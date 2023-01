Fin expliquée de « Sky Rojo » – Saison 3 : qu’est-il arrivé au fils de Moisés et Gina ?

La Saison 3 de « Ciel Rouge » déjà atteint Netflix pour que les fans de Lali Esposito et Miguel Ángel Silvestre peuvent profiter de la fin de cette histoire complexe. Si vous avez déjà fini de regarder les huit nouveaux épisodes de la série, mais que vous avez encore quelques questions, nous y répondrons ici.

Les Le 13 janvier 2023, le nouvel épisode est sorti de la série sur les trois prostituées qui échappent aux griffes d’un propriétaire de bordel maniaque.

ALERTE SPOIL. Au finale de la saison deuxWendy, Gina et Coral ont pu s’enfuir avec l’argent de romeo et commencer une nouvelle vie. Cependant, le nouvel épisode commence avec le personnage de Yany Prado appelant sa mère pour lui dire qu’elle épouserait Toni.

Moïse et Roméo surveillaient les appelsafin qu’ils puissent suivre leur emplacement et le trouvé dans le manoir d’Almeria. Gina est abattue, ce qui la force à accoucher prématurément et meurt après avoir accouché. Par conséquent, ses amis doivent prendre soin de son fils et échapper à nouveau à ses ravisseurs.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 3 de « Sky Rojo ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

Qui survit à la fin de « Red Sky » ?

Bien que Gina soit décédée au début de la saison, le reste des filles réussit à survivre à la fin de « Red Sky ». Cela inclut à la fois Wendy, Coral et le reste des travailleurs à l’intérieur du bordel. Les filles ont été transportées dans un bus pour pouvoir vivre librement. Diego et sa soeur ils parviennent également à rester en vie, bien que Darwin les ait frappés avec un club de golf.

Qui ne survit pas c’est Roméo. Après de nombreuses tentatives pour l’exterminer, le propriétaire de Las Novias est mort dans son local, qui a été incendié grâce aux efforts des protagonistes et à leur alliance avec Moisés (il a changé de camp après avoir appris que c’était en fait Roméo qui avait laissé mourir Christian et assassiné sa mère).

Moisés, Wendy et Coral après avoir brûlé le bordel à la fin de la saison 3 de « Sky Rojo » (Photo : Netflix)

Pourquoi Wendy s’éloigne-t-elle de Coral ?

Vers le début de la série, Wendy découvre que Coral avait continué à consommer de la drogue et il leur mentait tout ce temps. De ce fait, le personnage de Lali Esposito s’éloigne d’elle et prend le bébé de Gina pour s’occuper de lui avec Gretaparce qu’un toxicomane n’était pas fiable pour s’occuper d’un petit.

Cependant, les deux ils parviennent à se racheter lorsqu’ils s’associent pour tuer Roméo et mettre un terme à la menace qui les poursuivait depuis longtemps. Même si les combats contre la drogue seront toujours difficiles pour Coral, peut-être que se débarrasser de Roméo l’aide à ne pas avoir recours à des substances pour vider votre esprit.

Pourquoi Coral ne commence-t-il pas une relation avec Moises ?

Tout au long de la série, il y a toujours eu des tensions et des sentiments sexuels entre Coral et Moises. Bien que le caractère de Miguel Ángel Silvestre l’a sauvée à plusieurs reprises (et les a aidés à tuer Roméo à la fin), au pire a fait des choses terriblesnotamment en lui arrachant l’œil.

Par conséquent, malgré une sorte de rédemption, tout ce que Moïse a infligé à Coral était trop pour qu’elle lui pardonne vraiment. De plus, il garderait toujours en mémoire tout ce qui lui était arrivé de mal pendant cette période de sa vie et il ne pourrait pas passer à autre chose. Ils se séparent tous les deux, mais Moïse cherchera toujours une raison qui donne un sens à sa vie.

Qu’est-il arrivé au fils de Gina ?

Les Le fils de Gina parvient également à survivre et, après les derniers événements, il est laissé aux soins de Wendy, sa partenaire Greta et Coral, qui vivent confortablement.