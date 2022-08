Fin expliquée de « Où il y avait le feu »: qui est le vrai boucher de Reynosa et pourquoi il a blâmé Ricardo

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Eduardo Capetillo et Iván Amozurrutia, « Là où il y avait du feu » est une série Netflix mexicaine qui, tout au long de 39 épisodes, suit Poncho, qui après le meurtre de son frère Daniel Quiroga, s’infiltre dans la caserne des pompiers que le journaliste a visitée peu avant sa mort.

Après avoir rejoint la caserne sous une identité secrète afin qu’il puisse enquêter librement, il rencontre Olivia, le seul pompier de l’endroit, qui, découvrant son secret, l’aide à découvrir la vérité.

Pendant ce temps, Ricardo Urzúa Lozano, un ancien pompier qui a passé 25 ans en prison accusé d’être le Boucher de Reynosa, est libéré et recherche son fils Daniel, qui l’a contacté peu de temps avant qu’il ne soit tué. En apprenant ce qui s’est passé, avec l’aide de Gloria, il devient le nouveau capitaine des pompiers pour protéger Poncho, qui ignore son existence.

Après 25 ans de prison, Ricardo est retourné aux pompiers dans « Where There Was Fire » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « OÙ IL Y AVAIT LE FEU » ?

Dans les premiers épisodes de « où il y avait le feu« , Poncho suit les indices après la mort du premier inspecteur Artemio Román et ils découvrent que son remplaçant, Ricardo, est le boucher de Reynosa et meurtrier de sa mère biologique, alors avec Olivia, ils commencent à enquêter sur son passé.

Au Texas, après avoir parlé avec l’avocat de Ricardo, Poncho rencontre un homme qui prétend qu’Urzúa était son ami et lui assure qu’il est un meurtrier, malgré le fait que plusieurs insistent sur son innocence.

Petit à petit, la véritable histoire de Ricardo est révélée et ce qui est vraiment arrivé à sa femme, Flor. Finalement, Poncho découvre qu’Urzúa est son père et bien qu’au début il ne le croit pasà la fin, il comprend qu’une victime de plus du vrai coupable, qui a le soutien de personnes clés, dont Solorzano.

Qui est le vrai Boucher de Reynosa ?

Dans des aperçus du passé, il est révélé qu’Hugo, un policier et ami de Ricardo, a assassiné Flor et est devenu le boucher de Reynosa. Bien qu’il prétendait être heureux pour le bonheur d’Urzúa et de sa femme, en réalité il était jaloux de la vie de son ami et harcelait Flor en profitant de sa position.

Après avoir été promu, Hugo part à la recherche de Flor, la maltraite et incendie sa maison. Lorsqu’un voisin de Ricardo le reconnaît, il n’hésite pas à se débarrasser d’elle. Peu après découvre qu’il a une fille nommée Olivia, alors il décide de garder la petite fille et de l’élever comme sa fille.

Quand Olivia grandit et décide d’être pompier, Hugo, qui a changé son nom en Noé Serrano, parle à Artemio Román pour conclure un marché. Bien qu’elle ne connaisse pas tous les secrets de l’homme auquel son père croit, elle ne veut pas le trahir. Cependant, vous devrez prendre une décision.

Hugo parle à Olivia, qu’il a élevée comme sa fille, dans « Where There Was Fire » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LÀ OÙ IL Y AVAIT LE FEU » ?

Qu’est-il arrivé à Ricardo, Poncho et Olivia ?

Après le sauvetage d’Olivia, Hugo assassine un homme sur la route et l’incinère pour simuler la mort de Noé Serrano. Poncho et Olivia essaient de commencer une nouvelle vie ensemble, mais le boucher Reynosa est toujours à l’affût. Lorsque le couple semble trouver l’endroit idéal pour s’installer, le meurtrier apparaît et leur laisse un « cadeau ».

Alors que les pompiers surprennent Molina, Fabio et Gerardo se marient lors d’une cérémonie intime, Ricardo et Gloria commencent à sortir ensemble, et Olivia et Poncho commencent à emménager, Hugo prépare son prochain déménagement.

Le méchant de « où il y avait le feu» se faufile dans la maison de Poncho et Olivia, pulvérise de l’essence dans tous les coins et attend l’arrivée de Ricardo, à qui il a laissé un indice. Urzúa apparaît et affronte son ennemi pour défendre son fils.

Alors que la maison brûle Ricardo bat Hugo jusqu’à ce qu’il perde connaissance, mais lorsqu’il sort pour aider les pompiers, le boucher Reynosa prend Olivia en otage et promet que s’il l’accompagne, il ne lui fera pas de mal. Le personnage d’Esmeralda Pimentel essaie de convaincre son petit ami de la laisser partir, mais il refuse.

Finalement, un lustre tombe du plafond et écrase Hugo. Le méchant étant mort, les protagonistes de « Where There Was Fire » peuvent reprendre leur vie.