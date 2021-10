Fin du succès de The Squid Game ? La série Netflix n’est plus la plus regardée dans ces pays

Septembre 2021 sera sûrement l’un des mois les plus réussis de l’histoire du service de streaming Netflix. Ceci est principalement dû au retour de trois chars tels qu’ils étaient La maison du papier, Lucifer et Éducation sexuelle, mais aussi pour une surprise que peu attendaient : Le jeu du calmar. Cette série coréenne fait fureur sur la plateforme, mais dans certains pays elle n’est plus la plus regardée.

Si vous ne l’avez pas vue, voici son synopsis officiel : « Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui va gagner et à quoi sert le jeu ? « .

+ Fin du succès de The Squid Game ?

L’émission créée par Hwang Dong-hyuk est entrée dans le catalogue de streaming le 17 septembre et a rapidement conquis les abonnés avec ses neuf épisodes. Bien qu’à ce jour, il reste en tête des contenus les plus consultés dans le monde, il y a des pays où il était déjà dépassé par une autre production et cela pourrait être le début d’un déclin général pour être arrivé il y a près d’un mois.

D’après les données de FlixPatrol, site Web qui collecte des données de chacun des pays dans lesquels Netflix il est disponible, Le jeu du calmar a cessé d’être le plus consulté par les utilisateurs au Danemark, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. Les raisons pour lesquelles il commence peu à peu à tomber dans le classement sont au nombre de deux : le public l’a déjà vu et veut chercher de nouvelles voies.

La vérité est que, pour le moment, il continue d’être le grand événement de ces derniers mois et continuera de faire parler de lui, car le PDG du service, Ted Sarandos, a assuré qu’il s’agirait de la série la plus regardée de l’histoire, ce que l’on verra bientôt lorsque les chiffres officiels seront publiés. Bien que le succès soit déjà assuré, il n’y a aucun plan pour continuer l’histoire ou faire une sorte de spin-off.

