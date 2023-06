Fin expliquée de « Manifesto » – Saison 4 Partie 2 : ce qui est arrivé à Michaela, Ben, Cal, Angelina et le reste des passagers du 828

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après quatre saisons et 62 épisodes, «Manifeste» a pris fin le 2 juin 2023. Dans les dix derniers chapitres du série netflix Créé par Jeff Rake après qu’Angelina a déclenché une fissure volcanique dévastatrice, les passagers tentent de s’adapter à être enfermés et de résoudre leurs appels sous la supervision du sans scrupules Registry 828.

Lorsque le principal Zimmer détermine que la priorité est de découvrir comment les soi-disant Ben et Michaela, les co-capitaines du canot de sauvetage, sont transmis, ils décident de s’échapper du centre de détention pour trouver un moyen d’aider les autres. Bien sûr, ils reçoivent l’aide de Robert Vance.

Cependant, ils retournent sur le lieu de confinement après avoir vu des signes indiquant que l’avion est revenu. En tant, La cicatrice de dragon de Cal brille à nouveau et grâce à un appel, il retrouve Fiona et la ramène chez elle. En tant, L’appel de Ben le conduit à Dalyqui est également revenu et est entre les mains du Greffe.

Ben et Michaela sont retournés au centre de détention dans les derniers chapitres de « Manifesto » (Photo : Capture/YouTube-Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 4 DE « MANIFESTE » PARTIE 2 ?

Comme la deuxième partie de la quatrième saison de « Manifeste», les passagers du vol 828 continuent d’avoir des appels et le registre envoie Jared et Michaela pour les résoudre. De son côté, Angelina attend patiemment un signe divin et lorsqu’elle le reçoit, elle se rend compte qu’elle doit éliminer Fiona et Daly pour que le jugement final commence.

Alors que des parasites terrifiants envahissent le centre de détention, Saanvi cherche une solution et exhorte Zimmer à lui permettre d’analyser le corps du capitaine Daly. Avec la puissance du Saphir Oméga, Angelina manipule Eden pour qu’elle tue Fiona puis projette une image du fils de Daly pour tromper le pilote afin qu’il oblige les autorités à le tuer.

Grâce aux indices de Cal, Jared parvient à arrêter Angelina, qui arrive au centre de détention et passe un marché avec Zimmer : attirer les 13 passagers évadés en échange de leur liberté. Lorsqu’elle n’obtient que le copilote, le réalisateur décide de saisir le saphir, cependant, il n’est pas possible de l’extraire du corps d’Angelina.

Désespéré d’arrêter Angelina, Ben prend une décision risquée aux conséquences inattendues : il lui injecte l’antidote créé par Saanvi. Le cri d’Angelina provoque une autre fissure dans la terre et laisse les passagers sans appels. Eagan profite du tumulte pour s’enfuir avec le porteur du saphir et l’emmener avec les passagers cachés.

Les derniers mois des passagers du 828

Lorsqu’une activité volcanique est découverte sous le centre de détention, Zimmer ordonne l’évacuation de tout le personnel et le confinement des passagers. Avant de partir, Vance remet à Ben les clés des bureaux principaux afin qu’ils puissent survivre les neuf prochains mois.

Olive et Eden étaient au centre à l’époque, alors elles restent avec leur père, tandis que Michaela s’est échappée peu de temps auparavant avec Jared pour s’occuper de son père malade. Bien que les passagers ne puissent plus recevoir leurs appels, Cal le fait pour tout le monde. et avec sa sœur et Vance, il essaie de les résoudre pour assurer la survie du monde.

Huit mois plus tard, une Drea enceinte trouve une issue de secours et la famille Stone est réunie. À un mois de la fin du monde, Ben et le reste des passagers s’organisent pour terminer leurs appels dans l’espoir de survivre le 2 juin 2024.. Pendant ce temps, Angelina, avec l’aide d’Eagan, convainc les 13 passagers cachés de la suivre.

Cal se sent submergé par tous les appels dans les derniers chapitres de « Manifesto » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MANIFESTO » SAISON 4 PARTIE 2?

le sacrifice de cal

Les appels se terminent et les symboles originaux : le paon, les Gémeaux et un dragon Shenlong, réapparaissent et guident le les protagonistes de « Manifeste » pour rechercher un morceau de l’arche de Noé dans la fissure à la base de Storm King Mountain. Bien que Cal ait cru qu’il devait rejoindre Angelina pour sauver le reste, il n’a vraiment qu’à trouver un autre Omega Sapphire.

Un jour avant le procès, Cal reçoit le signal qu’il attendait et se sacrifie dans la fissure, provoquant une lumière bleue brillante pour attirer les autres passagers, y compris Angelina et ses élus. Pour découvrir le message caché, Olive, Jared et Drea rentrent chez eux et parcourent de vieilles photos des frères Stone.

Pendant ce temps, Michaela, qui après avoir cessé de voir Zeke dans la lumière, a donné une autre chance à Jared, dit à ce dernier que même s’ils vont s’aimer, ils ne devraient pas toujours être ensemble, puisque la place du policier est à côté de Drea.

Le jugement dernier

Alors que plusieurs volcans surgissent dans différentes parties du monde, l’avion 828 émerge de la fissure. Ben et Michaela convainquent les passagers de monter dans l’avion et de s’asseoir. Bien qu’Eagan ait fait de son mieux pour retarder Angelina, elle arrive avec son groupe et essaie de faire descendre le reste afin que seuls ses huit élus puissent embarquer.

Lorsque ses partisans l’abandonnent, Angelina prend l’arme et tire sur Saanvi. Il y a un tremblement et le supposé élu se retrouve au sol. Ben en profite pour pointer l’arme sur elle, mais au dernier moment lui pardonne et l’emmène dans l’avion.. Cet acte est précisément ce qui représente le salut de tous.

Le procès commence dans l’avion et plusieurs se transforment en cendres. Eagan s’offre à la place de son ami et est pardonné. Cependant, plusieurs disparaissent, dont Angelina. Un ange de la mort renaît de ses cendres et entoure les passagers, cependant, elle est vaincue et l’apocalypse s’arrête.

Le retour des passagers du vol 828

Après avoir suivi la lumière bleue, l’avion 828 atterrit et les passagers retournent en 2013. Ben, Michaela et les autres retrouvent leur famille. Même Cal revient, mais comme un enfant et sans aucun souvenir. Certains des passagers décédés au cours du processus reviennent également.

Michaela retrouve Jared et refuse sa demande en mariage. Il explique qu’ils veulent tous les deux des choses différentes, qu’aucun d’eux ne devrait changer et qu’ils trouveront les personnes parfaites pour eux. Merci Ben, Mick se souvient de ce que Zeke lui a dit au feu et sort pour trouver un taxi, le rencontrant enfin. Peu de temps après, Jared rencontre un jeune officier nommé Drea.

La dernière saison de « Manifeste» se termine avec les survivants qui profitent de leur deuxième chance pour réparer les torts et profiter de leurs proches.