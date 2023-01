Fin expliquée de « La vie mensongère des adultes »: ce qui est arrivé à Giovanna et Vittoria

ATTENTION, SPOILER ALERTE. D’après le roman homonyme d’Elena Ferrante, « La vie mensongère des adultes» (« La vita bugiarda degli adulti » dans sa langue originale et « The Lying Life of Adults » en anglais) est un Série Netflix italienne qui suit Giovanna de son enfance à son adolescence dans les années 1990.

Au grand dam des parents du protagoniste, joué par Giordana Marengo, l’audacieuse tante Vittoria aide sa nièce adolescente à découvrir d’autres visages de la ville. Dans le processus, la jeune femme apprend une nouvelle façon de voir la vie et découvre divers secrets de sa famille.

Après les mauvaises notes scolaires et les attitudes rebelles de Giovanna, son père Andrea la compare à sa tante Vittoria, ce qui éveille la curiosité de l’adolescente. Elle cherche des photographies pour au moins connaître son visage, mais échoue car elle est tellement éloignée de la famille que son visage sur toutes les images a été effacé.

Mais le protagoniste de « La vie mensongère des adultes” elle ne baisse pas les bras et se fait emmener par son père dans le quartier marginal de Naples où habite Vittoria pas avant de l’avertir qu’elle pourrait essayer de l’utiliser pour le blesser.

Giovanna a rencontré sa tante Vittoria dans la série italienne « La vie mensongère des adultes » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA VIE MENTALE DES ADULTES » ?

Bien qu’elle assure à son père qu’elle n’a aucun intérêt à revoir sa tante, le lendemain la femme se présente à la porte de sa maison pour l’emmener voir la tombe d’Enzo comme ils l’avaient convenu. À contrecœur, Andrea et Nella acceptent de laisser leur fille sécher l’école et d’accompagner Vittoria.

Ce jour-là, la jeune femme incomprise découvre la raison pour laquelle son père et sa tante ont pris leurs distances. Vittoria était très amoureuse d’Enzo, un policier marié avec trois enfants. Andrea croyait que l’officier voulait seulement garder la maison de sa mère, alors pour l’arrêter, elle a parlé à Margherita de la trahison de son mari.

Apparemment, cette douleur a mis fin à la vie d’Enzo. Mais Vittoria assure que Margherita leur a pardonné et pour montrer qu’elle entretient de bonnes relations avec elle et avec ses enfants, Giuliana, Corrado et Tonino, elle prend le protagoniste de « La vie mensongère des adultes» à la maison de cette famille.

Vittoria révèle également qu’il lui a donné un bracelet alors qu’elle était encore bébé.mais lorsque la jeune femme interroge ses parents sur le cadeau, ils assurent qu’il s’agit d’un mensonge de plus de sa tante.

Où était le bracelet et qui l’obtient ?

Dans le troisième épisode de la nouvelle série italienne de Netflix, le bracelet que Vittoria a offert à Giovanna alors qu’un bébé apparaît dans un endroit inattendu. Lorsque le personnage joué par Valeria Golino rencontre Angela et Ida remarque que leur mère, Costanza, a le bracelet.

Grâce à ce bracelet, la liaison d’Andrea et Costanza est découverte, ce qui sépare les deux familles.. Bien que la mère d’Ida rende le bracelet, Giovanna ne se sent pas à l’aise de porter quelque chose que l’amant de son père avait porté pendant tant d’années. Mais parce que c’était initialement un cadeau pour elle, elle décide de le garder.

Cependant, après avoir découvert plus de mensonges de sa famille et de sa tante, le bracelet cesse d’avoir une signification particulière et devient le symbole des mensonges des adultes, alors il préfère la laisser chez Rosario, avec qui il couche car sa tante et ses parents ne l’aiment pas.

L’aventure d’Andrea et Costanza a détruit les deux familles dans la série italienne « La vie mensongère des adultes » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA VIE MENTEURE DES ADULTES » ?

Que se passe-t-il avec Vittoria et Giovanna ?

Après le voyage à Milan pour rendre visite à Roberto, où Giovanna lutte contre ses propres peurs, Vittoria dit à sa nièce qu’elle est fière d’elle pour ne pas avoir trahi Giuliana et souligne que si son père l’a élevé comme ça, ce n’est pas aussi grave qu’il le pensait.

De plus, il lui dit qu’Andrea lui a trouvé un emploi de femme de chambre pour un ami de Costanza, elle doit donc déménager à Possilipo. Voyant que sa tante quitte si facilement son domicile pour une vie qu’elle a tant récriminée, la jeune femme est déçue et comprend que tous les adultes vivent de leurs propres mensonges.

Pour cette raison, après avoir couché avec Rosario, le protagoniste de « La vie mensongère des adultes » rencontre Ida, qui a eu un processus similaire à celui de Giovanna, et ils s’échappent de la ville pour suivre leur propre chemin. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison ?