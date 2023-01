Fin expliquée de « Sexify » – Saison 2 : ce qui est arrivé à Natalia, Monika et Paulina

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « sexifier”, Série Netflix polonaise Réalisé par Kalia Alabrudzińska et Piotr Domalewski, avec le lancement de l’application qui se rapproche, Natalia (Aleksandra Skraba), Paulina (Maria Sobocińska) et Monika (Sandra Drzymalska) préparent les derniers détails.

Alors que Natalia, qui a quelques soucis avec son petit ami Adam, s’occupe de la programmation, Monika fait la promotion du projet sur une émission de télévision et Paulina organise la soirée de lancement. Mais une panne de courant révèle une série de dettes et ruine tout.

Pour maintenir l’entreprise à flot, Monika accepte de travailler avec Malgorzata Debska, proposant d’investir dans leur entreprise s’ils le peuvent s’ils peuvent trouver un moyen de doubler le nombre d’utilisateurs de leur application d’ici la fin de l’année. Afin de convaincre le nouveau partenaire, Paulina assure qu’ils travaillent sur une application similaire à sexifier pour les hommes.

Paulina et Natalia collectent des informations pour la nouvelle application de la saison 2 de « Sexify » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « SEXIFY » ?

Bien que Malgorzata Debska accepte le marché, elle leur donne quatre semaines pour présenter la nouvelle candidature, obligeant Natalia et Paulina à trouver rapidement un moyen de collecter des informations sur les préférences sexuelles des hommes.

Ils visitent d’abord un camp militaire et mènent diverses interviews, mais n’aboutissent à rien car les soldats mentent sur leurs expériences pour bien paraître devant leurs pairs. Puis les deux amies décident de continuer leur recherche sur une appli de rencontres, chose qui ne marche pas non plus, car à chaque fois qu’elles posent des questions, les hommes ont peur.

En tant, Monika doit composer avec Maks Oleksiak, le conseiller que Debska a envoyé et qui l’oblige à licencier une grande partie de son personnel., vendre sa voiture et propose même de licencier Paulina pour sa petite contribution à l’entreprise. Monika refuse et quitte à la place le luxueux hôtel et emménage dans le bureau.

Mais le pire arrive lorsqu’il apprend que ses camarades de classe, Rafal et Grezs, ont lancé Sexyguy. Pour obtenir sa base de données, Monika vend ses parts à Debska et rachète l’application rivale.

Ce dernier permet à Malgorzata de virer Natalia, Paulina et Monika avant le sommet Web de Varsovie, où il prévoit de lancer les deux applications avec leurs versions précédentes. Maks révèle plus tard que son patron ne veut vendre les données des utilisateurs qu’à Vertigo Funding Group.

Monika a vendu ses parts à Debska dans la saison 2 de « Sexify » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SEXIFY » SAISON 2 ?

Qu’en est-il de Sexify ?

Les protagonistes de « sexifier » ils s’en veulent et se séparent un moment pour se concentrer sur eux-mêmes. Cependant, il se réunit pour récupérer ses prototypes et son entreprise.

Après que Natalia a repris le projecteur lors de l’événement, Debska montre ses vraies couleurs. Bien qu’ils essaient de la raisonner, elle refuse donc elle n’a d’autre choix que de supprimer l’application. Lorsque Malgorzata menace de les poursuivre en justice, le père Monika intervient et utilise son pouvoir pour arrêter Debska.

A la fin de la deuxième saison de « Sexify »Paulina décide de vivre pleinement, Maks et Monika admettent qu’ils ne forment pas un bon couple et Natalia se réconcilie avec Adam, elle est même prête à commencer à travailler sur un nouveau projet. Y aura-t-il une troisième saison ?