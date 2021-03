Fin du mystère: Paul Bettany a avoué qui était le camée de WandaVision

WandaVision se prépare à lancer l’épisode 9 qui mettra fin à la série à succès Disney +. Le programme doit révéler de nombreuses inconnues dans son dernier chapitre et pour cette raison les attentes sont énormes. De plus, ces dernières semaines, l’intrigue a pris de l’ampleur car les protagonistes ont annoncé un camée surprise. Paul Bettany l’avait affirmé, mais dans les dernières heures il s’est à nouveau exprimé à ce sujet et a suscité la déception du public.. Qu’a t’il dit?

« Il y a un personnage qui n’a pas été révélé. Et c’est très excitant. C’est un acteur avec lequel j’ai voulu travailler toute ma vie. Nous avons des scènes incroyables ensemble et je pense que la chimie entre nous est extraordinaire et les feux d’artifice sur le plateau. « , avait déclaré l’acteur début février et réaffirmé les propos d’Elizabeth Olsen, qui avait également déclaré qu’il y aurait un camée.

Les déclarations des étoiles ont déclenché un nombre infini de théories et de versions sur la possible incorporation à la fin de la série: de Doctor Strange à Magneto, en passant par des noms plus fous comme Spider-Man ou même Luke Skywalker. Récemment, la figure de James Spader a également été divulguée, qui, selon Google, donnera la voix à Ultron.







WandaVision: Paul Bettany a révélé l’identité du camée dans la série Disney +

Cependant, Bettany lui-même était chargé de désamorcer la bombe qu’il a larguée: dans une interview avec Good Morning America, il a révélé que le personnage dont il parlait était lui-même. «Vous savez quand vous pensez que quelque chose va être amusant et que vous le dites et que vous paniquez? C’est ce que j’ai fait. Les fans ont commencé à deviner de qui il s’agissait. Ils ont deviné des gens comme Benedict Cumberbatch ou Patrick Stewart. Je pensais: Dieu, c’est une bonne idée et ils seront très déçus quand ils découvriront que c’est moi. « , a-t-il avoué.

La confirmation de l’acteur a du sens car la scène post-crédits de l’épisode 8 a montré Tyler Hayward remontant le corps de Vision dans sa version blanche. Les scènes suivantes peuvent avoir l’arme de SWORD à l’intérieur de l’hexagone pour affronter la vision créée par Wanda.

La seule question qui reste concernant le camée est celle soulevée par Olsen. Dans ses déclarations à TV Line, il avait dit qu’il allait « travailler avec un interprète qui sera une surprise pour tout le monde ». Êtes-vous d’accord avec votre partenaire pour plaisanter avec les fans ou y a-t-il d’autres surprises?