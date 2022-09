ATTENTION, ALERTE SPOILER. « l’imparfait» (« Les Imparfaits » dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui suit Tilda Weber (Morgan Taylor Campbell), Morgan Taylor Campbell (Rhianna Jagpal) et Juan Ruíz (Iñaki Godoy), qui après une thérapie génique expérimentale, deviennent des monstres et traquent le scientifique chargé de le forcer à trouver un remède.

Les problèmes des trois jeunes qui ont reçu un diagnostic de maladie génétique ont commencé lorsqu’ils ont cessé de recevoir le médicament spécial. Après avoir présenté de terribles effets secondaires, les protagonistes de la fiction créée par Dennis Heaton et Shelley Eriksen recherchent le Dr Alex Sarkov, qui au lieu de les aider, ne leur donne que des placebos pour poursuivre leurs expériences.

En conséquence, Abbi devient une succube, Juan devient le chupacabra et Tilda devient une Banshee.. Bien que le Dr Sydney Burke, une brillante scientifique qui cherche à corriger ses erreurs passées, tant professionnelles qu’éthiques, les rejoigne, trouver le généticien Sarkov ne sera pas une tâche facile, d’autant plus qu’ils devront affronter d’autres ennemis, comme un gouvernement. organisation appelée Flux.

Juan, Tilda et Abbi sont les protagonistes de « Los imperfectos » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LOS IMPERFECTOS » ?

Tout en faisant face aux conséquences de leurs nouveaux pouvoirs, les protagonistes de «l’imparfait», ils recherchent d’autres participants au programme de détérioration génétique aiguë (AGDS) dans l’espoir de trouver des indices sur l’endroit où se trouve Sarkov.

Bien qu’Hannah ne leur donne pas beaucoup d’informations sur le généticien controversé, un autre sujet apparaît qui promet de les conduire à leur objectif, cependant, il ne fait que les attirer dans un piège, car en réalité c’est un scientifique qui, avec quelques collègues, cherche tirer profit de la génétique. Les sujets de test du Dr Alex.

Grâce aux pouvoirs d’Abbi, l’équipe parvient à échapper à ses ravisseurs, bien qu’elle perde de vue Juan, qui se retrouve chez son frère et fait peur à sa petite nièce.

En tant, Les enquêteurs commencent à chercher l’imparfait et le groupe soutenu par Sydney Burke rencontre un autre participant doté de pouvoirs qui, contrairement à eux, ne souhaitent pas être guéris. En fait, il se considère comme un super-héros et veut agir comme tel.

D’autre part, dans des flashbacks, Burke et Sarkov commencent à travailler sur un remède, et il est révélé que Burke est devenu un sujet de test et a un AGDS qui pourrait être décrit comme un cas du Dr Jekyll et de M. Hyde.

Rhys Nicholson dans le rôle du Dr Alex Sarkov dans « Les imparfaits » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « IMPARFAITS » ?

Abbi, Juan et Tilda trouvent-ils un remède ?

Après une route longue et compliquée, Tilda, Abbi et Juan, dont les pouvoirs ont évolué, retrouvent enfin Sarkov, qui promet de les soigner. Néanmoins, il ne cherche qu’à distribuer son remède avec des nanobots, bien que Tilda tente de l’avertir des risques.

Selon les recherches d’Alex, l’ADN humain se détériore au lieu de développer de nouvelles forces, il cherche donc à empêcher l’extinction de l’humanité. Après que Tilsa ait déjoué ses plans, le généticien se tourne vers Finch, l’alter ego de Burke, pour avoir accès à ses découvertes.

Pour montrer que la méthode de Burke fonctionne, Sarkov utilise Juan, mais au lieu de le transformer définitivement en Chupacabra, il le guérit.. Plus tard, Abbi l’injecte dans Finch et Burke l’injecte dans Abbi. La seule qui décide de garder ses pouvoirs est Tilda.

Cependant, il est révélé plus tard que le remède n’a pas fonctionné comme prévu. Par exemple, bien que Burke conserve son apparence, il est en fait Finch, qui se fait même passer pour Dominique Crain, un haut fonctionnaire de Flux, et Dr HalenBbeck, qui a créé une version génétiquement modifiée de lui-même, Sarkov.