Fin expliquée de « The Last Kingdom » 5

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Des années se sont écoulées depuis que le roi Edward et Sigtrygrr sont parvenus à un accord de paix, mais cela se termine dans la cinquième et dernière saison de « Le dernier royaume», série britannique de Netflixalors que la guerre entre les Saxons et les Danois se poursuit grâce aux intrigues et ruses d’Ethelhelm, qui veut que son petit-fils Aelfweard soit nommé successeur du roi Edouard.

Après avoir envoyé un message sanglant à Uhtred, Brida attaque les territoires du roi Sigtryggr, qui a été trahi par son frère Rognvaldr. Inquiet pour sa fille, Uhtred demande à Æthelphleda un soutien militaire, mais elle ne peut pas le lui donner car elle est mourante.

Bien qu’ils aient peu de guerriers, Uhtred et Sigtryggr parviennent à sauver Stiorra et à vaincre Brida, qui perd non seulement la bataille mais aussi sa petite fille Vibeke. Par respect pour sa douleur, il la laisse partir, bien qu’il le regrette bientôt.

Vibeke est décédée lorsque sa mère a tenté d’emmener Eoferwic dans la saison 5 de « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 5 DE « THE LAST KINGDOM » ?

Quand Eduardo découvre les plans secrets d’Ethelhelm en Mercie, il décide de rendre visite à sa sœur, mais il ne peut pas lui dire au revoir. Après la mort d’Ethelfleda, la détermination de la succession est tachée de sang car le roi Eduardo ordonne la mort des sages et s’empare du trône.

Pendant ce temps, Ethelhelm génère des tensions de guerre entre Eduardo et Sigtryggr. Bien que dans le processus, il cause la mort de sa fille, il atteint son objectif et les deux camps se préparent à attaquer. Une fois de plus, Uhtred tente d’éviter la confrontation et bien qu’il parvienne à découvrir qu’Ethelhelm est responsable de tout, il est incapable d’empêcher l’effusion de sang.

Sigtryggr décide d’écouter son frère, plutôt que sa femme, et attaque les forces saxonnes, incitant les troupes du roi Edward à intervenir. Après sa défaite, le mari de Stiorra est condamné à mort et pour atteindre le Valhalla, il demande à Uhtred de mettre fin à ses jours.

Plus tard, Edward offre à Stiorra un rôle qui lui permettrait de retrouver son pouvoir, Ethelhelm rencontre un ennemi saxon, et Brida, qui avait trouvé du réconfort dans la foi de son prisonnier, le père Pyrlig, décide de poursuivre Uhtred Ragnarson après avoir découvert qu’il a combattu aux côtés des Saxons et tourna le dos à son peuple.

Alors que le protagoniste de « Le dernier royaumeProposant une attaque risquée pour sauver Aelfwynn, qui est forcé d’épouser le roi Constantin d’Écosse, et de reprendre Bebbanburg, Edward préfère pécher par excès de prudence, cependant, change d’avis et conduit ses troupes vers le nord.

Stiorra après avoir perdu son mari et son royaume dans la cinquième saison de « The Last Kingdom » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « THE LAST KINGDOM » ?

Dans le dernier épisode de « Le dernier royaume« , les armées se rencontrent dans une bataille finale, dans laquelle le sort du rêve d’un roi pour l’Angleterre et l’espoir d’Uhtred pour l’avenir de sa famille est décidé.

Edward sous-estime son ennemi et tombe dans un piège tendu par le roi Constantin. Alors que lui et toute son armée sont sur le point de mourir, Uhtred et les hommes fidèles à Stiorra, qui ont rejoint la guerre avec la promesse de terres pour son peuple, apparaissent et changent le cours de l’histoire.

Finalement, Uhtred reprend Babbenburg avec la bénédiction du roi Edward. Cependant, lorsque ce dernier découvre que Ragnarson ne permettra pas que ces terres soient unifiées avec l’Angleterre, le roi se sent trahi. Une autre guerre commencera-t-elle ? Que va faire Edouard ? Qui sera le successeur du roi ?

Pendant ce temps, Hild amène un garçon nommé Osbert à Babbenburg, apparemment le fils d’Uhtred avec Gisela. Tous les mystères non résolus seront abordés dans le film. »Sept rois doivent mourir”.