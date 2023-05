Fin expliquée de « Grey’s Anatomy » – Saison 19 : ce qui est arrivé à Meredith, Jo et Teddy

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Saison 19 de « Grey’s Anatomy »réussi ab sériea pris fin le 18 mai 2023 après 20 chapitres de drames amoureux, des cas médicaux compliqués, des conflits professionnels et personnels, plusieurs larmes, des réconciliations et de l’amour.

Dans ‘Wedding Bell Blues’ (19×19), Simone Griffith se prépare pour son mariage avec Trey, mais pense toujours à Lucas Adams. Pendant ce temps, la relation entre Jo et Link atteint un tournant majeur et les chirurgiens présents s’envolent pour Boston, provoquant une retrouvailles entre Nick et Meredith.

Après plusieurs signes – l’oiseau préféré de sa mère brisé par la vitre de sa voiture, un problème vestimentaire et les délires de sa grand-mère – Simone décide de ne pas épouser Trey, monte dans le camion de Yasuda et se dirige vers l’hôpital pour retrouver Lucas. Après leurs retrouvailles passionnées aux urgences, Adams s’occupe d’un homme blessé dans un accident de voiture qui s’avère être Trey.

Simone descendant l’allée avec son père à la fin de la saison 19 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 19 de « L’anatomie de Grey», alors que Kwan ignore le DNR signé par Maxine et l’intube pour lui sauver la vie, à la grande colère de Millin, toutes les personnes impliquées dans le prix Catherine Fox font face à des turbulences lors de leur voyage à Boston et pensent au plus important de leur vie.

Une fois arrivés en toute sécurité à destination, Nick décide de suivre les conseils d’Amelia et se rend chez Meredith pour exprimer ses sentiments, mais il est surpris par le séduisant Michael, qui l’informe que Mer est au travail.

Dans ‘Happy Ever After?’ (19×20), Meredith convoque Nick et le reste de ses collègues de Grey Sloan dans son laboratoire pour partager sa nouvelle théorie radicale sur un remède contre la maladie d’Alzheimer. Richard l’avertit que c’est controversé, Amelia souligne que son hypothèse « insulte le travail de Derek », et Nick l’encourage à poursuivre ses recherches.

Après que Miranda Bailey ait reçu le prix Catherine Fox, Meredith rencontre Nick pour lui expliquer la raison pour laquelle son « je t’aime » n’est pas revenu. De plus, il précise que Michael est le tuteur de Zola et qu’il est gay. La scène se termine avec lui assurant qu’il veut partager sa vie, son amour et sa douleur avec elle, et avec un baiser dans un couloir d’hôtel.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

En revanche, Sam se rend compte que sa proximité avec Jo agace trop Link, qui dans le dernier chapitre de la saison 19 de « L’anatomie de Grey« , finalement il lui avoue, sous une pluie battante, qu’il est amoureux d’elle et ce depuis qu’ils sont enfants. Bien sûr, Jo rend la pareille.

Pendant ce temps, Sam est dans la salle d’opération et Teddy se prépare à lui sauver la vie, mais elle s’effondre sans explication.. Est-ce lié à son horrible mal de dents ? La saison se termine avec Owen essayant de la ramener à la conscience. Que va-t-il arriver à Teddy ?

Après cette fin, il est clair que « L’anatomie de Grey» se poursuivra avec une saison 20, qui a été confirmée en mars 2023. De même, Deadline a confirmé que les acteurs Kim Raver, Kevin McKidd, Chandra Wilson et James Pickens Jr. feront partie des nouveaux épisodes.

Teddy et Miranda reviennent dans la saison 20 de « Grey’s Anatomy » (Photo : ABC)

COMMENT REGARDER LA SAISON 19 DE « GREY’S ANATOMY » ?

Saison 19 de « L’anatomie de Grey» créée le jeudi 6 octobre 2022 à 21h00. (Heure de l’Est) aux États-Unis via ABC. Après la fin de la livraison, il est disponible sur la plateforme de streaming Hulu.

Les 18 chapitres ci-dessus sont disponibles en streaming sur Netflix.

COMMENT A ÉTÉ L'INCENDIE QUI A AFFECTÉ CATERINA SCORSONE ?

