Fin expliquée de « Stranger Things 4 » Tome 1 : l’origine d’Eleven et de Vecna

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Six mois après la bataille de Starcourt, qui a apporté la terreur et la destruction à Hawkins, le protagonistes de la quatrième saison de « Stranger Things » Ils essaient de surmonter la douleur et le traumatisme, mais une horrible nouvelle menace surnaturelle les jette dans l’œil du cyclone.

Alors que Mike arrive en Californie et découvre qu’Onze n’a pas la belle vie qu’elle décrit dans ses lettres, un autre monstre de l’Upside Down revendique sa première victime, Chrissy. Bien que tout pointe vers Eddie Munsen comme le tueur, Dustin et ses amis savent que c’était quelque chose de plus et que cela ne s’arrêtera pas.

Alors ils traquent et cachent Eddie avant que Jason, son petit ami Chrissy et leur gang ne le trouvent. Pendant ce temps, Joyce reçoit un mystérieux colis et, suivant sa piste, découvre que Hopper est vivant dans une prison russe. Pour l’aider à s’échapper, il rassemble une grosse somme d’argent et se rend en Alaska avec Murray.

Eddie Munsen est le principal suspect des terribles meurtres à Hawkins (Photo : Stranger Things / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 1 ?

Après avoir été arrêtée pour avoir attaqué une camarade de classe cruelle envers elle, Eleven est interceptée par le Dr Owens, qui l’avertit que Hawkins et ses amis sont en danger et que le seul moyen de les aider est de retrouver leurs pouvoirs et de vaincre le monstre qui est Dustin a nommé Vecna.

Dans le quatrième épisode de l’avant-dernière saison de « choses étranges« , séries de Netflix Créé par les frères Duffer, Vecna ​​​​menace de tuer Max, alors ses amis font la course contre la montre pour comprendre comment arrêter le démon. Robin et Nancy rendent visite à un patient de l’hôpital psychiatrique, Victor Creel, une ancienne victime de ce monstre.

Grâce à un petit détail que Nancy découvre, Dustin, Lucas et Steve parviennent à sauver Max, qui fait preuve de courage en affrontant Vecna ​​et en trouvant une nouvelle piste. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes, le pilote qui devait aider Hopper trahit Dmitri, remet Jim et envisage de faire de même avec Joyce et Murray, cependant, ils parviennent à s’échapper.

Pendant ce temps, Owens emmène Onze au Nevada, où ils la forcent à affronter son passé et, avec le Dr Brenner, obligent la jeune femme à récupérer ses pouvoirs, Mike Will et Jonathan s’échappent des hommes envoyés par le colonel Sullivan et les garçons Hawkins recherchent à la recherche d’indices dans une maison délabrée, mais ils ne peuvent empêcher Vecna ​​​​de faire une autre victime.

Dans l’avant-dernier épisode de la quatrième saison de « choses étranges», Eleven continue de se remémorer son passé, Joyce et Murray utilisent leur ravisseur pour s’introduire dans la prison russe, l’équipe californienne fait appel à un hacker excentrique pour se rendre à Nina, et l’équipe Hawkins plonge dans l’Upside-Down by une ouverture dans le lac.

Dans cet endroit terrifiant, ils découvrent que l’Upside-Down est figé dans le temps, en particulier lorsque Will a été kidnappé. Pendant ce temps, Dustin se rend compte que Vecna ​​​​tue pour ouvrir des portails.

Steve, Eddy, Robin et Nancy dans Upside-Down dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 1?

Lorsque Hopper est obligé d’affronter le démogorgon, il utilise tout ce qu’il sait pour le tenir à distance jusqu’à ce que Joyce et Murray le libèrent enfin. Pendant ce temps, l’équipe de Hawkins se rassemble au portail dans la caravane d’Eddie et se prépare à quitter l’Upside-Down.

Mais avant que Nancy ne puisse partir, Vecna ​​​​entre dans son esprit et la hante avec la mort de Barb et lui montre ce qui est vraiment arrivé à la famille Victor Creel. Henry était le véritable responsable de cette tragédie.

Qui est vraiment Vecna ​​?

Les dernières minutes du tome 1 de « Choses étranges 4« mélangez les souvenirs d’Eleven avec la transe de Nancy pour expliquer que Vecna ​​​​est le premier patient du Dr Brenner et le fils de Victor Creel.

Depuis qu’il était petit, Henry se sentait différent, mais ce n’est que lorsqu’il est arrivé à Hawkins qu’il a commencé à explorer son véritable pouvoir. Ce que son père croyait être une malédiction n’était que son fils utilisant son pouvoir pour torturer sa famille. Lorsque sa mère a tenté de l’emmener au Brenner, le petit garçon l’a tuée, ainsi que sa sœur.

Bien qu’il l’ait amené à blâmer son père, son plan ne s’est pas déroulé comme prévu car il s’est retrouvé entre les mains du Dr Brenner, qui, incapable de contrôler ses dons, lui a placé un inhibiteur et a commencé à reproduire son pouvoir chez d’autres enfants. .

Pendant des années, Henry a été incapable d’utiliser ses pouvoirs et s’est limité à aider Brenner dans ses expériences, mais quand il a vu le potentiel d’Onze, il l’a manipulée pour le libérer et ils se sont échappés ensemble. Après avoir vu la vraie nature d’Henry, Onze décide de le confronter et utilise ses conseils pour canaliser tout son pouvoir. Bien qu’il parvienne à l’arrêter, il crée dans le processus Upside-Down et Vecna.