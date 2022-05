Fin expliquée de la saison 2 de « The Flight Attendant »

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Un an après les événements de la saison précédente de «L’hôtesse de l’air”, Cassie Bowden (Kaley Cuoco) vit sa meilleure vie à Los Angeles, a un petit ami qui la soutient et travaille comme agent de la CIA. Cependant, après avoir désobéi à un ordre lors de sa dernière mission, il devient témoin oculaire d’un meurtre et se retrouve empêtré dans un autre mystère international.

Mais le pire, c’est qu’il y a quelqu’un qui se fait passer pour elle et qui découvre qu’elle décide de révéler son secret à Annie et Max, puisque ses patrons l’ont suspendue et qu’ils ne pensent pas qu’elle ait un imitateur. De plus, Megan lui envoie un message crypté pour la chercher à Reykjavik.

Au fur et à mesure que la deuxième saison de « The Flight Attendant » progresse, Cassie a plus de problèmes, trouvant deux corps à Echo Park et des photos potentiellement incriminantes dans le bureau de Benjamin.

Cassie veille sur Gracie, l’hôtesse de l’air qu’elle soupçonne dans la saison 2 de « The Flight Attendant » (Photo : HBO Max)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « THE FLIGHT ATTENDANT » ?

Dans l’avant-dernier épisode du deuxième volet de la série de hbo max, Cassie, Shane, Annie et Max tentent de trouver des indices dans la série de meurtres, qui continuent de désigner Cassie comme la principale suspecte. Cependant, à la fin, ils parviennent à relier les points dans une conspiration de grande envergure.

Alors que Maggie menace l’agent nord-coréen de s’en prendre à sa famille s’il attaque à nouveau la sienne, Cassie est toujours profondément affectée par le suicide de Grace, et l’une de ses versions au Mind Palace la pousse à faire de même.

Après avoir convaincu Shane d’écouter Megan et de vérifier l’ordinateur qui contient des informations sensibles sur la Corée du Nord, Cassie accompagne Dot au bureau de la CIA, mais avant qu’ils ne fassent un bref arrêt à l’appartement du patron où le protagoniste de « L’hôtesse de l’air” découvre que Dot est derrière tout.

Avec l’aide de Max et Annie, elle parvient à activer le système d’alarme de l’appartement, mais cela ne l’aide pas à s’échapper car Dot l’arrête et admet qu’elle a assassiné Will, utilisé Grace et prévoit de la tuer et de prétendre que c’était de la légitime défense. . Cependant, deux officiers envoyés par Ben se présentent juste à temps et arrêtent Dot, qui vend l’accès aux dossiers de la CIA depuis des années.

Cassie essayant de s’échapper de l’appartement de Dot dans « The Flight Attendant 2 » (Photo : HBO Max)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « THE FLIGHT ATTENDANT » ?

Alors que tout semble s’arranger dans la vie de Cassie, elle reçoit un appel de Jenny, une autre membre du groupe des AA, qui lui demande d’aller chercher son frère Davey, qui a soi-disant perdu le contrôle et a besoin d’aide. Cependant, la réalité est que cette femme est obsédée par le protagoniste de « L’hôtesse de l’air» parce qu’il s’est laissé manipuler par Feliks, qui est toujours en prison.

Après avoir couru et caché, Cassie décide d’accepter que toutes les versions d’elle dans le Mind Palace font partie d’elle, lui donnant la force d’affronter Jenny. Cependant, avant qu’il ne puisse agir, son frère se réveille et assomme la petite amie de Feliks.

La deuxième saison se termine avec Maggie entrant dans le programme de protection des témoins et retrouvant sa famille, et avec Cassie ayant un cœur à cœur avec sa mère et se rendant à Las Vegas pour assister au mariage de Max et Annie. Qu’adviendra-t-il de Cassie dans une troisième saison ?