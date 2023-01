Fin expliquée de « The Snow Girl »: Look trouve-t-il Amaya Martín?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. D’après le roman homonyme de Javier Castillo, « la fille des neiges» (« The Snow Girl » en anglais) est une Thriller espagnol Netflix qui se divise en trois chronologies : en 2010, l’année où la petite Amaya Martín disparaît lors du défilé des Trois Rois à Malaga, 2016, lorsque la journaliste Miren reçoit une cassette VHS, et lorsque l’affaire est enfin résolue.

La série créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig commence par la disparition de la fille et par la recherche inlassable de ses parents. Les personnes chargées d’enquêter sur l’affaire sont l’inspecteur Belén Millán (Aixa Villagrán) et la journaliste stagiaire Miren (Milena Smit), qui a le soutien du journaliste Eduardo (José Coronado).

Les premiers indices pointent vers le vendeur de ballons comme l’un des suspects. Bien qu’il ait vendu des substances et des choses illégales, il n’est pas lié à l’enlèvement d’Amaya. Alors, La police enquête sur David Luque, un ami de la famille, car il a un passé suspect.

Amaya est observée par son ravisseur dans la série espagnole « La chica de nieve » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « THE SNOW GIRL » ?

Au fur et à mesure « la fille des neiges» avance, il est révélé que l’engagement de Miren dans l’affaire est dû au fait qu’elle a vécu une expérience traumatisante dans le passé : trois hommes l’ont droguée et abusée sur une plage. On constate également que même si Luque n’a pas Amaya, ce n’est pas un innocent.

Le fils de Luque a attiré des jeunes innocents et avec son père, ils les ont drogués, violés et enregistrés pour vendre les vidéos dans un réseau pornographique. Lorsque la vérité éclate au grand jour, le fils de David se suicide en se jetant du balcon de sa maison et Miren, qui tentait d’obtenir des informations, est témoin de l’événement.

En 2016, six ans après la disparition d’Amaya, une vidéo qui atteint la salle de rédaction où travaille Miren provoque la réouverture de l’affaire. La cassette VHS montre la fillette de 12 ans jouant dans une petite pièce. Bien qu’il s’agisse d’une preuve de vie, il n’inclut aucune piste que Millán peut suivre.

James Foster donne à Miren des informations troublantes qui ouvrent une nouvelle veine dans l’enquête. En échange de quelques photos de son visage, le pédophile lui donne la liste des pseudos du site Slide. La journaliste essaie d’obtenir plus d’informations sur les hommes qui l’ont abusée avec Luque, mais elle n’obtient rien de nouveau.

Qui a kidnappé Amaya Martín ?

En 2019, une deuxième vidéo apparaît, et le message qui l’accompagne fait craindre le pire à Ana. Juste le mot « au revoir » suggère que ce sera la dernière bande et qu’Amaya pourrait être tuée. Désespéré de retrouver leur fille, Ana et Alvaro, qui ne sont plus ensemble, offrent une récompense.

Pendant ce temps, Amaya suit une nouvelle piste qui la mène à un magasin où ils réparent d’anciens appareils tels que l’enregistreur VHS. En ce lieu, obtenir un nom : Iris Molina. Mais elle ne peut pas suivre la piste immédiatement car elle est interrogée sur la mort de Foster et Luque..

Dès le cinquième épisode de « la fille des neiges”, le point de vue des pirates de l’air est montré: Iris Molina et son mari, qui étaient des patients du Dr Ana Martín. Le couple a longtemps essayé d’avoir un enfant, ils ont même suivi des traitements, mais ils n’ont pas réussi, et avec le temps, pas d’argent.

En janvier 2010, Iris et Santiago se sont rendus au défilé des Trois Rois et ont vu leur médecin heureux avec sa famille. Quand Iris s’est rendu compte que la petite Amaya était perdue, elle a décidé de kidnapper la petite fille au lieu de l’emmener chez ses parents. Il a commencé à l’appeler Julia et l’a gardée isolée tout ce temps.

Iris Molina a kidnappé Amaya dans la série espagnole « The Snow Girl » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THE SNOW GIRL » ?

Écoute, trouve Amaya ?

Bien qu’au début Amaya ait pleuré pour sa vraie mère, avec le temps, elle s’est habituée à Iris et a oublié son ancienne vie. Comme ils lui ont appris, chaque fois que quelqu’un s’approchait de sa maison, elle courait pour se cacher des « mauvaises personnes ». Quand Iris a appris qu’Ana craignait que sa fille soit morte, elle a décidé d’envoyer la première bande, mais elle n’était pas disposée à abandonner Julia, comme elle l’a démontré en tuant un agent de recouvrement qui a vu Amaya.

Des mois avant d’envoyer la dernière cassette, Santiago meurt et Iris décide d’emménager avec sa « fille ». Cependant, avant qu’il ne le fasse, Miren le ramène chez lui et lui pose quelques questions. Le ravisseur tente de l’assassiner, mais n’y parvient pas et la journaliste part avec la certitude que la fille qu’elle recherche depuis neuf ans se trouve dans cette maison.

Après avoir prévenu la police, Miren décide de rester et de veiller sur Iris et lorsqu’elle se rend compte qu’elle a l’intention de s’enfuir, elle la suit dans sa voiture. Pour ne pas se faire prendre, Iris enlève sa ceinture de sécurité et écrase le véhicule.. La journaliste essaie de se rapprocher de la jeune fille, mais elle est très effrayée et confuse, alors elle prend l’arme et tire. La balle ne blesse pas sérieusement Miren, qui parvient à retenir Amaya.

La première saison de « The Snow Girl » se termine avec Ana et Álvaro récupérant leur fille, même si un long processus de récupération l’attend. Deux ans plus tard, Miren publie un livre du même nom que la série Netflix qui, soit dit en passant, ne fait pas référence au phénomène météorologique mais au bruit blanc au bruit blanc entendu lorsque la lecture d’une cassette vidéo est arrêtée.

Après la présentation de son livre, Miren reçoit une enveloppe avec la phrase : « Voulez-vous jouer ? et le polaroid d’une fille ligotée avec la légende : Laura Valdivia, 2012. Tout semble indiquer que la journaliste désormais à succès a une autre affaire à résoudre. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison ?