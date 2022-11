Fin expliquée de « Le secret de la famille Greco »: comment ils ont découvert le clan et ce qui est arrivé à ses membres

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Le secret de la famille Greco » c’est une série Netflix créé par Luis et Sebastián Ortega, réalisé par Alejandro Ciancio et avec Fernando Colunga. La fiction basée sur l’histoire du Clan Puccio en Argentine et adaptée de la série « Historia de un Clan » suit les Grecos, qui cachent derrière la façade d’une famille traditionnelle une bande de criminels qui kidnappent, torturent et assassinent leurs victimes. .

Après une forte crise économique qui laisse l’entreprise familiale malmenée, Aquiles, policier à la retraite après un accident, partage un plan criminel avec ses fils : Darío et Andrés. Avant de chercher sa première victime, le patriarche prépare une des salles de bain de sa maison et se procure deux autres partenaires.

Gael, un riche ami d’Andrés, devient la première cible du nouveau projet Aquiles, qui est apparemment prêt à tout pour maintenir son niveau de vie élevé et son statut social dans la série.Le secret de la famille Greco”.

Achille appelle la famille de Gaël pour obtenir une rançon dans « Le secret de la famille Greco » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LE SECRET DE LA FAMILLE GRECO » ?

Lorsque la famille de Gaël reçoit des instructions d’Aquiles, il n’hésite pas à livrer l’argent demandé et à tenir la police à l’écart afin de le récupérer, sans imaginer que les ravisseurs n’envisagent pas de libérer le garçon. Bien qu’Hugo, un ami policier des Greco, essaie d’aider, il ne peut pas tuer Gael.

Après un voyage en France avec Hugo et Lupe, le chef de gang jette son dévolu sur une nouvelle cible : le richissime joueur de polo Emilio Garay. Pour mener à bien son nouveau plan, il recrute Gustavo Valbuena, mais le vieil homme qui s’intéresse à l’argent de la grand-mère d’Emilio doute de rejoindre le clan.

Enfin, il accepte et collabore à l’enlèvement du fils de Verónica Garay. Cette fois, les protagonistes de « Le secret de la famille GrecoIls doivent faire face aux aboiements du chien d’Abril, à l’intervention d’Hugo, à la visite de Lupe, aux erreurs de Lozano et aux soupçons de la mère d’Emilio.

Au milieu de la fête d’anniversaire d’Aquiles, Lupe découvre Emilio, alors le personnage de Fernando Colunga décide de la tuer pour l’empêcher de le trahir. Plus tard, il blâme Muart, l’entraîneur du club qui s’intéressait à la femme d’Hugo, pour le crime.

Après le réveil de Lupe, Aquiles Greco décide que le propriétaire de la maison funéraire sera la prochaine victime, mais les choses ne vont pas bien avec ce travail.. De plus, la tension entre Andrés et Darío augmente et le secret de Lozano est révélé.

Aquiles Greco avec sa femme Marta, ses enfants Darío, Andrés, Abril et Sabrina, son ami Hugo et une de ses victimes dans « Le secret de la famille Greco » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « SECRET DE LA FAMILLE GRECO » ?

Comment découvrent-ils la famille Greco ?

Dans le dernier chapitre de « Le secret de la famille Greco », la police commence à relier les points et à trouver un témoin clémais Aquiles parvient à se débarrasser de l’officier qui entre dans sa maison et découvre plusieurs éléments de preuve qui l’incriminent dans les enlèvements et les meurtres de Gael et Emilio.

Pendant ce temps, Gustavo Valbuena décide de trahir Aquiles et passe un coup de fil à la famille de la dernière victime. Grâce à cela, la police parvient à attraper Gustavo, qui trahit bientôt Aquiles et la famille Greco.

Hugo refuse de croire qu’Aquiles est derrière les crimes, mais la police fait une descente au domicile des Grecos et trouve le propriétaire de la maison funéraire. Alors que le clan se prépare à collecter l’argent de la rançon, Hugo les arrête et brise le gang.

« Le secret de la famille Greco » se termine avec Aquiles, Martha, Dario et Andrés en prison pendant que les enquêtes sont menées. Peu de temps après, Martha et Dario sont libérés, mais les autres restent emprisonnés. Incapable de gérer la culpabilité et le regret, l’ex-poliste se suicide en ingérant des objets pointus.