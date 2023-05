Fin expliquée de « The Fog » de Stephen King sur Netflix : Y aura-t-il une deuxième saison de la série ?

Netflix

On vous explique la fin de la série ‘The Fog’ sur Netflix, basée sur le roman de Stephen King, et s’il y aura une deuxième saison.



Sur la plateforme Netflix, vous pouvez trouver l’adaptation de Stephen King, The Mist, la deuxième adaptation du roman de 1981, une série de science-fiction qui a suscité une grande controverse et si vous avez osé voir les 10 chapitres, ici Nous vous expliquons la fin et s’il y en aura être une deuxième saison.

La série ‘The Mist’ de Stephen King sur Netflix suit la même ligne que le livre, les habitants du Maine sont piégés par un étrange brouillard, qui cache de mystérieuses créatures meurtrières qui se nourrissent d’humains ; la paranoïa rend tout le monde hostile puisque la seule chose qui compte est la survie.

Fin expliquée de ‘The Fog’ sur Netflix

Dans le dernier chapitre de ‘The Fog’ sur Netflix, les histoires convergent au même endroit, Kevin frappe Adrian, car c’est lui qui a vraiment violé Alex, mais le garçon parvient à s’échapper. Les habitants décident de jeter Kevin et sa famille hors du centre commercial, en chemin le Fog attrape Alex mais Jay se sacrifie pour la sauver, les autres parviennent à monter dans la voiture et décident de casser les portes du magasin pour que le Fog tue tout le monde, ne sauvant que Connor, ils arrivent à une gare, où ils voient comment plusieurs personnes descendent d’un train pour alimenter le brouillard. Alors que Bryan part avec l’armée, car apparemment ils savent d’où vient le brouillard, la fin laisse la porte ouverte à l’implication de l’armée et ils doivent encore découvrir comment tout cela est né.

Quels sont les monstres de ‘The Mist’ sur Netflix ?

Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers les romans de Stephen King où il déclare que les pires monstres sont ceux créés par les humains, mais en ce qui concerne les créatures qui se cachent dans la brume et se nourrissent des humains, celles-ci pourraient être liées à The Shop, le top-secret fictif organisme des États-Unis dans les livres de Stephen King, selon le site Alien Species, les monstres de la brume sont les habitants d’une réalité alternative qui ont accidentellement croisé la nôtre sous la forme d’une brume, lorsqu’une expérience appelée Project Arrowhead (Arrowhead) est passée faux.

Y aura-t-il une deuxième saison de « The Fog » sur Netflix ?

Contrairement au succès remporté par le film, la série a été créée en 2017 sur Spike TV avant d’atteindre Netflix, mais elle n’a pas répondu aux attentes des fans d’horreur, au contraire, elle a été considérée comme un échec par de nombreux critiques, avec un scénario étrange et personnages qui ne s’est pas connecté avec le public, cela a déclenché l’annulation de « The Fog » et il sera révélé qu’il ne profitera pas d’une deuxième saison.

