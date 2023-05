Fin expliquée de « Ted Lasso » – Saison 3 : le chapitre avec un match mémorable et un adieu inévitable

La troisième saison de « Ted Lasso » a pris fin mercredi 31 mai 2023, donnant à l’histoire une clôture qui semble définitive et quelques clins d’œil que tout bon fan de l’AFC Richmond peut apprécier. à travers le chapitre « Si longtemps, adieu » la série nous a fait un adieu digne de l’essence même de la série.

Comme nous savons, Manzana n’a jamais confirmé que le spectacle serait renouvelé pour une quatrième saison. Malheureusement, la grève des scénaristes hollywoodiens semble avoir affecté les éventuelles négociations de ce prochain volet potentiel et, en plus, jason sudeikis a avoué qu’il a toujours pensé que le spectacle Il n’y aurait que 3 saisons. En ce sens, pour le créateur et protagoniste de la fiction, cela pourrait être la grande conclusion de l’histoire.

Cependant, il y a une petite possibilité que la fiction lance de nouveaux épisodes ou s’aventure vers un spin-off prochainement. Dans l’industrie du divertissement, rien n’est sur la table. Les futurs projets des sagas « Harry Potter », « Crépuscule » ou « La théorie du Big Bang » Ils en sont un échantillon. Apparemment, il y a toujours la possibilité « d’exploiter » un produit qui jouit de l’affection du peuple.

Mais bon… il est temps de se concentrer sur ce qui est important : le fin expliquée de la saison 3 de « Ted Lasso ». La vérité est que l’épisode « Au revoir à tout à l’heure »dirigé par Declan Lowney et écrit par Brendan Hunt, Joe Kelly et Jason Sudeikis, nous a rappelé ce que cela signifie « Croire » (« Crois »). Par conséquent, nous aborderons sa signification dans les lignes suivantes. AVERTISSEMENT SPOILERS. Installez-vous confortablement et revivons ce dénouement passionnant !

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « TED LASSO » – SAISON 3 ?

Dans le dernier chapitre de la saison, on se concentre sur le match du AFC Richmond contre. West Ham. L’équipe de Rebecca Welton est sur le point de gagner la ligue : il a juste besoin d’obtenir cette victoire et d’espérer que le Manchester City perdre ou égaliser leur dernier match.

Dans ce contexte, il est révélé que Bex est en train de divorcer Rupert Manion, après avoir découvert ses infidélités constantes et son comportement inapproprié sur son lieu de travail. En outre, ted il avoue Rébecca quelque chose qui lui brise le coeur : lui et l’entraîneur barbe ils reviendront à États Unis. Et bien que Welton il refuse d’abord d’aborder ce sujet, il sait qu’il doit penser à un avenir sans eux.

À la suite de son entretien avec barbe, Nate retourne au club et travaille comme assistant accessoiriste aux côtés Sera. Dans une scène amusante, où Isaac Mc Adoo Faire semblant d’être un juge de la cour Coquille reçoit une « amende » pour avoir raté toute la saison de l’équipe. De même, l’ancien entraîneur de la West Ham avoir la possibilité de s’excuser auprès ted. Les larmes aux yeux, elle s’excuse pour ses erreurs passées.

Après que l’équipe ait dit au revoir aux Américains avec le thème » A bientôt, adieu» de la comédie musicale « Le son de la musique », Roy et Jamie ils ont une discussion animée concernant leur relation avec Keeley. Ils se battent pour montrer « qui peut être avec elle », mais la fille le découvre et décide de les rejeter tous les deux.

Plus tard, Rébecca parle avec ted et lui dit qu’elle a décidé de vendre le club s’il part. Il essaie de convaincre son ami de rester en Angleterre, mais il a déjà une décision prise. Ainsi, le duo plaisante sur la possibilité de voir la femme d’affaires dans une version alternative de « Mange, prie, aime » (selon les mots de Welton: « Boire, dormir et c * ger »).

Ted et Rebecca dans la finale de la saison de la série (Photo : Apple TV+)

LE DERNIER MATCH RICHMOND VS. WEST HAM DE « TED LASSO »

Le dernier match de la saison met le « Lévriers » en désavantage : West Ham marque deux buts, avant que tout le monde ne parte pour la mi-temps. Ainsi, dans les vestiaires, les joueurs de Richmond révèlent qu’ils ont gardé les morceaux de l’enseigne brisée « Croire ». Le sentiment d’unité du groupe perdure et, tout comme ted Il est venu les rassembler tous en une famille, les garçons assemblant ces pièces avant de retourner sur le terrain.

Nos protagonistes font match nul, après un but de Jamie Tartt et une pénalité inattendue Isaac (si puissant qu’il a traversé le filet jusqu’à ce que le ballon atteigne les tribunes). Contre cela, Rupert humilie le nouvel entraîneur de la West Ham, Georges Cartricket quitte le stade sous les huées de la foule.

Finalement, Sam marque le but gagnant. Tout le monde est ravi ! ted recrée la danse emblématique de la première saison, celle qui est devenue virale lorsqu’il a réussi en tant qu’entraîneur de football universitaire, les garçons célèbrent et Collin embrasser son petit ami en public. Il ne veut plus se cacher.

L’AFC Richmond a remporté une grande victoire lors de la finale de la saison de « Ted Lasso » (Photo: Apple TV +)

LE SENS DE LA FIN DE « TED LASSO » – SAISON 3

La Série Apple TV+ Il culmine en racontant ce qui est arrivé à chacun des personnages, après ce match mémorable. Ainsi, on découvre que Richmond terme deuxième dans la première ligue. Cependant, ce n’est pas du tout un triste résultat.

Rébecca : il décide de rester avec le club et de vendre 49% des actions aux fans. Ensuite, Baz, Jeremy, Paul et Mae Green ils parviennent à être actionnaires du club de leurs amours. Aussi, le propriétaire du AFC Richmond rencontre l’homme de la péniche à Amsterdam, après avoir vu ted à l’aéroport. Il est pilote et a une fille, il est donc laissé entendre que c’est la famille que le voyant lui avait prédite.

il décide de rester avec le club et de vendre 49% des actions aux fans. Ensuite, ils parviennent à être actionnaires du club de leurs amours. Aussi, le propriétaire du rencontre l’homme de la péniche à Amsterdam, après avoir vu à l’aéroport. Il est pilote et a une fille, il est donc laissé entendre que c’est la famille que le voyant lui avait prédite. Barbu: reste en Angleterre, avouant ted qui est amoureux de Jeanne . L’homme fait semblant d’avoir une urgence médicale pour être évacué de l’avion et, quelque temps plus tard, épouse sa compagne lors d’une cérémonie organisée au monument préhistorique de Stonehenge.

reste en Angleterre, avouant qui est amoureux de . L’homme fait semblant d’avoir une urgence médicale pour être évacué de l’avion et, quelque temps plus tard, épouse sa compagne lors d’une cérémonie organisée au monument préhistorique de Roy : devient le nouvel entraîneur de Richmond prenant dans son équipe pour barbe et Nath . Les trois ont replacé la pancarte « Croire » dans le vestiaire. En outre, Kent demander de l’aide et commencer à voir Dr Sharon qui est maintenant le directeur officiel de la santé mentale du club.

devient le nouvel entraîneur de prenant dans son pour et . Les trois ont replacé la pancarte dans le vestiaire. En outre, demander de l’aide et commencer à voir qui est maintenant le directeur officiel de la santé mentale du club. Jamie: il fait la paix avec son père, qui se remet dans un centre de réadaptation.

il fait la paix avec son père, qui se remet dans un centre de réadaptation. Keeley : se concentre sur la croissance de votre régie publicitaire et vous propose de Rébecca Former une équipe féminine de football.

: se concentre sur la croissance de votre régie publicitaire et vous propose de Former une équipe féminine de football. Trente : après ted Je propose de changer le titre du livre. « La voie du lasso » étant donné que « ça n’a jamais été à propos de lui » le renomme en Le chemin de Richmond .

après Je propose de changer le titre du livre. étant donné que le renomme en . Ted : rentre chez lui, retrouve son fils Henri et devient l’entraîneur de l’équipe de football de son héritier.

Il faut préciser que ce n’est pas un hasard si l’un des films préférés de ted lasso être « Mary Poppins ». Notre protagoniste a affecté positivement la vie de tout le monde Richmondtout comme la berceuse magique dans la bande de Julie Andrews.

Ainsi, lorsque son œuvre fut accomplie, il se rendit compte qu’il devait continuer son chemin. Cela ne pouvait pas être autre chose que de prêter attention à son cœur et d’être avec Henri, l’enfant qui aime le plus au monde. En effet, sa touche de foi nous a fait croire. A bientôt, cher Ted.