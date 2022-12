Fin expliquée de « Mère il n’y en a que deux » – Saison 3 : Ana et Mariana finissent-elles ensemble ?

Après trois saisons et deux ans d’antenne, « Mère il n’y a que deux » c’est fini. L’histoire compliquée des femmes dont les filles ont été échangées par erreur s’est déroulée peu à peu. De l’interaction entre les deux dans le série netflix, une amitié est née et, plus tard, quelque chose de plus. Si vous pouviez déjà voir le dernier épisode, nous vous expliquons ici tout ce qui s’est passé.

La La saison 3 a été diffusée le 25 décembre.mais on sait que le public était impatient de voir ce que conclurait l’aventure d’Ana et Mariana, qui sont interprété par Ludwika Paleta et Paulina Goto respectivement.

Rappelons-nous qu’auparavant les protagonistes avaient fait semblant d’être un couple afin d’éviter la demande de Juan Carlos et Pabloalléguant qu’ils étaient victimes de discrimination en raison de leur appartenance à un couple de lesbiennes.

Dans cette édition, le mensonge commence à se réalisercar la façade qu’ils ont dressée révèle les vrais sentiments qu’ils avaient cachés, compliquant bien plus la situation.

Ludwika Paleta dans le rôle d’Ana Servín dans « Maman il n’y a que deux » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE DANS LA SAISON 3 DE « MAMAN IL N’Y A QUE DEUX » ?

En premier lieu, Pablo et Juan Carlos finissent par croire l’histoire que leurs ex-partenaires, Ana et Mariana, sont ensemble, alors elles commencent à collecter des informations pour prouver le contraire. Pour lui, les protagonistes doivent être extrêmement prudents et de ne parler à personne que leur union est une stratégie légale.

Malgré cela, Mariana dit la vérité à Ferrán, qui la conquiert depuis longtemps. Le personnage de Goto manque à sa parole et, de plus, commence une relation secrète avec l’homme d’affaires sans qu’Ana ne sache rien. En attendant, elle doit entretenir les apparences face à Juan Carlos et son fils, Rodrigo.

En parallèle, Teresa, la mère de Mariana, découvre qu’elle est enceinte de Víctor, qui est très heureuse de la nouvelle, mais elle ne pense pas la même chose. Finalement, elle se rend compte qu’elle veut le bébé.

Finalement, la tension sexuelle entre Ana et Mariana devient de plus en plus grande, et lorsqu’ils se retrouvent seuls après un accident, ils font une rencontre. Par conséquent, Ana prend le courage d’avouer ses sentiments, mais Mariana lui dit qu’elle ne ressent pas la même chose, car elle sort avec Ferrán. C’est pourquoi le personnage de Ludwika Paleta décide de s’éloigner et de la laisser suivre son chemin et ses rêves.

Cependant, l’épisode 10 de l’épisode, intitulé « Quelle belle famille !« , donne une clôture complète à l’histoire et, d’une certaine manière, c’est un » et ils vécurent heureux pour toujours « .

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MÈRE IL N’Y A QUE DEUX » ?

Pourquoi Juan Carlos et Pablo ont-ils abandonné le procès ?

Au début de la saison 3 de « Mère il n’y a que deux », les parents ont poursuivi leur projet de procès pour la garde. Cependant, finalement ils ont choisi de renoncer à la confrontation. D’un côté, Juan Carlos a été inspiré par l’attitude d’Ana, qui a fait face à son père, et il a fait de même, provoquant un affrontement entre les deux. Carlos quitte l’entreprise et met fin à son différend avec Ana, abandonnant le procès.

De la même manière, Pablo finit par être fatigué tout ce qu’ils ont mis en place jusqu’à présent et se rend compte que Il ne souhaite que le meilleur pour Mariana.même s’ils ne sont pas ensemble. En outre, sa dynamique avec Cynthia et la croissance de votre entreprise contribuent à vous distraire.

Ana Servín s’est liée d’amitié avec son ex-mari Juan Carlos lors d’une retraite spirituelle à « Madre il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

Pourquoi Mariana rompt-elle avec Ferrán ?

Après avoir rejeté Ana pour être avec Ferrán, Mariana se rend compte que, même si elle se sent très attirée par lui, il n’y a pas d’harmonie au niveau de l’environnement familial. Tout d’abord, elle ne semble pas compatible avec les enfants, ce qui est très important pour elle puisqu’elle a une fille qui vient de naître.

Ce qui finit par déborder le dos du chameau, c’est quand il découvre que Ferrán avait une fille à lui, mais il a abandonné et dont il ne lui a jamais parlé. Pour cette raison, il décide de l’abandonner et d’accepter un travail à Tijuana.

Ferrán méditant, mais distrait par la présence des enfants dans « Mère il n’y a que deux » (Photo : Netflix)

Avec qui Juan Carlos est-il ?

Juan Carlos a commencé à sortir avec Fernanda, mais peu de temps après, des problèmes surviennent lorsqu’elle rejoint Ceci. Il y a de très grandes différences entre eux, car Fer ne veut pas de famille, mais il en a.

Bien qu’ils soient temporairement séparés, ils n’arrêtent pas de penser l’un à l’autre, car ils sont très amoureux. Lorsqu’ils se retrouvent, ils avouent tous les deux qu’ils s’aiment et qu’ils veulent être ensemble.

Ana et Mariana finissent-elles ensemble ?

Après que Mariana l’ait refusée pour Ferrán et décide ensuite de déménager à Tijuana pour son travail de rêve, Ana commence à se plonger dans le travail pour se distraire de toute la situation. Cependant, ses enfants lui laissent voir qu’il utilise cela comme un exutoire pour ne pas faire face aux sentiments qu’il a pour Mariana.

À la fin de l’épisode, après de nombreux allers-retours, Ana se rend compte qu’au moins, elle doit dire à Mariana ce qu’elle ressent sincèrement.. Pour cette raison, il prépare une grande réunion avec sa famille, où il leur dit qu’il les aime, mais qu’il ne veut pas ruiner leurs rêves, alors il doit quand même se rendre à Tijuana. Cette fois, Mariana a également réalisé ce qu’elle ressent pour Ana et elle rend la pareille en exprimant ses sentiments..

Il y a un saut de temps où nous pouvons supposer qu’ils avaient une relation à distance, jusqu’à ce que Mariana revienne et qu’ils célèbrent une cérémonie « d’amour » avec leur famille. Après que l’eau de Teresa ait éclaté et que tout le monde se soit réconcilié, on pourrait dire que les deux mères « ont vécu heureuses pour toujours ».

A la fin de « Maman il n’y a que deux », Ana a avoué son amour à Mariana (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « MAMAN IL N’Y A QUE DEUX » ?

La troisième saison de « Mère il n’y a que deux » a été créée sur Netflix le 25 décembre 2022, par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

