Fin expliquée de « El Internado: Las Cumbres » Saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après l’émeute qui s’est produite La mort d’Elieau la deuxième saison de « El Internado : Las Cumbres », Mara impose une discipline encore plus forte que celle déjà en vigueur au centre. De plus, après La mort de Ritaet personne ne doute qu’un tueur en série, supposé imitateur du Nid de corbeau, soit responsable des crimes.

Grâce à Adele, Amaia, Paul, Paz, Eric et Julio découvrent que Manuel est vivant, alors une fois de plus ils tentent de s’échapper de l’internat pour trouver l’endroit où il est retenu captif. Bien que les trois premiers parviennent à quitter Las Cumbres et à atteindre la salle blanche, il n’y a aucun signe de leur ami.

Ils ont l’intention de poursuivre leurs recherches, mais une grave blessure à la jambe met Amaia en danger et ce qui semblait être d’une grande aide s’avère être son billet de retour à l’internat. Cependant, aucun ne compte abandonner.

Les étranges visions d’Amaia se poursuivent dans la deuxième saison de « El Internado : Las Cumbres » (Photo : Amazon Prime Video)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « LE STAGE : LES SOMMETS » ?

Dans chaque épisode de la deuxième saison de « L’internat : les sommets”, lorsque les protagonistes semblent être sur le point de trouver quelque chose, d’autres mystères surgissent qu’ils ne peuvent pas résoudre ou qui les conduisent à des impasses. La seule chose claire est qu’Inés et León sont impliqués.

Qui est derrière le laboratoire qui fait de la recherche avec des humains ? Darío Mendoza, le père supposé d’Inés, le médecin du pensionnat et d’autres sont impliqués dans les expériences qui sont menées sur les élèves sans le consentement de leurs tuteurs. A quoi servent tous ces tests ?

La lutte acharnée pour mettre au jour tous les secrets que détient le pensionnat finit par conduire les garçons à une révélation bien plus grande. Plus tard, le retour inattendu de Manuel apporte de la joie, mais éveille aussi les soupçons de Paul.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « L’internat : les sommets« , les lumières dans le ciel sont toujours de mauvais augure, alors la police interdit la veillée dans la forêt pour éviter la mort d’une autre fille. Cependant, le tueur au masque de corbeau a déjà sa prochaine victime, Paz.

Quand Inés se rend compte que Darío prévoit de la soumettre à une autre intervention, elle décide de s’échapper avec León. Tout semble aller parfaitement, même León obtient la montre qui peut incriminer Mendoza. Cependant, Celia ruine l’évasion du couple en tirant sur le personnage de Joel Bosquel car elle le croit responsable de la mort de sa fille Alba.

Paz devient la nouvelle victime du tueur au masque de corbeau (Photo: Las Cumbres Internship / Amazon Prime Video)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « LE STAGE : LES SOMMETS » ?

D’autre part, Paul et Adele se tournent vers leur mère, Patricia Brun, pour s’échapper de Las Cumbres, mais ils sont interceptés par Darío, qui avertit les autorités. La petite fille essaie de sauver sa maman, mais c’est inutile. Patricia, saurez-vous prouver votre innocence et prouver que c’est Mendoza qui mène l’expérience Q27 ?

Enfin, Paz tente d’échapper à son bourreau, mais sans succès. Alors qu’il est suspendu à un arbre, Amaia apparaît avec un fusil de chasse et tente d’arrêter le meurtrier. Cependant, l’homme masqué est plus rapide et charge une nouvelle victime.

Voyant son amie mourir, Amaia lui tire dessus et lorsque la police arrive, elle découvre que l’homme derrière le masque de corbeau était Pelayo. Que se passera-t-il dans la troisième saison de « L’internat : les sommets” ? León est-il mort ou sa jeunesse éternelle l’a-t-il sauvé ? Darío paiera-t-il pour ses crimes ? Découvriront-ils le secret de l’éternelle jeunesse ?