Fin expliquée de la saison 2 de « Neighborhood War »

La deuxième saison de « Neighbourhood War » est disponible sur Netflix à partir du 17 juin 2022.

Qui remplace Loreto Peralta dans la saison 2 de la série mexicaine Netflix ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Guerres de voisins » (« La guerre d’à côté » en anglais), série netflixaprès la mort inattendue de Genaro et Leonor, Agustina Salcido (Luz Aldán), la sœur du personnage de Vanessa Bauche, revient avec sa famille pour s’occuper des funérailles et devient la nouvelle rivale de Silvia (Ana Layevska).

La nouvelle confrontation commence lorsque la matriarche de l’Espinoza de los Montero vole les cendres de Genaro et Leonor parce qu’elles ont été mélangées à celles de Puki, l’animal de compagnie de Silvia. Une fois cette affaire résolue, les López quittent le privé et déménagent dans leur ancien quartier Del Niño Jesús.

Cependant, ce n’est pas la fin de la rivalité, puisque les Espinoza de los Montero sont victimes d’une fraude millionnaire qui les laisse fauchés et ils déménagent dans le quartier de López. Contrairement à cette dernière, la famille de Silvia est reçue comme des célébrités et tout le monde veut les connaître.

Silvia et sa famille tentent de récupérer les cendres de Puki dans la deuxième saison de « War of Neighbours » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA « GUERRE DES VOISINS » ?

Agustina essaie de profiter de la popularité de Silvia pour que sa famille retrouve l’affection des voisins, elle accepte même les conditions de sa rivale tant qu’elle assiste à la réunion et prend quelques photos avec les invités. Pendant ce temps, Crista et Pablo travaillent dur pour convaincre leurs followers que leur romance est réelle, mais ils ont peu de succès.

Tandis que Silvia met le sport à la mode et que Tina contre-attaque en vendant des shakes pour maigrir, Ernesto accepte de travailler pour Rigo et Diego fait tout pour montrer à Tere qu’il recherche une relation sérieuse, voire un tatouage.

Tout au long de la deuxième saison de « guerre des voisins”, Silvia et Tina trouvent toutes les excuses pour lancer une compétition, des jeux lors d’un pique-nique à l’organisation d’un dîner de Thanksgiving.

De leur côté, Ernesto et Rigo deviennent aussi proches que l’était autrefois le mari de Silvia et Genaro. En effet, Rigo lui demande des conseils sentimentaux pour reconquérir Tina. Pendant ce temps, Crista tombe amoureuse d’un ami de Pablo, mais en plus d’essayer de le séduire, elle doit empêcher ses followers de découvrir sa fausse romance avec Pablo.

Dans l’avant-dernier épisode, Silvia et Ernesto décident de fêter leur anniversaire dans un restaurant exclusif, sans imaginer que Rigo et Tina ont choisi ce même endroit pour leur premier rendez-vous. Alors que le premier couple se voit refuser l’entrée, le second entre sans problème, donc Silvia doit mettre de côté sa fierté et dîner avec ses voisins.

Silvia après le dîner échouera dans la deuxième saison de « War of Neighbours » (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA « GUERRE DES VOISINS » ?

À la fin de la deuxième saison de « guerre des voisins», le président municipal apparaît dans le quartier et propose à Silvia d’être la représentante de l’Enfant Jésus. En entendant cela, Tina décide de se présenter et toutes deux lancent leurs campagnes respectives pour obtenir les votes des voisins.

Lorsque Silvia rejette son fils Diego comme directeur de campagne et donne le poste à Crista, Tina saisit l’opportunité et l’engage. Pour se venger, la femme d’Ernesto recrute Tere et Tomás, qui se sentent rejetés par leur famille.

Après un débat polémique, des coups bas, des danses Tik Tok et autres trucs pour gagner, Silvia et Tina sont contraintes de s’allier face à une candidate inattendue, Chayo, l’ex-femme de Rigo qui n’est revenue que pour prendre l’argent au prétendant Augustin.

Enfin, grâce au vote de Rigo, la coalition López-Espinoza remporte les élections. Cependant, les deux familles reçoivent une excellente nouvelle : les Espinoza ont récupéré leur fortune et les López ont trouvé un acheteur pour leur maison de luxe. Cependant, tous deux décident de continuer en tant que représentants du quartier. Que va-t-il se passer dans une troisième saison de « La guerre des voisins » ?