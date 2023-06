Fin expliquée de « Rental Mother »: ce qui est arrivé à Yeni, Carlos, Julia et leurs enfants

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « mère porteuse» (« The Surrogacy » en anglais), série mexicaine Netflixraconte l’histoire de Yeni (Shani Lozano), une femme d’origine modeste qui, pour faire sortir son père de prison, accepte de devenir la mère porteuse d’une famille puissante et riche, les Huizars.

Après plusieurs fausses couches et une tentative d’implanter un embryon dans le ventre de sa sœur, Carlos Huizar (Luis Ernesto Franco) décide de trouver une autre personne pour réaliser le rêve de fonder une famille avec sa femme, Julia (Marcela Guirado). Pour s’assurer que tout se passe bien, il accompagne Yeni pendant sa grossesse et fait même semblant de l’aimer.

Après neuf mois, la « mère porteuse» donne naissance à deux bébés, le garçon naît avec un pied bot et une fille en parfaite santé. Nora (Leticia Calderón), la matriarche de la famille et propriétaire de Farmacéutica Huizar, rejette le petit garçon à cause de sa malformation congénitale, alors elle l’abandonne avec Yeni dans la rue.

Yeni, le personnage de Shaní Lozano dans « Rental Mother », a été abandonnée après avoir accouché (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SURROGATE MOTHER » ?

Yeni croyait qu’après avoir abandonné la fille de Carlos et Julia, elle pourrait enfin être heureuse avec son père, mais non seulement elle s’est retrouvée avec un bébé qui avait besoin de traitements coûteux, mais elle a également perdu son père, puisqu’il est mort à cause de Balo, le criminel qui , avec son frère, a tenté de la kidnapper il y a des mois.

Lorsque Mubul est écrasé, l’histoire de Yeni se mêle à celle de Francisco, le mari de la femme enceinte qu’il conduisait qui est également décédée. En plus de s’occuper d’un bébé, Francisco s’implique dans l’affaire après avoir écouté une importante conversation entre Carlos et le médecin qui travaille pour Nora.

Bien que le plan pour obtenir une mère porteuse, quelque chose d’illégal au Mexique, appartienne à Carlos et Julia, le reste de la famille Huizar a également participé aux événements qui ont déclenché le grand gâchis. quoiQuels sont les mensonges des protagonistes de la série Netflix et leurs motivations ?

Les mensonges de la famille Huizar

À la société pharmaceutique Huizar, Carlos a développé un projet qui a amené plusieurs femmes à avoir des complications pendant leur grossesse et à faire naître des enfants avec un pied bot. Au lieu de les dédommager comme l’a insisté Marcela, Nora décide de les ignorer et de se débarrasser des accusateurs.

Pour s’assurer que son fils est le seul héritier, Fernanda Huizar a donné à Julia le médicament test afin qu’elle ne puisse pas avoir d’enfants et perde ses embryons. De plus, elle a pris quelque chose pour faire avorter l’embryon de Carlos et Julia qu’ils ont implanté dans son ventre.

Pour sa part, Nora a fait pression sur Marcela pour qu’elle provoque un avortement pour le protagoniste de « mère porteuse”. Bien que cela n’ait pas fonctionné, Carlos était sûr d’avoir perdu son fils, alors il a séduit Yeni pour la mettre enceinte et ne pas perdre sa chance de devenir père. En conséquence, Yeni a donné naissance au fils de Julia et à sa propre fille.

Lorsque Marcela découvre la vérité, elle essaie d’aider Yeni et Julia. Pendant ce temps, Carlos s’efforce de découvrir les secrets qu’ils lui cachent, puisqu’il est amoureux de la femme qui a loué son ventre, mais Nora prend sur elle de retirer de leur vie la femme qu’elle méprise tant.

Julia a accepté d’abandonner son fils pour le protéger de Nora dans la série mexicaine « Rental Mother » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MÈRE SUBSTITUTIONNELLE » ?

Après plusieurs épisodes (qui ne font qu’allonger une histoire qui pourrait se résumer en la moitié des chapitres), où chacun des personnages de « mère porteuse» tente de faire face aux conséquences des décisions de Nora Huizar, qui veut que Tessa soit l’héritière de son empire.

Les années passent et chaque enfant grandit avec sa famille respective. Luciano poursuit son traitement et s’améliore aux côtés de Yeni et Francisco, qui ont décidé d’unir leurs forces pour surmonter leurs drames et élever leurs enfants.

Des années plus tard, une vidéo mise en ligne déclenche un cauchemar pour Yeni et redonne espoir aux Huizars. Yeni raconte son histoire à Luciano, tandis que Carlos et Julia décident de chercher leur fils. De son côté, Luciano affronte Nora, qui s’étonne du tempérament de son petit-fils.

Après plus de mensonges et de tricheries, Nora veut nommer Luciano comme héritier de son empire, mais le jeune homme lui dit qu’il est gay et provoque une crise qui la paralyse.. Carlos et Yeni prennent le contrôle de l’entreprise pharmaceutique et tentent de réparer tous les dégâts causés par Nora.

A la fin de « Rental Mother », Julia se rapproche de Keyus, Sonia et Francisco établissent une relation amoureuse, Marcelo et Roberto font de même, et Carlos et Yeni laissent le passé derrière eux pour se donner une autre chance. Ils se réunissent tous en famille.