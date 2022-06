Fin expliquée de « La maison de papier : Corée »: ce qui est arrivé au professeur, à Tokio et au reste des voleurs

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « The paper house: Korea », également appelé « Money Heist: Korea – Joint Economic Area »se base sur la série espagnole créée par Álex Pina, mais soulève quelques changements par rapport à l’histoire. La nouvelle fiction Netflix Il se déroule sur la péninsule d’une Corée unifiée qui, selon le professeur, n’a profité qu’aux plus riches.

Comme dans la série mettant en vedette Álvaro Morte, le professeur (Yoo Ji-tae) rassemble un groupe de voleurs pour s’introduire dans la Monnaie coréenne et commettre le plus grand vol de l’histoire. Bien que les membres de l’équipe portent les mêmes noms de ville, ils ont des noms et des histoires différents.

Pendant ce temps, le détective Seon Woojin est chargé des négociations au nom de la Corée du Sud et le capitaine Cha Moo-hyeok, un ancien agent spécial, est le représentant de la Corée du Nord. Bien que les deux aient des méthodes et des priorités différentes, ils doivent travailler en équipe pour libérer les otages et capturer les voleurs.

Les braqueurs peu après être entrés à la Monnaie dans « La maison du papier : Corée » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL : KOREA » ?

Après la première tentative d’évasion, Berlin décide d’affronter Sud-Coréens et Nord-Coréens pour maintenir l’ordre parmi les otages. Cependant, cela n’empêche pas le directeur de la Monnaie d’envoyer son amant chercher une montre connectée pour essayer de contacter la police.

Bien que les protagonistes deLa maison du papier : Corée» parviennent à découvrir les responsables, Seon Woo-jin et son équipe obtiennent une photo avec laquelle ils parviennent à identifier Rio et Nairobi. Malgré les instructions du professeur de ne pas nuire aux otages, Berlin ordonne à Denver d’assassiner Yoon Mi-seon.

Comme dans la version originale, Denver lui tire une balle dans la jambe pour éviter de la tuer.Cependant, dans le remake, il reçoit l’aide de Tokyo. Lorsque Moscou découvre ce qui s’est passé, il perd le contrôle et décide de quitter la Monnaie. Cela met le plan du professeur en danger, ils sont donc obligés de laisser sortir des otages pour confondre les tireurs d’élite.

Une fois à l’extérieur, une tentative d’évasion du réalisateur Jo Young-min se termine lorsque la police le prend pour l’un des voleurs et lui tire dessus. Pour le sauver, les braqueurs laissent entrer quelques médecins, dont la police profite pour organiser un sauvetage. Cependant, un changement opportun de masques déjoue l’opération.

Bien que l’équipe spéciale reçoive l’ordre de se retirer, l’un d’eux se cache et prépare une attaque secrète avec le capitaine Cha Moo-hyeok. Pendant ce temps, les derniers événements font grandir la discorde entre les voleurs et un changement de commandement a lieu.

LE DETECTIVE JOUE UN ROLE CRUCIAL

Dans « La maison du papier : Corée« , Le professeur aborde le détective Seon Woo-jin bien avant le début du braquage pour s’assurer de leur lien et de leur participation aux négociations. Cependant, dans le processus, il tombe amoureux d’elle et commence à se sentir coupable.

Sa relation sentimentale lui permet de s’informer sur les progrès de la police et même d’entrer dans le centre des opérations. De plus, grâce au piratage du téléphone de Cha Moo-hyeok par Rio, il a accès à des informations privilégiées qui lui permettent d’anticiper.

Pendant ce temps, l’agent spécial parvient à s’infiltrer et avec la fille de l’ambassadeur des États-Unis et le directeur de la Monnaie, ils tentent d’identifier le professeur pour perturber le gang, mais grâce à l’intervention de Berlin, ils éliminent la menace.

Berlin face à Tokyo et Rio dans « La maison du papier : Corée » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

Dans le dernier épisode de « La maison du papier : Corée», sachant que son agent est mort, la détective entend détruire l’image publique des voleurs. Après avoir rompu avec un caméraman pour que les voleurs puissent montrer que les otages sont sains et saufs, il confronte les voleurs au sujet de la disparition de l’un de leurs hommes.

Cependant, Berlin montre que personne n’a été tué et montre que la priorité de la police n’est pas de sauver les otages. Après cet échec retentissant, les autorités veulent licencier Cha Moo-hyeok, mais Seon Woo-jin menace d’abandonner l’affaire si cela se produit.

La première partie de la version coréenne de « Le vol d’argent» se termine avec Yoon Mi-seon embrassant Denver, Berlin s’injectant des médicaments pour sa maladie, le détective découvrant que la fille de l’ambassadeur lui a laissé un indice important et Cha Moo-hyeok arrivant chez le professeur. Que va-t-il se passer dans la deuxième saison de la série Netflix ?