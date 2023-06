FIN EXPLIQUÉE de "Mère porteuse" Netflix

Netflix

Découvrez quelle est la fin expliquée de la série mexicaine « Madre de Alquiler » qui fait sensation sur Netflix.



©NetflixExplication de la fin de « Rental Mom » ​​de Netflix

« Rental Mother » a été créée sur Netflix le 14 juin 2023 et en moins d’une journée elle est devenue un succès sur la plateforme, la série mexicaine est composée de 24 chapitres qui racontent l’histoire de Yeni une jeune femme qui revientElle loue son ventre à une famille riche pour aider son père à sortir de prison. Si vous avez déjà fini de le regarder, nous vous laissons ici La fin expliquée de « Rental Mom » ​​de Netflix.

L’histoire de « Rental Mother » montre l’intrigue controversée de la maternité de substitution et est en vedette L’actrice de Xalapeña, Shaní Lozanoqui partage les crédits avec Leticia Calderón, Marcela Guirado, Luis Ernesto Franco, Vanesa Restrepo, Alejandro de la Madrid, Minnie West et bien d’autres.

Comment s’explique la fin de « Rental Mom » ​​de Netflix ?

ALERTE SPOIL, avant de continuer la lecture, rappelez-vous qu’ici nous vous dirons les données qui se développent dans la série. Alors Il est important que vous le voyiez d’abord terminé avant d’anticiper connaître la fin.

Des années après avoir accouché et abandonné dans un parc, Yeni découvre que tout ce qu’ils lui ont fait croire était un mensonge et que l’enfant qu’elle portait dans son ventre était son fils biologique, puisque Nora a essayé de la faire avorter et bien qu’elle ne l’ait pas fait ça a marché, Carlos pour avoir réalisé son rêve d’être père, est tombé amoureux de YenJe m’assure de votre grossesse.

Elle a eu deux bébés une fille en bonne santé et un petit garçon avec un pied bot. Yeni ne parvient pas à sauver son père et reste avec l’enfant handicapé. Au fil du temps, chaque enfant est éduqué avec sa famille respective. Le bébé nommé Luciano parvient à s’améliorer grâce aux thérapies et aux traitements médicaux, grandit avec Yeni; mais une vidéo incite Carlos et Julia à chercher leur fils, ce qui les rend également Yeni vit avec sa fille Tessa.

Leticia Calderón, qui joue Nora Huizar, est la méchante de l’histoire. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment Nora veut que Luciano soit l’héritier du pharmacien, mais il avoue qu’il n’aura pas de famille parce qu’il est gay. La nouvelle provoque chez la femme un accident vasculaire cérébral qui se déclenche dans une paralysie irréversible et maintenant il sera témoin de tout sans pouvoir bouger ni parler. Tandis que Luciano est soutenu par ses parents.

Au final, ils comprennent tous comment ils ont été manipulés par Nora, ils cherchent à réorienter leur vie et à réparer leurs erreurs. Julia cherche à en savoir plus sur la vie de Luciano et commencer à sortir ensemble Cléus. Tandis que Carlos et Yeni se remettent du passé, ils s’offrent une seconde chance en amour avec leurs enfants ; le couple prendra le contrôle du pharmacien de famille, jusqu’à ce que Luciano atteigne l’âge de la majorité et puisse devenir propriétaire ; bien que Tessa ne prenne pas la nouvelle de la meilleure façon au début.

Luciano et Tessa en parlent, il avoue à sa grand-mère que son rêve est d’être footballeur et celui de la fille de reprendre l’entreprise. Yeni décide de créer une fondation pour aider les familles touchées par les expériences pharmaceutiques et aux bébés avec un pied bot.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?