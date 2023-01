Fin expliquée de « Il y a de la place au fond » – saison 2022 : « le look requin » s’est-il relancé ?

saison 9 de « En bas il y a de la place » a pris fin, clôturant le retour de les Gonzalez et les Maldini. Entre les fêtes de Noël, chaque famille devait faire face à ses propres problèmes, qu’il s’agisse d’atteindre un âge avancé ou de subir des traumatismes générationnels. Bien que cela semble plus grave qu’il ne l’était en réalité. D’ailleurs, le Série télévisée américaine Il a culminé avec une incroyable révélation sur la méchante du premier opus, Claudia Zapata, mieux connue sous le nom de « The Shark Look ».

La saison la plus récente a été créée le 22 juin 2022 et ramené de nombreux protagonistes comme Monica Sanchez Eric EleraYvonne Frayssinet, Magdyel Ugaz, entre autres.

En outre, ajouté de nouveaux personnages dans la famille de Diego Montalvan, joué par Maria Grazia GamarraKarime Scander et Franco Pennano.

Bien que dans son premier épisode, il ait obtenu un score élevé, au fil des épisodes, Il a été largement critiqué pour ses incohérences narratives.le manque de développement des personnages (malgré avoir passé 5 ans) et l’exagération des stéréotypes, qui n’ont pas atteint leur but : être drôle.

Ensuite, nous vous raconterons ce qui s’est passé dans le dernier épisode de la saison 9 de « Dans le fond il y a de la place », diffusé le 23 décembre 2022, quelques jours avant Noël.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2022 « EN FOND IL Y A UNE CHAMBRE » ?

Le dernier épisode de « Al fondo hay sitio » se situait au moment de Noël, similaire au contexte que nous vivons actuellement. Au début, les événements qui se produisent sont étranges, car ils ne semblent pas aussi dramatiques que pour une finale de saison.

Entre Jaimito et Alessia, il y a eu un curieux échange de boîtes à lunch. Au début, la jeune Montalbán était réticente à manger du pain au thon (qu’est-ce qui ne va pas avec le pain au thon ?), mais elle a ensuite attendu chaque matin pour voir ce que le jeune González lui ferait surprendre, ce qui montrait peu à peu le lien qui se formait entre eux. .

Pour sa part, la friction entre Diego et Francesca dans les épisodes précédents a conduit le chef à chercher, rapidement, confort chez un étranger et avait d’étranges monologues privés sur les rencontres virtuelles à son âge.

Dans cet épisode, Montalbán est particulièrement méchant, lorsqu’il refuse de fêter Noël (très Grinch-esque), mais aussi gâcher la fête pour tout le monde. Même après avoir partagé un bon moment avec les Gonzalez, dîner dans la rue après une panne de courant dans leurs maisons respectives.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON « AL FONDO HAY SITIO » 2022 ?

Don Gilberto va-t-il bientôt mourir ?

L’un des aspects les plus tristes de l’épisode a été la détérioration mentale dont a souffert Don Gilberto. Il s’agit probablement d’un cas de Alzheimer ou démencecar nous l’avons vu confus, désorienté, incapable de se souvenir d’événements tels que la fermeture de son magasin ou ce que Peter lui a dit en confidence.

Le pire c’est que pense que tu parles àsa colombe», c’est-à-dire avec Doña Nelly. Considérant tout cela et que le personnage lui-même a dit que ce serait « le dernier repasQu’adviendra-t-il de votre famille ? il est fort probable que le personnage de Gustavo Bueno soit dans ses derniers jours.

Pendant un moment, Don Gilberto s’est perdu et a inquiété ses proches dans « Al fondo hay sitio » (Photo: América TV)

Peter a acheté la maison Gonzalez ?

Alors que tout le monde, y compris les Gonzalez et les Maldini, pensait que c’était le père de Pepe qui avait acheté une autre maison au cas où quelque chose arriverait, il a été révélé que fC’est Peter qui a décidé d’aider la famille qu’elle était devenue son amie, après Francesca les chassera de chez eller.

Cependant, cela a été gardé secret jusqu’à ce que Don Gil, dans une de ses confusions, il dit à Doña Francesca, qui a été très surprise que son majordome agisse dans son dos. Sachant que avant qu’il n’ait déjà viré Peter pour avoir trahi sa confiancel’avenir du personnage d’Adolfo Chuiman pourrait à nouveau avoir une place incertaine dans la maison de Nuevas Lomas.

Alessia va-t-elle être avec Jaimito ?

Le pouvoir d’un sandwich au thon ! L’échange de boîtes à lunch entre Alessia et Jaime a fini par renforcer le lien entre les deux. La jeune femme de rang baissait ses barrières et on sentait à quel point elle était excitée par ce que le cadet des Gonzalez lui avait préparé.

Il a même été remarqué désintéressé quand son petit ami Aviron lui a rendu visite ou l’a surprise avec un voyage à TulumMexique.

Après la dispute qu’elle a eue avec son père lors de l’échange de cadeaux, Alessia a quitté la maison pour parler à sa mère, qui l’a également ignorée dans son moment de deuil. Celui qui ne l’a pas fait était Jaimito, qui a couru pour la réconforter dès qu’il l’a vue..

Après toute une saison enfin le public a pu voir un baiser entre les deux, car ils les ont fait attendre pendant un certain temps. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les deux vont commencer une relation.

Jaime Gonzalez et Alessia Montalbán se sont embrassés à la fin de la saison 9 de « Al fondo hay sitio » (Photo : América TV)

Il se peut qu’Alessia prenne le bon chemin, suive son cœur, rompe avec Remo et commence à sortir avec Jaime, peu importe ce que dit son père aux préjugés. Cependant, Il y a aussi la possibilité que « que diront-ils » l’emporte et la saison suivante commence avec elle prétendant que rien ne s’est passé.

Juillet reviendra-t-il ?

L’avenir de juillet dans les saisons suivantes de « Al fondo hay sitio » est incertain. Après que ses rêves aient été écourtés avec la fermeture de son institut (faisant clairement référence aux universités de marque de porc fermées par SUNEDU), juste au moment où il était sur le point d’obtenir son diplôme d’infirmier auxiliaire, le personnage semblait très déprimé.

Pour les fêtes de Noël, il est retourné dans sa ville le passer avec sa famille, mais la rêveuse Julia Flores pourrait ne pas revenir. Cela a été noté lorsque Cris lui a demandé si elle ne partait que temporairement et elle a hésité à répondre.

Dans le dernier chapitre de « En arrière-plan il y a de la place », July n’a pas pu obtenir son diplôme de l’institut car il était fermé (Photo : América TV)

A-t-il vraiment fait revivre « Shark’s Eyes » ?

La scène la plus choquante a peut-être été la révélation du retour de Claudia Zapata, plus connue sous le nom de « The Shark Look » Ou, du moins, semble-t-il. Dès le début de l’épisode, Diego Montalvan s’est adressé à un admirateur présumé qui l’a contacté via les réseaux sociaux.

À la fin de l’épisode, le mari de Francesca se rend dans l’appartement de la mystérieuse femme qu’il connaissait sous le nom de Victoria. Cependant, lorsqu’il se retourna nous avons vu le visage d’Ursula Bozal’actrice qui a joué le méchant de la première saison, mais avec une perruque rouge.

Tout au long du chapitre, nous savons qu’un danger approchait, mais beaucoup ils pensaient que c’était la mère de Claudia ou un autre antagoniste. Malgré sa mort aux mains de Francesca elle-même, Gigio Aranda a décidé de faire revivre « le look de requin » semble-t-il.

Il est possible qu’ils inventent également une histoire farfelue dans laquelle elle est la soeur jumelle qu’il vient venger sa famille ou quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera très présent la saison suivante.

Claudia Zapata réapparaît dans la dernière saison d’Al fondo hay sitio (Photo : América TV)

