police, le couple s’est suicidé, mais quelques jours plus tard, ils se présentent chez elle et expliquent que son fils toxicomane a simulé leur mort pour percevoir l’argent de l’assurance.

Le meurtre à la maison du boulevard 657

La famille Graff a vécu dans la maison du boulevard 657 jusqu’en 1995. Le comptable John Graff a emménagé avec sa famille après avoir été cambriolé, mais malgré sa nouvelle maison, sa vie n’allait pas mieux, au contraire, elle devenait de plus en plus compliquée. Les exigences de sa mère, l’indifférence de sa femme, la rébellion de sa fille et ses problèmes financiers le tourmentaient.

Après avoir reçu plusieurs lettres du «Vigilant« , John a pris la décision d’assassiner toute sa famille, drainer le sang de leur corps et s’échapper sans laisser de trace. Aucune photo de Graff n’existe car il s’est coupé le visage de tous les portraits de famille, mais Dean pense que cet homme s’est rendu chez lui en se faisant passer pour un superviseur de la construction.

Lorsque la situation s’aggrave, Karen, l’agent immobilier, propose à Nora une issue : vendre sa maison moins cher que ce pour quoi elle l’a achetée. Quelque chose qui attire plus tard l’attention des Brannock, qui confrontent Karen et le chef de la police en public. Cependant, il n’a aucune preuve pour étayer ses théories.

Karen montrant aux Brannock la maison de leurs rêves dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « VIGILANTE » ?

Qui est vraiment le Watcher ?

Tout au long des sept épisodes de la première saison de » Vigilante « , les Brannock soupçonnent différentes personnes, mais ils ne parviennent pas à découvrir le véritable coupable. Nora se méfie même de son mari à cause de l’écriture manuscrite de la troisième lettre et d’un appel de chez elle.

De plus, Dean et Nora commettent la même erreur chaque fois que les preuves pointent vers quelqu’un : ils l’affrontent et gagnent de nouveaux ennemis. Ainsi, lorsque les entrepreneurs découvrent des tunnels secrets dans le sous-sol, le chef de la police refuse de les aider et Karen décide de partager l’histoire de la maison avec les médias.

Peu de temps avant de mourir, Theodora avoue être The Watcher et raconte une histoire qui aborde chaque détail du cauchemar des Brannock, mais il s’avère que c’est un mensonge que la femme désespérée a dit pour que Dean et Nora ferment ce chapitre de leur vie et retrouvent tranquillité d’esprit.

Finalement, les Brannock vendent la maison de leurs rêves et retournent dans leur appartement new-yorkais.. Karen achète la maison du boulevard 657, mais ne dure pas longtemps lorsqu’elle reçoit une lettre terrifiante du Watcher. Les propriétaires suivants reçoivent également une lettre similaire, mais L’identité de The Watcher est encore inconnue.

Était-ce les étranges voisins ? L’un des anciens propriétaires? Pourquoi Dean visite-t-il la maison à la fin de la série ? Dean est-il tellement obsédé qu’il a l’intention de tourmenter tous ceux qui achètent ce qui était autrefois sa maison ?