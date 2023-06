Fin expliquée de l’épisode 3 de « Black Mirror » – Saison 6 : ce qui est arrivé aux astronautes de ‘Beyond the Sea’

« Au-delà de la mer » est un signe que la formule de Miroir noir il s’épuise, mais pas précipitamment. Il épisode 3 de la saison 6 de la série Charlie Brookerdisponible en Netflix à partir du jeudi 15 juin, il a un Aaron Paul époustouflant et une histoire prévisible. Cependant, la fin du chapitre s’échappe de justesse avec une tournure choquante.

La grande vertu de cette fiction, l’une des meilleures de ces dernières années, n’était pas seulement l’impressionnante utilisation de la technologie, mais aussi les inquiétudes qu’elle laissait derrière elle, ainsi que la les dilemmes humains, la profondeur du mal ou l’espoir des gens.

épisode 3 prenez ces éléments, prenez les outils des tranches précédentes, mais n’obtenez pas un chapitre aussi rond que « L’hymne national »« Noël blanc », « San Junipero », « Ours blanc » soit « Tais-toi et danse ».

Cela ne veut pas dire que « Au-delà de la mer » finit par être un mauvais chapitre ou une déception comme la plupart des épisodes de la saison 5. C’est une histoire attrayante avec un développement cohérent, qui intrigue et divertit., notamment pour la performance d’un remarquable Aaron Paul. Mais il n’exploite pas la terreur psychologique et sociale comme d’autres épisodes de « Black Mirror » l’ont bien affirmé.

Aaron Paul dans une scène du chapitre 3 de « Black Mirror 6 » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS « AU-DELÀ DE LA MER » ?

David (Josh Hartnett) et Cliff (Aaron Paul) Ce sont deux astronautes qui sont en mission spatiale dans un autre 1969. Les protagonistes alternent leur vie sur le vaisseau, résolvant des problèmes dus à leur travail dans l’espace, avec une vie quotidienne avec leurs familles sur Terre. Comment y parviennent-ils ? Avec la technologie.

Les deux peuvent transporter leur consciencedu navire, à un « réplique », un corps moulé à partir de ses propres organismes. Ainsi, ils ne tomberaient pas dans la folle solitude des voyages spatiaux et pourraient être avec leurs femmes et leurs enfants. David apparaît comme quelqu’un de décontracté, presque comme une star, avec une vie parfaite dans une maison voyante. Tandis que Cliff préfère emmener sa compagne Lana (Kate Mara) et leur fils dans une ville reculéeproche de la nature.

Ce qui brise cette dynamique, c’est l’apparition d’une secte, à la Charles Manson, qui veut « corriger » l’anormalité du corps de l’astronaute, une coquille qui prétend avoir une vie normale. Pour ces criminels, c’est une abomination et, après avoir pénétré par effraction dans sa maison, ils assassinent la femme et la fille de David et brûlent tout, y compris la maison et la réplique de l’astronaute.

David tombe dans le désespoir et regarde dans l’abîme. Cliff s’en aperçoit et, pour l’aider, avec l’autorisation de sa femme, il lui prête son « lien », une plaque d’identification qui lui permet d’habiter son corps sur terre.. Aaron Paul livre une excellente performance en reproduisant la personnalité de deux personnages, avec voix et gestes. L’existence abattue de l’astronaute change et, comme on pouvait s’y attendre, il se sent même plus que confortable dans la famille de sa compagne : au point qu’il séduit Lana. Et Cliff le découvre grâce à des dessins érotiques sur le navire.

La réplique de Cliff avant sa tragédie (Photo : Netflix)

EXPLICATION DE LA FIN DE L’ÉPISODE « AU-DELÀ DE LA MER » DE « BLACK MIRROR »

Cliff interdit à David d’utiliser à nouveau son lien pour être sur terre avec sa réplique, après lui avoir reproché ses fantasmes avec sa femme. Lana assure à Cliff que quelque chose ne s’est pas passé entre eux, bien qu’elle l’ait souhaité parce qu’elle avait l’impression que son mari était vraiment avec eux et non comme un fantôme.

La discussion de Cliff et David se termine par le refus catégorique du premier de lui donner même l’occasion de s’excuser auprès de Lana. Cliff lui fait comprendre qu’elle est sa femme et qu’elle n’aurait jamais rien avec lui, car il la dégoûte.. L’histoire continue sur les chemins attendus. Il semble que David ne reste pas calme et c’est ce qui se passe : une faille est inventée que Cliff doit réparer à l’extérieur du navire.

Ici, Le chapitre 3 prend un tournant car Cliff peut retourner à l’intérieur du vaisseau, évitant ainsi de mourir dans l’espace et que David reste avec sa famille. Lorsque le personnage d’Aaron Paul demande à Cliff son badge, il se rend compte que son partenaire a fait quelque chose d’odieux. Il court jusqu’au lit pour se transporter jusqu’à sa réplique sur la planète et, en atteignant sa maison, découvrir du sang sur ses mains et ses mursdans l’obscurité d’un film d’horreur, et rencontre la mort de sa famille.

en larmes, Cliff retourne au vaisseau et le dernier plan montre les deux astronautes sans dire un mot.. Tous deux ont tout perdu et n’ont que deux voies : poursuivre leur mission ou s’entre-tuer. Cette décision est laissée au spectateur.

Bande-annonce de ‘Black Mirror 6’ : la nouvelle saison arrive avec des histoires captivantes