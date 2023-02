Fin expliquée de « All the Times We Fall in Love »: Julio ou Fernando, qui choisit Irène ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Réalisé par Mateo Gil (« Midas’ Favorites »), Carlota Pereda (« Cerdita »), Bàrbara Farré (« Selftape ») et Ginesta Guindal (« Élite »), «Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux” (initialement intitulé Meet Cute) est un Comédie romantique Netflix qui commence en septembre 2003 quand Irene (Georgina Amorós) arrive à Madrid avec l’envie de conquérir le monde et de devenir réalisatrice.

Là, il rencontrera ses meilleurs amis et aussi Julio (Franco Masini), qui serait le protagoniste parfait pour ses films et aussi pour sa vie. Cependant, la vie a toujours d’autres projets.

Irene quitte sa maison à Castellón pour étudier le cinéma à Madrid et le 11 mars 2004, lors d’une première, elle rencontre Julio, un étudiant en droit séduisant qu’elle veut comme protagoniste de son court métrage. Après une fête, ils rentrent chez eux dans le train et alors qu’ils s’apprêtent à s’embrasser, une bombe explose..

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « TOUTES LES FOIS QU’ON TOMBE AMOUREUX » ?

Bien que les trois personnages de « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux » ils survivent, ils sont émotionnellement affectés par l’accident, Julio devient obsédé par le fait de tout savoir sur les autres passagers et Irene retourne dans sa ville avec son petit ami. Voyant que l’état de sa fille s’aggrave, son père engage ses amis, Da et Jimena, qui n’hésitent pas à partir à sa recherche.

Irene revient à Madrid avec l’intention de reprendre ses rêves. Fernando, son petit ami, l’accompagne et reste une nuit, mais leur relation se termine mal lorsque Fer voit Irene et Julio s’embrasser dans la cuisine. La cinéaste en herbe essaie de se raccommoder avec son petit ami, blessant Julio dans le processus.

Une fois de plus, Irène et Julio sont un moment ensemble et quelque chose les sépare.. Cette routine se répète au fil des ans, jusqu’en mars 2022, ils se séparent. Le personnage de Franco Masini invite la désormais réalisatrice de publicités à la première du court métrage qu’elle a réalisé sur l’attaque du train, mais elle préfère ne pas y assister.

Quelques jours plus tard, ils se retrouvent dans une cafétéria et malgré les tentatives de Julio pour entamer une conversation, Irene résiste et se plaint auprès de lui de lui avoir volé son idée et d’autres problèmes du passé. Lorsque Da et Jimena interviennent et organisent une réunion pour leurs amis afin de résoudre leurs différends, Irene annonce qu’elle se marie dans quelques semaines.

Avec qui Irène se marie-t-elle ? avec Ferdinand, qui après avoir rompu avec Irene en 2004 s’est liée d’amitié avec Jimena pour se rapprocher de son ex. De plus, il s’est impliqué avec Jimena et l’a mise enceinte. La nouvelle du mariage affecte trop Julio, qui lutte contre sa dépendance à la drogue.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TOUTES LES FOIS OÙ NOUS TOMBONS AMOUREUX » ?

Julio ou Fernando, qui choisit Irène ?

En 2022, Irene se prépare pour le jour de son mariage, mais le retour de Julio dans sa vie modifie ses plans et la fait douter de sa décision. Pour elle, Fer est la constante de sa vie et elle croit qu’avec lui, elle aura une belle vie, mais elle ne peut pas oublier Julio, qui semble avoir mûri.

Effrayée par ses doutes, Irene décide d’évoquer son mariage et n’en informe pas ses amis pour qu’ils n’interviennent pas en faveur de Julio. Cependant, cela n’empêche pas Julio de se présenter à la porte de sa maison le jour de son mariage. Que comptez-vous faire? Irene le suivra-t-elle ?

Bien que Julio ne savait pas que c’était le jour du mariage, il cherche Irene pour lui dire qu’il a récupéré un projet important, mais ce n’est pas tout, Il propose également d’être le réalisateur de l’adaptation cinématographique de « Le Vent d’Orient », le livre préféré du cinéaste.

Avant qu’il ne puisse répondre, Fernando apparaît et demande une explication. Irene reste pensive et réfléchit à la meilleure décision pour son avenir. La première saison de « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux» se termine par Irene ne donnant pas de réponse définitive. Cela signifie-t-il qu’il y aura un deuxième versement? Comment Julio et Fernando vont-ils réagir à la décision ?