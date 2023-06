Fin expliquée de « Black Mirror » – Saison 6 Episode 4 : ce qui est arrivé à Bo et Mazey Day

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Mazey Day », réalisé par Uta Briesewitz et avec Zazie Beetz, Clara Rugaard et Danny Ramirez, est le quatrième épisode de la sixième saison de « Black Mirror », Série d’anthologies Netflixet suit une star troublée qui est poursuivie par des paparazzi envahissants alors qu’elle fait face aux retombées d’un délit de fuite.

Après qu’une photographie qu’il a prise ait conduit au suicide d’un artiste, Bo décide de s’éloigner de ce monde et de travailler sur autre chose. En tant, la célèbre actrice Mazey Day se saoule après une dure journée de tournage, monte dans sa voiture et écrase quelqu’un. Bien sûr, il fuit les lieux et tente d’oublier cette nuit tragique.

Cependant, elle ne peut s’empêcher de penser à l’accident, qui affecte sa carrière et l’exclut du film à succès. Plusieurs mois plus tard, la presse et les fans n’ont pas de nouvelles de Mazey, alors ils offrent aux paparazzi jusqu’à 40 000 € pour une photo moche de l’actrice.

Mazey Day (Clara Rugaard) après avoir renversé quelqu’un ou quelque chose dans la saison 6 de « Black Mirror » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE 4 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

Hector, un collègue de Bo, la convainc de redevenir paparazzi, alors le protagoniste du quatrième épisode de la saison 6 de « Miroir noir » commencer à chercher toute trace de Mazey. Bien qu’elle échoue dans un premier temps, grâce à une interview où l’actrice révèle son endroit préféré pour manger, elle parvient à retrouver où elle se trouve.

Pendant ce temps, Mazey, cachée chez un ami producteur, s’emporte et se tourne vers un spécialiste de la toxicomanie pour l’aider à faire face à sa dernière crise. Pour lutter contre ce qui la tourmente, son trafiquant lui propose de passer le week-end dans un centre de désintoxication.

En voyant une camionnette sombre sortir, Bo est sûre que c’est sa cible, alors, décide de la suivre pour obtenir la photo tant attendue qui pourrait valoir jusqu’à 40 mille dollars. Cependant, l’un des hommes de la sécurité remarque la poursuite, s’arrête dans un café et aplatit les pneus des paparazzis.

Une brève conversation avec le serveur de la cafétéria confirme les soupçons de Bo. Le jeune homme lui dit que le seul établissement le plus proche de lui est un centre de rééducation exclusif et qu’il sera fermé ce week-end pour recevoir un patient très important.

Pour ne pas perdre le scoop, Bo appelle Hector, qui arrive bientôt avec une moto. Pendant qu’ils réfléchissent à la manière d’entrer dans l’enceinte, Deux autres paparazzi apparaissent, qui ont suivi Hector grâce à un traqueur sur sa moto, et se joignent à la traque de Mazey..

Les paparazzi ont continué à prendre des photos malgré le danger dans l’épisode 4 de la saison 6 « Black Mirror » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE 4 DE « BLACK MIRROR 6 » ?

A qui revient la photo tant attendue et à quel prix ?

Bo, Hector, Whitty et Duke se faufilent et trouvent Mazey Day, qui est enfermé dans une pièce effrayante, enchaîné au sol et en mauvaise santé. En voyant cette scène, Bo n’hésite pas à défoncer la porte et à entrer pour l’aider, mais les autres photographes lèvent simplement leurs appareils photo et capturent la meilleure pire image.

Quand le protagoniste du quatrième épisode de la saison 6 de « Miroir noir» parvient à libérer Mazey, l’actrice les avertit de partir avant qu’il ne soit trop tard, mais personne ne l’écoute..

Au milieu de la pleine lune et des éclairs, Mazey se transforme en loup. Cette nuit tragique en République tchèque, l’artiste n’a pas écrasé une personne mais un loup-garou qui l’a mordue et l’a transformée. Avant de terminer sa transformation, la femme insiste pour qu’ils s’échappent.

Cependant, les paparazzis ne reculent pas d’un pas et continuent de prendre des photos dans l’espoir d’obtenir beaucoup d’argent. Bo et Hector s’échappent à temps, tandis que Whitty et Duke sont dévorés par la femme qu’ils ont harcelée jusqu’au dernier moment. Pendant ce temps, Hector vole l’une des caméras et se réfugie avec Bo dans la cafétéria voisine.

Mazey ne tarde pas à arriver à la cafétéria et tue chacune des personnes qui se trouvaient à cet endroit. Bo prend le pistolet du policier et tire sur le loup-garou avant de faire d’elle sa prochaine victime. L’actrice retrouve sa forme humaine et Il supplie la photographie de la tuer, mais elle ne parvient qu’à lui remettre l’arme et à photographier son suicide.

Bien qu’à un moment donné, Bo essaie d’aider Mazey et demande à ses coéquipiers d’arrêter de la photographier dans une situation aussi vulnérable, elle saisit finalement l’opportunité de capturer une image qui pourrait lui rapporter une grosse somme d’argent.