Fin expliquée de « His Dark Materials » – Saison 3 : le sacrifice de Lyra et Will, une promesse et plus encore

La troisième saison de « His Dark Materials » (« La matière noire » en espagnol) a pris fin le lundi 26 décembre, avec la première de ses septième et huitième chapitres jusqu’à HBOMax. De cette façon, le série Basé sur les travaux de Philip Pullman, il dit adieu aux écrans pour de bon, puisqu’il s’agit de son dernier opus.

Comme on le sait, la fiction créée par Jack Thorne est également émis du signal de la BBC au Royaume-Uni. Cependant, il convient de noter que le dernier épisode du drame fantastique ne sortira que sur 5 février 2023 dans ce pays.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous des questions après avoir regardé les épisodes ? « La Montagne Nuageuse » et « Le Jardin Botanique »? Ensuite, nous révélons quelle est la fin expliquée (fin expliquée) de la saison 3 de la série « His Dark Materials » par HBO.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « HIS DARK MATERIALS » – SAISON 3 ?

vers la fin de « Ses matières sombres », Seigneur Asriel parvient à gagner la guerre après avoir vaincu métatron: À côté de la Mme Coulter il l’entraîne dans l’abîme et tous trois meurent.

D’autre part, le père Gomez a l’intention de mettre fin Lyremais balthamos il apparaît juste à temps pour l’avertir qu’elle ne le laisserait pas prendre la vie d’une fille innocente. Alors, il tue le démon des religieux et, par conséquent, le sien Gomez.

Plus tard, Lyra et Will Ils sont avec Mariequi partage son savoir et révèle que la poussière est essentiellement la conscienceni bonne ni mauvaise. C’est-à-dire, ce n’est pas un péché.

Le lendemain, Lyra et Will s’inspirent d’une histoire du Dr Malone et s’embrassent. Ainsi accomplissent-ils la prophétie du « L’amour d’Eve »qui est destiné à guérir le monde.

serafina Elle est la première à remarquer l’impact de ce baiser, mais elle sait qu’il faut autre chose pour arranger les choses. Il convainc donc pantalonlaimon et au diable de Sera (qu’il appelle Kirjava) pour retourner à leurs humains.

Asriel et Coulter gagnent la guerre dans la finale de la série « His Dark Materials » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « HIS DARK MATERIALS 3 » ?

Après que les démons de nos protagonistes se soient installés dans leurs formes définitives, Xaphanie avertit que toutes les fenêtres entre les mondes doivent être fermées pour empêcher Poussière échappement. La seule exception est le portail qui permet le passage de la Pays des morts.

En ce sens, sachant qu’ils ne pourraient pas vivre longtemps dans un monde étranger, Lyra et Will décident de sacrifier leur amour l’un pour l’autre et de se séparer, afin d’aider à équilibrer l’univers.

Ainsi, après s’être donné un dernier baiser, une tempête de poussière se crée autour d’eux. Tout de suite, Sera il casse le couteau et les anges ferment les fenêtres restantes entre les mondes.

La série culmine en révélant que, comme promis, Lyra et Will ils retournent dans une banque du jardins botaniques une fois par an, jusqu’au jour de son décès. Ainsi, ils se souviennent du temps qu’ils ont passé ensemble.

La production se conclut en laissant ouverte la possibilité d’une suite de l’histoire, peut-être sous la forme d’un spin-off: «Ils ont tenu leur promesse l’un à l’autre, continuant à vivre pleinement leur vie dans leur propre monde. Will est devenu un étudiant en médecine et plus tard un chirurgien à succès (…) Lyra a fait ses études au St Sophia’s College d’Oxford, où elle a appris à lire l’aléthiomètre une fois de plus… Ce qui serait utile un jour, lorsque Lyra et Pan vivraient une autre grande aventure.”.

Il convient de préciser que Lyre il a perdu son don avec l’aléthiomètre après s’être embrassé Sera, car il était lié à l’innocence de son enfance. Cependant, il est bon de savoir que la jeune fille a de nouveau acquis cette capacité grâce à l’étude.

Le dernier baiser de Lyra et Will dans la finale de la série « His Dark Materials » (Photo : HBO)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « SES MATIÈRES NOIRES »

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « SES MATIÈRES NOIRES » ?

Les trois saisons de la série « Ses matières sombres » Ils sont disponibles via la plate-forme HBO Max, donc tout ce dont vous avez besoin pour le voir est d’avoir un abonnement actif au service de streaming. Accès depuis ce lien.

QUELS SONT LES CHAPITRES DE LA TROISIÈME SAISON DE « HIS DARK MATERIALS » ?

La fille enchantée La rupture L’artefact intentionnel Lyra et sa mort Sans sortie les abysses la montagne nuageuse Le Jardin Botanique

