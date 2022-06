Fin expliquée de la saison 3 de « The Umbrella Academy » : le plan de Sir Reginald, une trahison et sa scène post-générique

Le mercredi 22 juin, les 10 épisodes de la troisième saison de « The Umbrella Academy » ont été diffusés. Dans la note suivante, nous expliquons ce qui s’est passé à la fin de cet épisode.

Le mercredi 22 juin, Netflix a créé les 10 épisodes qui composent la troisième saison de « L’Académie des Parapluies”. Ainsi, nous avons eu de nombreuses révélations durant cette tranche de série télévisée.

De cette façon, nous avons pu voir une finale de saison surprenante, avec un nouveau plan de Sir Reginald Hargreevesla trahison d’un des membres de l’équipe et une scène post-générique qui a laissé de nombreuses questions à tous les fans de l’histoire de ces puissants frères.

Ainsi, dans les lignes suivantes, nous présentons fin expliquée de la saison 3 de « L’Académie des Parapluies”. N’oubliez pas que cette note aura SPOILERS.

QUE S’EST-IL PASSE DANS LA TROISIEME SAISON DE « THE UMBRELLA ACADEMY ?

Après avoir sauvé le monde dans le Dallas des années 1960, les frères protagonistes reviennent dans le présent pour découvrir qu’ils ont été remplacés par un nouveau groupe de héros : les Académie des moineaux. Ils découvrent également que les mères des ‘parapluieIls sont morts après une attaque de harlanun enfant à qui Victor (Elliot Page) lui a donné des pouvoirs.

Cela crée un paradoxe dans le temps qui crée une boule d’énergie dangereuse appelée Kugelblitz, qui, tout au long de la saison, dévore les gens, les animaux et les choses avant de consommer l’univers entier à la fin de la série. Face à cette menace, les deux camps s’unissent pour la combattre.

Cependant, cette union entraîne des conséquences terribles. La plupart des moineaux meurent victimes de la Kugelblitz. En outre, luther et klaus sont tués par Monsieur Réginaldafin que leurs enfants croient qu’ils sont les morts du Gardiens de l’Hôtel Oblivion et la fin de l’universrespectivement.

Dans le Les oublis de l’hôtell’homme leur assure qu’il a un plan pour sauver l’univers : Ils doivent affronter le mystérieux tuteurs style samouraï et sonner sept cloches. Près de Klaus relancé et un Luther comme un fantôme, ils sont situés dans les sept étoiles selon les instructions de Monsieur Réginald.

Ils le font tous sauf Allison ( Emmy Raver-Lampman ), qui avait auparavant conclu un accord avec son père en échange de convaincre les autres de participer à cette mission. Monsieur Réginald révèle alors que le Les oublis de l’hôtel est en fait une machine utilisée pour construire l’univers. Ainsi, il espère que le pouvoir de ses enfants l’aidera à recréer le monde détruit.

Le processus que traversent les jeunes est très douloureux et, finalement, Allison il tue son père pour l’arrêter. Cependant, elle décide d’appuyer sur le mystérieux bouton rouge.

Dans la troisième saison de « The Umbrella Academy », nous rencontrons les Sparrows (Photo : Netflix)

LA FINALE DE LA SAISON DE « THE UMBRELLA ACADEMY »

Après Allison décide d’appuyer sur le gros bouton pour activer quoi que ce soit Monsieur Réginald a mis en place, il en résulte un grand changement pour tout le monde. Soudain, nous rencontrons Allison rentrer chez lui en taxi, reflétant une scène antérieure de la série.

Cette fois, cependant, c’est vraiment sa fille. claire celle de la chambre et, curieusement, son mari des années 1990 1960, Rayon, est également présent. Apparemment, elle vit avec eux deux à 2019.

Le reste de l’équipe, quant à lui, se réunit le parc commémoratif d’obsidiennequi aurait été inauguré par Monsieur Réginald la 1 octobre 1989la le jour où tous ses enfants adoptifs sont nés.

Numéro 5 (Aidan Gallagher) souligne qu’il pense que le vieil homme a réussi à restaurer l’univers. Cependant, ils rencontrent quelques surprises. En quelque sorte, Luther il est revenu à la vie et avec son corps d’origine, perdant les muscles de singe qui lui avaient été donnés après l’accident avant la première saison.

Ainsi, il se rend compte que sa femme sloane n’est pas parmi eux. Puis, ils se rendent compte qu’il manque autre chose : tous leurs pouvoirs ont disparu. Victor (Elliot Page) leur demande de rester ensemble et de décider quoi faire ensuite. Cependant, Luther part à la recherche de sa bien-aimée, Klaus le suit, Diego et Lila ils vont commencer leur vie ensemble et les autres membres quittent également les lieux.

De cette façon, les spectateurs se rendent compte que ce monde a changé. Ceci, parce que presque tous les bâtiments portent le nom Hargreeves écrit, avec Monsieur Réginald réécrire le monde pour devenir l’homme le plus riche et le plus puissant de la planète. En outre, Abigaïlqui dans la chronologie « principale » était gelée, est maintenant bel et bien vivant à ses côtés.

L’hôtel Obsidian a une grande pertinence dans la troisième saison de « The Umbrella Academy » (Photo : Netflix)

L’EXPLICATION DE LA FIN DE LA TROISIÈME SAISON DE « THE UMBRELLA ACADEMY »

Avec ces événements, on comprend ce qui s’est réellement passé dans la troisième saison de « L’Académie des Parapluies”. Lors du redémarrage du monde, Monsieur Réginald Il a également choisi de faire quelques changements, afin d’être le leader de cette réalité. Il a donc passé un marché avec Allison afin qu’il puisse convaincre ses frères de l’aider et, ainsi, apporter Ray et Claire Jusqu’au present.

Bien que l’on ne sache pas pourquoi il a supprimé les pouvoirs des frères, il y a plusieurs raisons possibles à cela. D’une part, cela peut être une conséquence de la mise en marche de la machine. Peut-être que ça peut aussi être Monsieur Réginald les a laissés sans capacité à neutraliser les capacités qui pourraient menacer ce nouvel ordre mondial.

Nous saurons sûrement ce qui a changé d’autre et combien de temps nos protagonistes resteront sans leurs pouvoirs dans la prochaine saison.

Allison Hargreeves lors de la troisième saison de « The Umbrella Academy » (Photo : Netflix)

EXPLICATION DE LA SCÈNE POST-CREDIT « THE UMBRELLA ACADEMY »

Cependant, après la fin de la troisième saison de la série, nous avons été surpris par une brève scène après le générique. En cela, nous voyons comment Ben prendre un métro en Corée. Portant des lunettes, un costume et lisant un livre, il sourit en entendant l’annonce d’un train.

C’est une scène qui laisse plusieurs possibilités quant à l’avenir de la série. D’un côté, ça pourrait être Ben du Moineaux, qui essaierait de localiser sa mère. Cette théorie est étayée, avant tout, par la similitude du train avec lequel il est apparu dans le premier épisode de la série.

D’autre part, il y a aussi la probabilité que ce soit le Ben que nous avons rencontré initialement dans la série. Apparemment, la « refonte du monde » de Monsieur Réginald cela aurait également ramené le caractère « original ».

Ou peut-être, c’est le cas d’une nouvelle chronologie, où le Hargreeves ils n’ont jamais été adoptés, ils ont donc grandi là où ils sont nés. Ainsi, il y aurait des doubles de tous les frères dans cette réalité. Cela s’appuierait fortement sur les mises en garde de ‘sosie’ (« doublement mal ») qui a entouré cette saison.

Tous ces doutes seront résolus dans la prochaine saison de la série télévisée, que beaucoup de ses fans attendent déjà.