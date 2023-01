Fin expliquée de « La reina del sur » – Saison 3 : ce qui est arrivé à Teresa Mendoza et ses ennemis

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la troisième saison de « Queen of the South »une telenovela Telemundo à succès qui est maintenant disponible sur NetflixAprès quatre ans de prison, Teresa Mendoza (Kate del Castillo) s’évade avec l’aide d’Epifanio (Humberto Zurita), qui la veut pour une mission en Bolivie. Pendant ce temps, Sofía (Isabella Sierra), qui est déjà adolescente, a également besoin d’elle.

Teresa émerge du tunnel au Mexique, où Epifanio la salue et lui propose un marché qu’elle accepte, l’amenant à s’impliquer dans une alliance nouvelle et inattendue, risquant sa vie lors d’une tournée à travers l’Amérique latine et attaquant la DEA d’une manière qui personne n’osait imaginer.

Même si « Reine du Sud» a le soutien de ses anciens alliés, il doit faire face à de puissants ennemis qui menacent sa vie et celle de sa fille. A la recherche du Cavalier Noir et des informations qui pourraient détruire la DEA, Teresa parcourt la Bolivie, la Colombie, le Pérou et l’Argentine.

Teresa Mendoza rencontre Epifanio Vargas lors de l’incident de la troisième saison de « La reina del sur » (Photo: Telemundo)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LA REINA DEL SUR » ?

Dans sa recherche, Teresa perd plusieurs membres de son équipe, dont Jonathan et Rocío Aljarafe. De plus, plus ils se rapprochent des preuves cachées, plus ils sont confrontés à des dangers et des menaces. En fait, Palerme et Charlie ne reculeront devant rien pour retrouver sa trace.

Pour sa part, Genoveva Alcalá vit l’enfer avec Epifanio, qui ne lui permet pas de voir son fils après sa supposée tentative de suicide. Lorsque son père met en place un plan pour la secourir, le président du Mexique prend sur lui de se débarrasser de lui dans un accident de voiture.

Bien que ses alliés organisent un plan d’évasion, Genoveva décide de rester après s’être souvenue de ce que son mari lui a fait et commence à travailler contre lui. Grâce à un avis de la Première Dame, le sénateur Kozar obtient un important témoignage contre Epifanio.

Mais avant que je puisse le détruire, « Reine du Sud » et son équipe découvrent qu’il y a plus d’un cavalier et trouvent ce qu’ils cherchaient tant en Equateur. Epifanio les rencontre et après avoir obtenu l’arme contre la DEA, il ordonne de se débarrasser de ses associés et passe un marché avec le sénateur Kozar.

Teresa et Oleg survivent, tout comme les autres membres de l’équipe, et n’ont d’autre choix que de s’associer à Palerme et au sénateur Jay Garcia. Aussi, ils forment une alliance avec Genoveva et se préparent à démasquer tout le monde lors d’une importante rencontre avec Kozar au Mexique.

Genoveva a aidé à détruire Epifanio dans la troisième saison de « La reina del sur » (Photo: Telemundo)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LA REINA DEL SUR » ?

La rencontre entre Kozar et Epifanio

Teresa et ses alliés s’infiltrent dans le bâtiment en prétendant faire partie du service de restauration et en installant des caméras et des microphones partout pour les faire avouer leurs crimes. Malgré le soutien de la Première Dame, ils sont découverts par l’un des hommes du sénateur. et ils sont obligés d’en faire leur otage.

Constatant l’absence de son homme de confiance, Kozar exige qu’Epifanio ordonne sa recherche immédiatement, mais le président minimise. Cependant, il se rend compte que c’est un gros problème lorsque Teresa l’appelle et demande à se rencontrer en privé en échange de Whitaker.

Pendant ce temps, Faustino Sánchez Godoy tend un piège à Charlie avec l’aide de Sofía et venge la mort de sa bien-aimée Rocío.

La reine du sud vs. épiphanie

« La Reine du Sud » confronte Epifanio, qui sans se rendre compte qu’il est enregistré admet ses crimes et parle de l’accord qu’il a conclu avec le sénateur Kozar. Réalisant que tout est perdu pour le président, Delio Jurado et les autres soldats décident d’ordonner sa capture pour se sauver.

Cependant, le soldat chargé de l’arrestation d’Epifanio se laisse acheter et l’aide à s’évader. Cependant, Teresa apparaît, se débarrasse de l’officier et empêche son ennemi de s’échapper. Bien que le président lui tire une balle dans la jambe, elle lui tire une balle dans le ventre puis dans la tête pour qu’il n’y ait aucun doute sur sa mort.

A l’issue de la troisième saison de « La reina del sur », Palerme est nommée à la tête de la DEA, le sénateur Kozar est arrêté, Mateo retrouve sa liberté, Genoveva peut commencer une nouvelle vie avec son fils, Batman et Sheila forment une famille, Sofía rencontre Mateo et Teresa trouve une grosse somme d’argent dans le camion qu’elle a utilisé pour s’échapper. Y aura-t-il une saison 4 ?