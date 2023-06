Fin expliquée de « Avatar 2 : le chemin de l’eau » : Qu’est-il arrivé à Jake Sully et sa famille ?

Disney+

Découvrez quelle est la fin expliquée de « Avatar 2 : The Way of Water » et quel est le méchant qui pourrait revenir dans une suite.



© Studios du 20e siècleFin expliquée de « Avatar 2 : le chemin de l’eau »

Ce 7 juin est venu sur la plateforme de streaming de disney plus l’une des suites les plus attendues, il s’agit « Avatar 2 : La voie de l’eau » (« Avatar : La voie de l’eau ») dirigée par James Cameron, qui montre ce qu’il est advenu de l’histoire de Jake Sully et Ney’tiri, qui ont maintenant formé une famille mais doivent quitter leur maison et un ennemi du passé revient, mettant leurs enfants en danger. Si vous l’avez déjà vu et que vous avez eu quelques doutes, nous vous laissons ici le Fin expliquée de « Avatar 2 ».

Casting de « Avatar 2 : le chemin de l’eau »

Zoé Saldana (Neytiri)

Sam Worthington (Jake Sully)

Stephen Lang, général Miles Quaritch)

Sigourney Weaver (Dr Grace Augustine)

Jamie Flatters (Neteyam, le fils aîné de Jake et Neytiri)

Britain Dalton (Lo’ak, le deuxième fils de Jake et Neytiri)

Trinity Bliss (Tuktirey ‘Tuk’, la plus jeune fille de Jake et Neytiri)

Kate Winslet (Ronal, apnéiste Metkayina)

Jack Champion (araignée)

« Avatar 2 » a-t-il des scènes post-crédit ?

Si vous avez été très patient et avez déjà vu les 3 heures et 12 minutes de « Avatar 2 : le chemin de l’eau », vous n’avez pas besoin d’attendre bien plus longtemps, puisque contrairement au premier film, la suite Il n’y a pas de scènes post-génériques.

Fin expliquée de « Avatar 2 : le chemin de l’eau »

Spoiler alert : Si vous avez atteint cette partie de la note, c’est que vous avez déjà fini de regarder « Avatar 2 : le chemin de l’eau ». Les Na’vi du clan Metkayina affrontent les humains dans l’eau, Jake parvient à vaincre le colonel Miles Quaritch au combat, mais est piégé sous le navire. Tuk tombe et Neytiri saute après elle, ils sont donc également piégés. Kiri (la fille adoptive des Sully) a un lien puissant avec Eywa et, avec Lo’ak, parvient à sauver sa famille.

Tandis que « Spider » sauve la vie de Quaritchson père, mais ne reste pas à ses côtés, le jeune homme regagne les Sully à la nage, où ils l’ont adopté comme leur fils, laissant la porte ouverte à la suite qui sera Avatar 3.

Qui est mort dans « Avatar 2 » ?

Neteyam, le fils aîné de Jake et Neytiri qui a été touché par un projectile après avoir sauvé ses frères. Après avoir livré le corps de leur fils à la mer, Tonowari et Ronal affirment que les Sully sont Metkayina :

« Nous sommes des gens de la mer maintenant, c’est notre maison. Je ne peux pas sauver ma famille en m’enfuyant… C’est notre forteresse, c’est là que nous tiendrons bon »dit Jake Sully.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?