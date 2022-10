Fin expliquée de « The Great Flood », la série Netflix sur l’inondation du millénaire en Pologne

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « la grande inondation» (« High Water » en anglais et « Wielka woda » dans sa langue d’origine) est un série netflix polonaise créé et produit par Anna Kępińska. La fiction réalisée par Jan Holoubek et Bartłomiej Ignaciuk recrée les inondations de 1997 en Europe, ainsi que la stratégie politique décisive et controversée pour minimiser les dégâts.

La mini-série en six parties commence avec l’hydrologue Jasmina Tremer envoyant un fax au bureau du gouvernement de Wrocław le 25 mai 1997, avertissant d’une éventuelle inondation. Peu après, le maire de la ville la convoque pour explorer les solutions possibles à la montée des eaux qui menace des milliers de personnes dans la région.

Lorsque Tremer présente un rapport sombre, le professeur Jan Nowak, chef du département d’hydrogéologie, insiste sur le fait que la femme a tort et assure que Wrocław (Wrocław) ne sera pas inondée.

Après une discussion animée, le protagoniste de « la grande inondation» conseille Jakub Marczak de faire sauter les barrages de Domaniewo et révèle quelques informations à un journaliste. En rentrant chez lui dans un hélicoptère militaire, il se rend compte que les cartes qu’on lui a remises sont périmées et que les conseils qu’il a prodigués à son ex sont inutiles.

Tremer analysant la situation au début de « The Great Flood » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA GRANDE INONDATION » ?

Bien qu’il essaie d’arrêter l’explosion, il est déjà trop tard. L’action affecte gravement les habitants de cette zone et sape la confiance de la population dans leurs autorités. Pour cela, lorsque la décision de faire sauter les barrages de Kęty est divulguée aux médias, les habitants s’y opposent avec ferveur.

Le niveau de l’eau continue de monter et les inondations semblent inévitables, mais lors d’une conférence de presse, Marczak, sous la pression politique, assure que la ville de Wrocław n’a rien à craindre et que les inondations ne seront rien d’extraordinaire.

Tremer prévient le directeur de l’hôpital de la situation, qui prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de ses patients. De même, communique avec le gouverneur pour l’informer de la terrible situation.

L’armée et le gouverneur arrivent à Kęty, mais les villageois hésitent à quitter leur maison et à laisser inonder leurs champs, même si cela pourrait sauver Wrocław de « la grande inondation”. Alors que les premiers célèbrent leur victoire sur le gouvernement, les habitants de Wrocław doivent survivre à l’une des plus grandes catastrophes naturelles à avoir frappé la Pologne au XXe siècle.

Au milieu du déluge, Klara, la fille de Marczak, disparaît. Lorsqu’ils reçoivent des informations sur une jeune femme avec ses caractéristiques à la morgue d’une ville voisine, son père fait tout son possible pour s’y rendre et Tremer, sa mère, tente d’oublier la douleur avec des médicaments.

Avant qu’elle ne rechute, elle retrouve la jeune femme et s’attache à la ramener auprès de son père. En cours de route, Klara continue de poser des questions sur sa mère, mais Tremer refuse de lui dire la vérité.

Tremer portant sa fille Klara avec son père Marczak dans « The Great Flood » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA GRANDE INONDATION » ?

Tremer dit-il à Klara que c’est sa mère ?

Après que Tremer ait quitté Klara avec son père, la jeune femme l’invite à rester chez elle. Bien qu’au début l’hydrologue refuse, elle finit par accepter la proposition. Le lendemain matin, l’adolescent appelle Marczak pour lui avoir dit qu’il n’avait pas de nouvelles de sa mère.

Jasmina intervient et lui assure que ce n’est pas la faute de son père, car elle a décidé de s’éloigner parce qu’elle pensait qu’elle ne serait pas une bonne mère. Avant de rentrer chez lui, il l’invite à passer du temps avec son mari.

Dix mois plus tard, la ville se redresse et Tremer est convoqué pour témoigner dans une enquête concernant les décisions politiques prises lors du déluge du millénaire en Pologne.