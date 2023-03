Fin expliquée de « Scandale, histoire d’une obsession » : ce qui est arrivé à Inés, Hugo et Ainara

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après huit épisodes, de nombreuses confidences et plusieurs morts, « Scandale, histoire d’une obsession”, une série Mediaset espagnole controversée créée et produite par Aurora Guerra, a pris fin le 1er mars 2023 sur Telecinco et sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 10 mars.

La fiction qui a une intrigue fermée raconte l’histoire d’Inés, une femme de 42 ans qui, après avoir perdu son bébé à la suite d’une fausse couche, abandonnée par son mari Antonio et enlevée à sa fille Ainara, plonge dans la mer en finir avec sa vie. Hugo, un adolescent de 15 ans, débarque juste à temps pour la sauver sans imaginer qu’elle tomberait follement amoureuse.

Dans ses efforts pour s’assurer que personne ne se mêle de cette relation interdite, Inés est emportée par ses pulsions et n’hésite pas à prendre des décisions qui concernent inévitablement tout le monde autour d’elle.plongeant son environnement dans une spirale d’événements graves.

Inés est devenue obsédée par Hugo après l’avoir sauvée de la noyade dans « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « SCANDALE, RELATIF A UNE OBSESSION » ?

Quand la relation illégale des protagonistes de «Scandale, histoire d’une obsession» se complique, Inés décide que la meilleure option pour se rapprocher d’Hugo sans éveiller les soupçons est de conquérir son père Tomás et de devenir sa belle-mère.

Cependant, Tomás découvre bientôt le secret scandaleux. Après les avoir trouvés en flagrant délit, le veuf avoir une crise cardiaque et Inés préfère le laisser mourir pour qu’ils la séparent de celui qu’elle considère comme l’amour de sa vie.

Mauro, le frère aîné d’Hugo, est le prochain à découvrir la romance malade et à subir le même sort. Cette fois, la personne impliquée dans la mort d’un autre membre de la famille Ribó est l’adolescente de 15 ans, ce qu’Inés utilise plus tard contre son amant pour l’empêcher de la quitter.

Malgré ses efforts, Inés ne peut pas garder Hugo, qui tombe amoureux d’Ainara. Les deux jeunes entament une histoire d’amour compliquée, et la relation avance à tel point que le nageur avoue tout ce qu’il a vécu avec Inés.

Pour échapper à l’analyste de données, le couple décide de s’enfuir. Ainara vole la carte de crédit de son père pour obtenir l’argent dont ils ont besoin pour le train et Hugo vend la moto qu’Inés lui a donnée. Tout est prêt pour commencer une nouvelle vie loin de la femme obsessionnelle, mais un meurtre de sang-froid l’en empêche..

Ainara a été poignardée par sa mère à la fin de la série « Scandale, histoire d’une obsession » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SCANDALE, RELATIF À UNE OBSESSION » ?

Qui meurt à la fin de « Scandale, histoire d’une obsession » ?

Dans le dernier chapitre de « Scandale, histoire d’une obsession », le plan d’évasion d’Hugo et Ainara échoue car Inés est au courant de tout et sabote la moto du nageur pour qu’il n’atteigne pas le phare à temps. À sa place, elle va rencontrer sa fille et après s’être excusée, elle la poignarde.

Quand Hugo arrive, il ne peut plus rien faire pour sauver sa petite amie et se retrouve au commissariat. Après avoir été libérés, lui et Inés se dirigent vers la maison de la plage, où ils font diverses réclamations. Au milieu de la discussion, la femme de 42 ans avoue son crime et le jeune homme horrifié se jette à la mer et nage jusqu’à ce qu’il se noie.

Inés essaie de l’arrêter, mais il est déjà trop tard et elle n’a d’autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. Après que Lola et Antonio l’ont dénoncée, l’analyste de données est arrêtée et accusée de pédophilie. Elle assure qu’elle n’est qu’une femme amoureuse, alors Elle est admise dans le même hôpital psychiatrique que sa mère..

Alors qu’Hugo meurt de la même manière qu’Inés a tenté de se suicider au début de « Scandale, histoire d’une obsession», son amant finit comme sa mère, ce qu’elle a tourmenté toute sa vie. Pendant ce temps, Antonio et les compagnons des jeunes amants répandent les cendres de leurs amis dans la mer.