Fin expliquée de « The Handmaid’s Tale » – Saison 5 : une attaque, une rencontre inattendue et plus encore

La cinquième saison de « Le conte de la servante » (« The Handmaid’s Tale ») s’est terminé le 9 novembre, avec un chapitre passionnant diffusé via Hulu aux États-Unis et dans lequel Elizabeth Moss a brillé en jouant la courageuse June Osborne.

Il convient de préciser que, si vous êtes en Espagnel’épisode « Sûr » Est disponible en hbo max à partir du jeudi 10 novembre. En revanche, si vous êtes en Amérique latinevous pouvez le voir à partir du dimanche 20 novembre sur Paramount Plus.

ATTENTION SPOILERS. Si vous avez déjà vu le dénouement du cinquième volet de la production, ce billet est pour vous. puis rencontrez quelle est la fin expliquée (fin expliquée) de la saison 5 de la série Paramount+ « Le conte de la servante ».

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA CINQUIÈME SAISON DE « THE HANDMAID’S TALE » ?

Vers la fin du chapitre, juin osborne est écrasé Alors qu’elle est allongée sur le trottoir, elle est de nouveau percutée et on découvre que le conducteur a l’intention de la tuer.

Heureusement, juste avant que je puisse l’achever, Luc Il sort le gars de la voiture, le combat et parvient à le renverser. Comme conséquence, juin elle se retrouve avec un bras cassé et son mari est emmené témoigner au poste de police.

pseudo découvre ce qui s’est passé et visite osborne à l’hôpital, sans qu’elle s’aperçoive de sa présence. Il signe alors un accord avec Tuello : maintenant ce sera un infiltré dans Galaad, tant qu’ils gardent notre protagoniste en sécurité.

Retour à la maison, juin reçoit l’avis que le type qui l’a attaquée est décédé. Sans doute une mauvaise nouvelle pour Luc: Malgré le fait que ce soit en état de légitime défense, le fait qu’un migrant ait tué un Canadien sur son territoire ne sera pas bien accueilli par la nation à ce moment-là.

Ainsi, tous deux décident de s’échapper avec nichole. Cependant, ils sont arrêtés par tuello, qui leur révèle que les autorités ont déjà détecté qu’ils se dirigent vers l’aéroport, pour lequel ils seront arrêtés. Face à cela, il propose un plan alternatif : les embarquer dans l’un des trains de réfugiés qui partent vers l’ouest.

Janine (Madeline Brewer), Naomi (Ever Carradine) et le commandant Lawrence (Bradley Whitford) dans la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale » (Photo : Hulu)

D’autre part, dans Galaad le mariage de Noémie et le commandant Laurent. La tante Lydie il veut que Janine devenir la servante du mariage. Mais quand ce dernier apprend l’attaque de juinconfronte les jeunes mariés et précise qu’ils ne seront jamais amis.

Plus tard, Lydie elle est déçue de la jeune femme. Alors tout est gâché quand le Yeux et prendre à Janine. Un fait commandé par Laurent et que la tante désapprouve.

pseudopendant ce temps, arrive à la réception de mariage et frappe le marié en hurlant « Vous auriez pu la tuer ». Dans une scène suivante, il est dans une cellule et est confronté à Rose.

Là, il avoue qu’il a essayé de laisser derrière lui sa relation avec juinmais il ne pourrait jamais l’oublier. Puis, sa femme lui dit qu’elle ne veut pas continuer avec lui.

June (Elisabeth Moss) et Luke (OT Fagbenle) tentent de s’enfuir dans la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale » (Photo : Hulu)

Alors qu’il se dirige vers le train avec Luc, juin demande Marc Tuello dire pseudo qu’elle et sa fille nichole Tu es en sécurité. Il accepte et dit au revoir osborne.

Dans la station, Luc Il décide de se séparer de sa famille afin qu’ils n’aient pas de problèmes s’il est arrêté. Sa femme et sa petite fille parviennent à passer le contrôle sans problème. Cependant, l’homme se rend compte que la police est arrivée sur les lieux pour l’arrêter.

Finalement, il décide de se rendre. Avant, dans un appel téléphonique, juin vous donne un dernier message : « Luke, viens me trouver. Viens me chercher. Je t’aime ».

A bord du train juin essaie de trouver une place pour s’asseoir tout en écoutant un bébé pleurer. C’est ainsi que nous découvrons qu’une autre passagère et son fils sont là : Joie de Serena elle rencontre son ancienne femme de chambre et elles se saluent avec désinvolture.

la veuve de Fred Waterford nous laisse la dernière ligne de la saison : «Avez-vous une couche?”.

La rencontre entre Serena et June dans la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale » (Photo : Hulu)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « THE HANDMAID’S TALE » ?

En dépit d’être loin de Luc, juin a gagné un compagnon de voyage pour la sixième saison de la série : serein. Il est curieux qu’elle soit celle avec qui il coïncide, compte tenu de la relation compliquée que ce couple a eue tout au long de la production.

Lors d’une interview pour TVLine, le showrunner Bruce Miller a révélé que c’était la conclusion idéale, considérant que cet épisode développait une partie du lien du duo : « La saison était à peu près June et Serena travaillent ensemble et découvrir que, même s’ils ont une relation compliquée, Ils sont en couple. (…) Donc, à la fin de la finale, il était incroyablement facile de savoir qui allait être là-dedans. » il prétendait.

De plus, il a précisé que cette rencontre avait apporté un peu d’apaisement à ces personnages, qui croyaient qu’ils affronteraient seuls leur périple.

« Je pense qu’ils sont tous les deux soulagés de voir un visage familier. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des collègues. Ce n’est ni l’une ni l’autre de ces choses, mais ils sont dans la vie l’un de l’autre, ils se connaissent mieux qu’un étranger, et ça a de la valeur. A ce moment particulier, ils ne voient pas un visage amical, mais un visage familier, c’est de cela qu’il s’agit. »il a souligné.

Serena Joy (Yvonne Strahovski) lors de la dernière scène de la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale » (Photo : Hulu)

FICHE TECHNIQUE DE « LE CONTE DE LA SERVANTE »