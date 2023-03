Fin expliquée de « Qui fuyons-nous, maman ? » : la mère et Bambi parviennent-ils à s’échapper ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. D’après le roman du même nom de Perihan Mağden, « Qui fuyons-nous, maman ?» (« Biz Kimden Kaçiyorduk Anne ? » dans sa langue d’origine et « Qui fuyons-nous ? » en anglais) est un Drame à suspense turc disponible sur Netflix à partir du 24 mars 2023. La série réalisée par Umut Aral et Gökçen Usta suit une mère et sa fille Bambi alors qu’elles s’échappent de quelqu’un de mystérieux.

Pendant qu’ils s’échappent, les protagonistes vivent dans des hôtels de luxe, ils se méfient de tout le monde, s’efforcent de passer inaperçus et continuent de se déplacer pour ne pas se faire prendre. Lorsqu’ils quittent un lieu, ils laissent derrière eux un chahut et même un cadavre. Mais qui est après eux et pourquoi ?

Après des années de fugue, l’énigmatique débarque dans un autre hôtel de luxe, où la curiosité du personnel et l’antipathie du propriétaire attisent. Après un incident au restaurant, mère et fille décident de partir. Mais avant de s’enfuir, la femme assassine le propriétaire pour avoir insulté Bambique vous habillez en fille même si elle est adolescente.

La maman tente de rassurer le jeune Bambi avant de s’enfuir à nouveau dans la série « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

Le prochain hôtel de luxe où les protagonistes de «Qui fuyons-nous, maman ?« C’est sur une île et ils la considèrent comme le paradis. Cependant, ils rencontrent un serpent et sont contraints de fuir. Le médecin de la concession tente d’abuser de la jeune femme et lorsque la mère le découvre, elle lui tend un piège et le tue..

Après ce meurtre la police intervient et se met à la recherche des « Hotel Killers ». Cette fois, le duo se réfugie dans la neige, mais cela ne passe pas inaperçu non plus. Au milieu d’une discussion avec une femme agaçante, la mère remarque que le personnel de sécurité reçoit une alerte et commence à fuir.

Avant de partir, Bambi apprend que la police recherche les « Hotel Killers » et comprend qu’il s’agit d’eux. Elle se sent coupable, puisque sa mère a fait tout cela pour la protéger, et elle se pose beaucoup de questions sur le passé de sa mère et sur la personne qu’elle a fuie depuis qu’elle est bébé.

Qui poursuit la mère et Bambi ?

Alors qu’ils s’échappent, la mère raconte à sa fille son passé. Depuis qu’elle était petite, sa famille lui a montré du mépris et lorsqu’elle est tombée enceinte d’un mécanicien, ses parents ont décidé de se débarrasser du problème. Pour sauver son bébé, la jeune femme a trafiqué la voiture de ses parents.

Cependant, elle ne s’est débarrassée que de sa mère et quand son bébé est né, elle a décidé que la meilleure chose pour eux deux était de s’échapper. Pendant des années, ils ont fui avec l’argent de leur héritage, mais son père n’arrête pas de les chercher car il est obsédé par le retour de son petit-filspour.

Après les protagonistes de « Qui fuyons-nous, maman ?« Ils échappent une seconde fois à la police, ils se rendent dans une banque pour retirer tout leur argent, mais les choses se compliquent et ils doivent fuir en laissant l’argent derrière eux. Quand ils croient que tout est perdu, la mère se souvient d’une dernière propriété de sa mère et cherche un acheteur.

Grâce à un agent immobilier, elle prend rendez-vous pour vendre la propriété, mais l’homme qui l’attend est justement son père. Arrivé sur les lieux, Bambi voit la voiture de son grand-père et alerte sa mère du piège.

Le grand-père de Bambi a conclu un accord avec la police dans la série « Qui fuyons-nous, maman? » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

Mère et fille réussissent à s’échapper ?

Les protagonistes de « Qui fuyons-nous, maman ?Ils décident de chercher le vieil homme dans sa propre maison. Après l’avoir confronté, l’homme s’excuse et leur offre une mallette pleine d’argent pour qu’ils puissent continuer à s’échapper. Cependant, c’est un piège, puisqu’ils ont planté un traqueur et que la police les poursuit.

Une fois de plus, le duo déjoue et place la mallette dans une voiture pendant qu’ils vont se venger du vieil homme. Malgré son âge, l’homme frappe sa fille et s’apprête à l’étouffer, mais Bambi se réveille et l’assassine brutalement..

Fatigués de la poursuite, les policiers décident que s’ils ne peuvent pas les attraper, ils les tueront. Pendant ce temps, la mère et la fille se cachent dans des hôtels plus petits et prévoient de cambrioler un magasin pour obtenir de l’argent bien nécessaire. Bien qu’il récupère le butin, la mère est blessée.

Les soins de Bambi pour sa mère blessée attirent l’attention du gérant du lodge, alors il appelle la police. Le duo tente de s’échapper comme d’habitude, mais la blessure de la mère ne le permet pas. Lorsque les agents les rattrapent, la mère dit à sa fille de courir, tandis qu’elle reste derrière pour distraire les agents. Le capitaine tire, la mère est tuée et Bambi disparaît.

« Qui fuyons-nous, maman ? » Il se termine comme le roman « Bambi, une vie dans les bois » de 1923 que les protagonistes lisent toujours. Mais la mort de la mère n’est que la moitié de l’histoire, il est donc possible que les aventures de Bambi se poursuivent dans une deuxième saison.