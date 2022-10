Fin expliquée de « Les Papillons noirs » : quel est le lien qui unit Albert et Adrien

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Créé par Bruno Merle et Olivier Abbou, « The Black Butterflies » (« Les Papillons noirs » en langue originale et « Black Butterflies » en anglais) est un série française netflix qui suit Adrien Winckler, un romancier de 40 ans qui travaille comme écrivain fantôme pour payer ses factures.

Alors qu’il est en panne d’inspiration pour son deuxième livre, Adrien rencontre Albert Desiderio, un humble retraité qui veut que le sombre romancier écrive ses mémoires. Si l’histoire du vieil homme commence par l’histoire d’amour qu’Albert a partagée avec Solange dans les années 1970, petit à petit un aveu de plusieurs meurtres est transformé.

Après avoir entendu qu’Albert et Solange, protagonistes de «les papillons noirs», ils passent des étés ensanglantés sur la Côte d’Azur, Adrien commence à avoir des doutes sur le projet, mais reconnaît qu’il ferait un très bon roman.

Albert racontant son histoire à Adrien dans la série française « Les Papillons noirs » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LES PAPILLONS NOIRS » ?

Albert et Solange se sont rencontrés dans un orphelinat quand ils étaient petits. Unis par leur enfance compliquée, ils ont grandi ensemble et sont tombés amoureux. Un jour, alors qu’ils étaient déjà jeunes, ils visitent une belle plage et rencontrent deux frères qui semblent très sympathiques, cependant, l’aîné tente d’abuser de Solange, qui, pour se défendre, tue son agresseur.

Afin de ne pas laisser de témoins du crime de sa bien-aimée, Albert noie le jeune frère et ainsi le couple commet son premier meurtre. Quelques années plus tard, ils ouvrent un salon de coiffure et vivent heureux jusqu’à ce que Solange tombe enceinte et se fasse avorter.

En 1972, lors de vacances sur la Côte d’Azur, le couple rencontre un photographe qui les invite chez lui. Une fois là-bas, ils commencent à boire de l’alcool, à danser et à prendre des photos sensuelles. L’inconnu essaie d’abuser de Solange, alors Albert le poignarde à mort.

Adrien écrit chaque confession du vieil homme sur son ordinateur. Nora, sa femme, lit ses textes et, pensant que c’est un excellent roman, donne le manuscrit à l’éditeur d’Adrien, qui n’a d’autre choix que de signer un contrat et de continuer à écouter le vieil homme..

Pendant ce temps, un policier suit la piste d’Albert. Carrel découvre une piste incriminante dans l’affaire froide de Powell et se dirige vers la maison du vieil homme. Voyant ses yeux de couleur différente, Albert se rend compte qu’il s’agit du bébé d’une de ses victimes, la même qu’il a abandonnée en 1978 dans un cimetière.

Le policier attaque le vieil homme, mais Albert riposte, l’assomme et le garde enfermé dans son sous-sol. Que comptez-vous en faire ? Pourquoi avez-vous besoin de l’écrivain? Pendant ce temps, Mathilde enquête sur la disparition de Carrel.

Albert et Solange étaient un couple de tueurs en série dans « Les Papillons noirs » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « PAPILLONS NOIRS » ?

Quel est le lien entre Albert et Adrien ?

Après avoir découvert le lien entre Albert et Nastya, Adrien exige qu’ils finissent le livre, mais ce à quoi il ne s’attend pas, c’est que la fin l’inclue. Le vieil homme avoue qu’il est son père. Accablé par la révélation, le romancier l’étouffe et s’enfuit.

Un an plus tard, Adrien publie le livre «les papillons noirs» et savoure ses exploits avec Nora et son fils nouveau-né. Cependant, son passé et son histoire le hantent toujours. De plus, il craint que le secret de sa famille ne lui parvienne.

Après avoir lu le livre, Nastya confronte Adrien à propos de changer l’histoire de la mort de ses parents. L’écrivain ne comprend pas et son amant lui explique que ce n’est pas Albert qui a assassiné sa famille mais Solange. Finalement, le romancier se rend compte que le vrai tueur en série était sa mère.

Découverte, Solange emmène son petit-fils et avoue que lorsqu’elle a appris qu’Albert avait contacté son fils, elle l’a cherché et l’a convaincu de se blâmer pour ses crimes. « Les Papillons noirs » se termine avec Nora récupérant son bébé et Mathilde interrogeant Adrien.