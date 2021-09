Fin du tournage de la troisième saison de The Boys

Les garçons Il est basé sur la bande dessinée du même nom par le duo créatif de Garth Ennis et Darick Robertson. Le contenu a été adapté pour la télévision par Eric Kripke. L’histoire suit un groupe de personnes dotées de pouvoirs spéciaux qui tentent d’arrêter d’autres individus super puissants qui abusent de leurs capacités. La société Vough International échanger et monétiser ces super-héros corrompus.







Qui peut arrêter cette menace ? Le groupe connu sous le nom Les garçons, lideré par Billy boucher, est celui qui affronte ces méchants déguisés qui suivent les ordres des puissants et cruels Patrie, une sorte de Superman de cet univers, qui est montré en public d’une certaine manière, mais en réalité est un être narcissique, sadique et avide de pouvoir.

La troisième saison de The Boys est déjà tournée

La nouvelle est que la troisième saison de la série a terminé son tournage et de nombreux acteurs ont apporté cette nouvelle à leurs réseaux sociaux. Karl Urbain et Jack Quaid Ils ont posté des images avec leurs masques respectifs et ont remercié l’équipe de tournage pour tout le soin apporté au COVID-19. Jensen ackles, qui donne vie à Garçon soldat, également publié dans les réseaux. Il semble que son dernier jour de tournage ait marqué l’anniversaire de la fin de la production de Surnaturel.

Tout indique que la saison suivante de Les garçons ce sera aussi sanglant que les deux premiers lots d’épisodes. Encore plus! Laz Alonzo Il a assuré que l’on peut s’attendre à une escalade de la violence de la série qui montre les héros puissants d’une manière qu’aucun autre programme n’a fait : pleine de misère et d’égocentrisme.

La troisième partie de Les garçons aura de nouveaux personnages, dont Jensen Ackles dans Soldier Boy, Laurie Holden dans Crimson Countess, Miles Gaston Villaneuva dans Supersonic, Sean Patrick Flanery dans Gunpowder et Nick Wechsler dans Blue Hawk. Katia Winter fera également ses débuts dans la série en tant que Little Nina. Il faudra être attentif à ces arrivages !