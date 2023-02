Fin expliquée de « Je serai ta fleur »: ce qui est arrivé à Asuka et aux membres de 8LOOM

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « je serai ta fleur» (« Kimi no Hana ni Naru » dans sa langue originale et « I Will Be Your Bloom » en anglais), qui est disponible sur Netflix à partir du 1er février 2023suit Nakamachi Asuka (Honda Tsubasa), une ancienne enseignante de lycée de 30 ans qui, après avoir perdu son emploi à cause d’une affaire, devient le parent du dortoir d’un groupe de jeunes artistes en difficulté.

Son travail consiste à faire presque tout pour les sept membres du groupe 8LOOM, y compris la cuisine et le nettoyage. À cet endroit, Asuka rencontre son ancien élève Sagami Dan (Takahashi Fumiya), maintenant le leader du boys band.

Bien que le groupe de garçons n’ait pas eu de succès, Sagami Dan est dévoué au groupe et à son rôle de leader.. En le regardant, Nakamachi Asuka retrouve la passion qu’elle avait en tant que professeur et affronte la frustration qu’elle nourrit.

dans la série japonaise « Je serai ta fleur » (Photo : TBS/Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « JE SERAI TA FLEUR » ?

Dans les premiers épisodes de « je serai ta fleur», la directrice générale de l’agence décide de donner six mois supplémentaires à 8loom pour montrer qu’ils peuvent encore réussir dans l’industrie, sinon elle va dissoudre le groupe. Pendant ce temps, Asuka entreprend de les aider et décide de gagner plus de fans pour le groupe.

Cependant, dans le cadre de sa stratégie visant à rendre les membres du groupe plus autonomes, le nouveau principal Kousaka annonce qu’Asuka cessera de les aider. De plus, les responsables de la série TBS s’inquiètent du défi de taille que représente le renouvellement d’un contrat.

Lorsque Dan doit écrire une chanson d’amour mais ne sait pas par où commencer, Asuka fixe un faux rendez-vous pour l’aider, mais ce faisant, découvre ses sentiments complexes.

Même si la possibilité de se produire en direct à la télévision est compliquée par la blessure de Takara et que le groupe doit surmonter d’autres revers, ils gagnent la foule et se préparent à se produire à l’ancienne école de Dan, et plus tard, organisent leur première tournée nationale.

Cependant, les problèmes ne tardent pas à apparaître. Eiji est bouleversé lorsque Yukiya invite un ancien membre, ils découvrent pourquoi Asuka a quitté son poste d’enseignante, Dan refuse de s’excuser auprès des fans de 8LOOM et Hanamaki lui demande de faire une pause dans le groupe pendant un certain temps. Tout cela et quelques désaccords entre les membres les amènent à décider de se séparer..

A la fin de la série japonaise « Je serai ta fleur », 8loom décide de se séparer (Photo : TBS/Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « JE SERAI TA FLEUR » ?

8LOOM se sépare ?

Dans le dernier épisode de « je serai ta fleur« , Hanamaki rend visite à Asuka, qui après avoir quitté le groupe de garçons travaille comme mère de dortoir et enseignante dans une école gratuite, pour l’informer que 8loom a décidé de se dissoudre. Immédiatement, l’enseignante les rencontre et leur exprime son soutien, bien qu’elle leur demande de réfléchir à ce qu’ils veulent vraiment et de s’y engager.

Comme convenu, lors du dernier concert de la tournée, Dan se prépare à annoncer la dissolution du groupe aux fans, mais dit à la place qu’il ne veut pas abandonner 8LOOM.mais il comprend que les autres veulent réaliser leurs rêves personnels, alors il les attendra aussi longtemps que nécessaire.

Les sept membres de 8loom jurent de se revoir sur scène, ce qu’ils retrouveront trois ans plus tard. Après avoir atteint des réalisations individuelles, ils reviennent en tant que groupe et présentent une nouvelle chanson thème.

« Je serai ta fleur » se termine avec Dan à la recherche d’Asuka, qui est surpris de le voir parce qu’il pensait que la réunion du boys band était un événement en direct. Ils se font tous les deux un câlin pendant la lecture de la nouvelle chanson de 8LOOM.