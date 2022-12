Fin expliquée de « Une nuit à l’école » : Eryk parvient-il à éviter l’expulsion de son beau-fils ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Réalisé par Rafal Skalski, « Une nuit à l’école » (« Noc W Przedszkole » dans sa langue d’origine et « Une nuit à la maternelle » en anglais) est un Film Netflix polonais qui suit Eryk, un jeune beau-père qui doit remplacer sa petite amie lors d’une réunion à la maternelle de son fils Tytus.

Bien qu’il soit conscient que son beau-fils est un enfant difficile, il n’imaginait pas que les parents du comité scolaire, dirigé par Justynka, envisagent d’expulser Tytus et le directeur du centre éducatif n’a pas le courage d’intervenir.

Déterminé à ne pas décevoir une nouvelle fois sa petite amie, le protagoniste de « une nuit à l’école» s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter que son beau-fils ne soit expulsé. Pour ce faire, il gagne d’abord la confiance des autres parents, les amène à l’inviter à faire partie de la pièce de Noël et essaie de les convaincre que Tytus n’est pas un si mauvais garçon.

Eryk tente de convaincre les autres parents de ne pas expulser son beau-fils dans le film polonais « Une nuit à l’école » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « UNE NUIT À L’ÉCOLE » ?

De son côté, Justynka continue de manipuler le comité pour que son plan d’expulsion de l’enfant gênant reste inchangé. La survivante du cancer souligne qu’il s’agit d’une décision nécessaire pour assurer le bien-être de ses enfants, puisque le premier-né de Dorota est hors de contrôle.

Quand Eryk pense avoir la majorité de son côté, il expose les intentions de Justynka et propose un vote à main levée. Bien que les parents aient quelques doutes, au final, et à la surprise du jeune beau-père, ils soutiennent le président du comité et expulsent Tytus de l’école..

Apparemment, le fils de Dorota agace constamment ses camarades de classe, les insulte, se moque d’eux, dit beaucoup de mots grossiers et a même enfermé la fille de Justynka dans une boîte. Eryk comprend la situation, mais refuse d’abandonner, surtout après avoir vu son beau-fils le dessiner en super-héros.

La première fois qu’il a essayé d’éviter l’expulsion de l’enfant, c’était parce qu’il n’avait pas de problèmes avec sa petite amie, mais la dernière fois, c’était uniquement pour le bien-être de son beau-fils. Avec l’aide du réalisateur, le protagoniste de « une nuit à l’école”, conçoit un plan désespéré pour ramener Tytus à la maternelle.

En plus de partager de la marijuana avec les autres parents, il révèle que le directeur démissionne. Lorsque cette nouvelle est confirmée, le chaos envahit le comité, au point que Justynka est renvoyée, qui, furieuse d’être remplacée, menace tout le monde avec une arme à feu et les oblige à admettre qu’ils sont de mauvais parents.

Justynka face aux membres du comité dans le film polonais « A Night at School » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « UNE NUIT À L’ÉCOLE » ?

Tytus est-il vraiment un enfant à problèmes ?

Bien que Tytus ait un comportement inquiétant, il n’est pas coupable de tout ce dont il est accusé. Les autres enfants se moquent également de lui et même les parents rient d’un incident qu’il a eu lors d’un spectacle scolaire. De plus, il n’a pas enfermé la fille de Justynka, la fille l’a fait seule car elle ne voulait pas rentrer chez elle par peur de sa mère exigeante.

Cette dernière révélation fait que Justynka perd son sang-froid et tire par accident. Bien que personne ne soit blessé, l’ancien président du comité a un moment embarrassant et s’enfuit. Pendant ce temps, les autres parents organisent une fête et causent divers dégâts.

Est-ce qu’Eryk demande à Tytus de rester à l’école ?

Malgré le fait que le directeur l’a aidé à retirer Justynka, elle ne lui assure pas que Tytus peut continuer à l’école. Cependant, après avoir arrangé les choses avec Justynka, le jeune beau-père parvient à s’entendre avec la directrice : Tytus ne peut continuer à fréquenter la maternelle qu’accompagné d’une aide-soignante.

Après la désastreuse présentation de Noël du comité, le protagoniste de « Une nuit à l’école » s’approche de Tytus et lui demande s’il aimerait qu’il l’accompagne à l’école en tant qu’ami et d’un geste tendre le petit montre qu’il est d’accord.