Fin expliquée de « Kaléidoscope » : qui est le dernier meurtrier selon l’ordre chronologique

La série « Kaléidoscope » (« Kaléidoscope » dans sa langue d’origine) a été créée en Netflix dimanche dernier, le 1er janvier, et a déjà attiré l’attention en raison de sa structure narrative intéressante, puisque ses 8 chapitres Ils peuvent être consultés dans n’importe quel ordre.

Protagonisée par Giancarlo Espositocette production créée par Eric García raconte l’histoire d’un voleur vétéran et de son gang, qui organisent un braquage épique pour gagner 7 milliards de dollars. Cependant, la trahison, la cupidité et d’autres menaces contrecarrent ses plans.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Bien que l’histoire se présente comme un puzzle, nous allons aujourd’hui tenter de l’ordonner selon une narration linéaire. Par conséquent, dans les lignes suivantes, connaissez le fin expliquée (fin expliquée) du Série Netflix « Kaléidoscope ».

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS « KALÉIDOSCOPE » SELON L’ORDRE CHRONOLOGIQUE ?

En suivant l’ordre chronologique de l’histoire, on découvre que lis (l’épouse de ray vernon) est mort pendant l’incendie qui a commencé Graham Davis pour s’échapper après le vol au club. Cet événement est crucial pour l’histoire, car le personnage de Giancarlo Esposito il va en prison et commence à planifier sa vengeance.

Plus tard, il est révélé que Hannah-Kim (la fille de rayon) travaille en compagnie de Roger Salasla nouvelle identité de Graham. Elle remplit le rôle de « taupe » de son père et fait de son mieux pour ne pas laisser de trace de son geste.

Ainsi, nous avons découvert que le vol de rayon (Aussi connu comme Papa Lion) est divisé en sept étapes et cherche son équipe particulière pour mener à bien le coup. Cependant, lors du vol, Bob il a l’intention de quitter le groupe et de garder l’argent pour lui.

Près de Judy entre dans une altercation avec R. J., qui réalise la trahison. Au milieu du conflit, elle tire sur le chauffeur, le tuant. R) Oui, Stan il les voit cacher le cadavre. Bob il le poursuit, mais sa femme se repent et l’étrangle avec un pied de biche. Bien que la jeune femme le laisse pour mort, le gars parvient à survivre.

Plus tard, Léo, Ava, Stan et Judy ils se retrouvent et se rendent compte qu’ils ont remplacé les obligations par du papier de construction. En réalité, Hannah et sa soeur Liz ils ont organisé leur propre assaut. Ils ont emballé ces documents dans des boîtes de fedex et ils ont été envoyés au triplés.

La raison? Hé bien Hannah il savait qu’il ne fallait pas jouer avec eux. De plus, ce braquage les mettrait dans le collimateur des autorités et mettrait en danger tous leurs proches. C’est-à-dire qu’il a permis à son père de déshonorer Roger Salasmais il s’est assuré de ne pas avoir de problèmes avec les méchants de l’histoire.

De retour au braquage, le gang se rend compte que les lunettes de soleil Stan Ils sont restés sur les lieux du crime. Ensuite, Roger il relie cet élément et ses hommes arrivent à la maison du jeune homme, où la femme et la mère de l’ancien camarade de classe rayon mourir aux mains de Carlos. Ce dernier est également tué par Léo et la bande.

Enfin, on découvre que rayon il rentra dans le caveau inondé pour déposer un bijou qu’il avait pris à la vente aux enchères organisée des années auparavant par le même club où sa femme était décédée. De cette façon, les autorités ont trouvé un indice sur le passé de Pièces.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « KALÉIDOSCOPE » ?

pendant le chapitre « Rosa : 6 mois plus tard »nous avons observé que Bob ne peut plus parler et préparez votre vengeance. Il visite Roger Salas en prison, qui est incarcéré pour grand vol, vol d’identité et meurtre, et offre 20 000 € pour tuer Papa Lion.

Un survivant de braquage fait équipe avec deux ex-détenus et meurtriers Zanetti pour connaître l’emplacement de ava et leo. Quand ils arrivent, ils les rencontrent tous les deux et Thérèsequi jette une hache sur la poitrine de Bobmême si ça ne le tue pas.

Leoqui lutte aujourd’hui contre la maladie de Parkinson, lui dit que Judy et Stan Ils l’attendent en Caroline du Sud, donc le sujet part à sa recherche. En apprenant cette rencontre, le FBI organise un raid qui se termine par Bob mort sur la plage

D’un autre côté, Judy trouve la voiture de son mari, prend la mallette avec l’argent qu’elle lui avait précédemment donné Papa Lion et abandonne Stan. pendant ce temps à Ohio, Thérèse et Ava mourir au cours de leur combat contre les amis de Bob. Il en est ainsi ray vernon il est le seul à survivre.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « KALÉIDOSCOPE » ?

rayon revenir à New Yorkoù il appelle Hannah. Elle montre sa petite-fille lis et l’homme se prépare à voir Pièces en prison. Plus tard, l’agent Nazan Abbassi est empoisonné et s’effondre dans la rue, tué par le triplés.

Dans la dernière scène, on voit que ray vernon traverse un passage souterrain en traînant une valise. Soudain, un homme mystérieux, vêtu d’un t-shirt coloré et d’une casquette de baseball, le suit. En ce sens, il est suggéré que le sujet tire sur notre protagoniste par derrière et le tue.

Après cette séquence, nous pouvons proposer trois hypothèses sur l’identité de ce personnage suspect :

stan loomis qui a perdu sa mère, sa femme déjà Judy par forfait Papa Lion .

qui a perdu sa mère, sa femme déjà par forfait . Agent Tobie qui se seraient habillés de la même manière que les peluches que l’agent avait Abassi . Il était amoureux de la jeune femme et accuserait ray vernon de sa mort.

qui se seraient habillés de la même manière que les peluches que l’agent avait . Il était amoureux de la jeune femme et accuserait de sa mort. Le fils de Roger, qui aurait cherché à se venger de la destruction de sa famille. Fait curieux, le garçon portait également la même chemise vue au moment du crime dans une scène précédente.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « KALÉIDOSCOPE »

FICHE TECHNIQUE DU « KALEIDOSCOPE »

Titre original : Kaléidoscope

Année : 2023

Pays : États-Unis

Créateur : Eric Garcia

Réalisation : Everardo Gout, José Padilha, Robert Townsend, Mairzee Almas

Scénario : Éric Garcia

Entreprises : Automatik Entertainment, Scott Free Productions, Netflix

Distributeur : Netflix

QUELS SONT LES CHAPITRES DE « KALÉIDOSCOPE » ?

« Jaune : 6 semaines avant le casse » – « Jaune » : Leo rassemble une équipe pour voler des millions d’obligations dans un coffre-fort impénétrable à New York. Votre première tâche : obtenir de l’argent pour investir dans le quartier des bijoutiers.

Leo rassemble une équipe pour voler des millions d’obligations dans un coffre-fort impénétrable à New York. Votre première tâche : obtenir de l’argent pour investir dans le quartier des bijoutiers. « Vert : 7 ans avant le casse » – « Vert » : En raison d’un diagnostic troublant, Leo s’évade de prison avec l’aide d’un détenu. Puis, ému par une rencontre attendue, il commence à planifier sa vengeance.

En raison d’un diagnostic troublant, Leo s’évade de prison avec l’aide d’un détenu. Puis, ému par une rencontre attendue, il commence à planifier sa vengeance. « Bleu : 5 jours avant le braquage » – « Bleu » : L’équipe met son plan élaboré en action au milieu des nouvelles d’un ouragan s’approchant de la ville. Un Roger paranoïaque fait face à une menace. Le FBI reçoit un pourboire.

L’équipe met son plan élaboré en action au milieu des nouvelles d’un ouragan s’approchant de la ville. Un Roger paranoïaque fait face à une menace. Le FBI reçoit un pourboire. « Orange : 3 semaines avant le casse » – « Orange » : Quelques semaines avant le braquage, le gang doit surmonter quelques obstacles : le FBI est sur les traces d’Ava et Bob se blesse. L’agent Nazan saisit une opportunité.

Quelques semaines avant le braquage, le gang doit surmonter quelques obstacles : le FBI est sur les traces d’Ava et Bob se blesse. L’agent Nazan saisit une opportunité. « Violet : 24 ans avant le casse » – « Violet » : Par le passé, Leo, un père de famille, a tenté de sortir de sa vie criminelle, mais un travail alléchant et un partenaire convaincant l’ont poussé à conserver les vieilles habitudes.

Par le passé, Leo, un père de famille, a tenté de sortir de sa vie criminelle, mais un travail alléchant et un partenaire convaincant l’ont poussé à conserver les vieilles habitudes. « Rouge : le matin après le casse » – « Rouge » : La tension monte alors que l’équipe se réunit après le vol et se demande ce qui n’a pas fonctionné… et à qui faire confiance. Nazan, l’agent du FBI, fait une découverte choquante.

La tension monte alors que l’équipe se réunit après le vol et se demande ce qui n’a pas fonctionné… et à qui faire confiance. Nazan, l’agent du FBI, fait une découverte choquante. « Rose : 6 mois après » – « Rose » : Après le braquage, le gang fait face à de nouvelles difficultés dans leur repaire. Roger conspire avec quelqu’un d’inattendu. Les agents fédéraux suivent une piste en Caroline du Sud.

Après le braquage, le gang fait face à de nouvelles difficultés dans leur repaire. Roger conspire avec quelqu’un d’inattendu. Les agents fédéraux suivent une piste en Caroline du Sud. « Blanc : Le casse » – « Blanc »: Un voleur professionnel et sa bande élaborent un plan élaboré pour pénétrer dans un coffre-fort. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils sont obligés de le changer.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « KALEIDOSCOPE » ?

Giancarlo Esposito comme papa Leo

Paz Vega comme Ava Mercer

Rufus Sewell dans le rôle de Roger Salas

Tati Gabrielle comme Hannah Kim

Rosaline Elbay comme Judy Goodwin

Peter Mark Kendall comme Stan Loomis

Jai Courtney comme Bob Goodwin

Niousha Noor dans le rôle de Nazan Abassi

Patch Darragh comme Andrew Covington

Max Casella comme Taco. PLUS DE DÉTAILS ICI.

COMMENT VOIR « KALEIDOSCOPE » DANS LE BON ORDRE, SELON SON CRÉATEUR ?

Lors de sa présentation à l’événement Tudum de Netflix, Eric García a expliqué que l’ordre dans lequel vous décidez de regarder la série n’a pas d’importance « Kaléidoscope », tant que vous enregistrez l’épisode ‘White’ pour la fin.

« Il y a cinq épisodes qui se déroulent avant le braquage, deux épisodes qui se déroulent après le braquage, puis vous avez l’épisode ‘Blanco’ (final) »il a déclaré. PLUS DE DÉTAILS ICI.