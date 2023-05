Fin des « Gilets jaunes » expliqués – Saison 2 : « la nature », une mort et un incendie

« Nature » a de nouveau choisi dans le dernier chapitre du deuxième saison des « Gilets jaunes », tant dans le passé que dans le présent. Et la « nature » est heureuse. Il voulait du sang et du sang qu’il a obtenu en retour.

« Storytelling » est le titre du neuvième et dernier épisode d’une saison qui a élargi ce que nous savons de la disparition de 19 mois des Yellowjackets après leur accident d’avion. Plus de personnages sont morts. Plus de chair humaine était consommée en hiver. La présence de « ça » est devenue plus grande et nous ne savons pas si elle existe ou si c’est juste une excuse pour que les survivants agissent comme ils ont agi.

La « nature » est-elle vraiment une entité démoniaque ou est-ce un symptôme de folie collective ? Indépendamment de cela, il reste encore une partie considérable de l’histoire dans les bois alors que la chasse s’est déplacée vers le présent et a pris l’un des personnages principaux de la série que vous pouvez regarder sur Paramount +.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DES VESTES JAUNES ?

Dans le passé : le nouveau chef

Après la mort de Javi et la réapparition de Shauna en tant que boucher de la communauté, Lottie avoue qu’elle ne peut plus diriger le groupe, qu’elle ne peut plus écouter la « nature », qu’elle a été abandonnée par cette force pour une autre du guide des filles eux à partir de maintenant.

Misty pense que ce pourrait être elle. Shauna et Taissa aussi. Mais il est clair pour Lottie que la « nature » a choisi Natalie. Il l’a sauvée de la chasse et a pris Javi à la place. Il l’a sauvée car maintenant elle doit être la protectrice des jeunes. C’est du moins ce que pense Lottie et les autres acceptent bientôt leur nouvelle « reine », tandis que Coach Ben les regarde de loin avec horreur, bois de chauffage et boîte d’allumettes à la main.

Au présent : la chasse

Depuis la mort de Travis, Lottie est sûre que « ça » les a suivis hors du bois et plus de 20 ans plus tard, elle réclame une nouvelle offrande. C’est pourquoi il les a rassemblés. Et bien que les autres proclament qu’elle est folle, au fond, ils semblent partager la même peur. C’est peut-être pour cela qu’ils acceptent de lui faire plaisir et d’organiser une chasse, mais avec la certitude que les infirmières de l’hôpital psychiatrique arriveront bientôt pour emmener leur vieil ami.

Cela dit, les couteaux sont tranchants -ou émoussés-, les masques tout faits, et la reine de cœur du jeu de cartes légèrement brûlée. Mais en même temps, la scène s’étoffe avec l’arrivée de Jeff et Callie, Kevyn et Matt et Walter, l’étrange petit ami de Misty.

À la tombée de la nuit, les Yellowjackets commencent à tirer les cartes, un tour après l’autre, jusqu’à ce que la reine rouge émerge. Ce n’est pas Lottie. Ce n’est pas Van. Ce n’est pas Taissa. Ce n’est pas Nathalie. Ce n’est pas Misty. C’est Shauna. Et la chasse commence comme si « ça » avait repris possession des filles. À l’exception de Lottie, je ne sais pas vraiment s’ils font semblant de chasser Shauna ou s’ils veulent vraiment la tuer comme cela s’est produit dans les bois, lorsqu’ils sont tombés en transe avant l’heure du déjeuner. Cependant, un coup arrête le rituel.

Dans le présent : l’affaire Adam

Alors que les Yellowjackets poursuivent leur coven, Walter exécute son plan pour détourner l’enquête sur l’affaire Adam Martin de Shauna et de ses compagnons, aux dépens du détective Kevyn.

Si Misty est prête à tout pour protéger les Yellowjackets, Walter n’est pas loin derrière. Se faisant passer pour un membre de l’étrange communauté de miel de Lottie, il endort le policier avec du phénobarbital tout comme Jeff se reproche le meurtre du peintre et peu de temps après, sans dégoût, lui tire dessus avec le pistolet de Matt, ne laissant aucune trace pour faire croire qu’il a été tué par son propre partenaire. Walter a l’autre détective dans les cordes qui ne peut que suivre ses instructions.

Kevyn est l’une des victimes de la finale de la saison des « Yellowjackets » (Photo : Showtime)

Au présent : « la nature » a choisi…

Qui a tiré? Callie. Il tire sur Lottie dans le bras droit pour arrêter la chasse, pour sauver sa mère, mais presque immédiatement Lisa apparaît avec un fusil de chasse pour protéger son gourou et exiger une explication. Natalie essaie de la calmer, lui demande de partir, mais Lisa est très désemparée. Que se passe-t-il alors ? Misty sort une seringue qui semble remplie de fentanyl et se lance sur la jeune femme, mais « Nat » s’interpose et reçoit l’injection létale., car la scène est entrecoupée du moment où il a tiré la carte de la reine de cœur. Cette fois, Javi l’a remplacée, mais maintenant c’était à son tour de se sacrifier.

Alors qu’elle est mourante, avec ses amis autour, Natalie est ramenée à l’avion, où elle retrouve Javi, mais aussi avec elle-même à l’adolescence et avec Lottie à partir de là. Est-ce une hallucination ou est-ce la salle de la mort ? Quelle que soit la réponse, Lottie lui dit de lâcher prise, que la « nature » a faim. Et Nathalie meurt.

Déjà avec les ambulanciers paramédicaux et la police autour, il est déclaré que « Nat » a subi une overdose, tandis que les blessures de Lottie sont guéries avant d’être emmenée à nouveau dans un hôpital psychiatrique. Mais elle est calme. Il dit à Van et Taissa que la « nature » est heureuse, qu’il y a eu un sacrifice, et bientôt ils ressentiront tous sa faveur. Van a l’air excité.

Pendant ce temps, Walter réconforte Misty, Matt prétend qu’il vient d’apprendre la mort de Kevyn, et Shauna retrouve sa famille, avec une Callie étrangement ravie.

Autrefois : le feu

La nuit, alors que tout le monde dort après l’élection du nouveau chef, Shauna se réveille soudainement. Il y a de la fumée autour. La cabine est en feu et ils sont piégés. Les issues étaient bloquées. Ils n’ont qu’à frapper et frapper jusqu’à ce qu’ils brisent la porte principale et s’échappent, tout en perdant leur refuge. Ben a essayé de les tuer. Ce qui va se passer maintenant?

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON « YELLOWJACKETS » 2 ?

Pourquoi Nathalie est-elle morte ?

Natalia aurait dû mourir il y a longtemps. Dans l’avion. Dans la forêt, quand il a reçu la lettre maudite. Quand il est revenu à la civilisation, à cause de ses addictions. Il a même tenté de se suicider. En d’autres termes, les événements de la finale de la saison ont été la conclusion du voyage d’un personnage torturé pour toujours. En fait, son agonie a été trop longue. Jusqu’à ce que la « nature » décide de l’enlever. Du moins selon les paramètres que propose Yellowjackets.

Maintenant, peut-être que Natalie était toujours morte, tout comme le reste des filles qui sont sorties des bois. Après tout, la série ressemble un peu à « Lost » et « Manifest ».

Pourquoi a-t-elle vu Javi et Lottie et elle-même aussi jeunes ? C’est ça qui est curieux. En tout cas, Travis a dû réapparaître, qui était l’amour de sa vie. C’est peut-être pour cette raison que certains fans hésitent à croire qu’il est mort.

Que signifie Callie pour l’avenir des « gilets jaunes » ?

Lorsqu’on découvre que Shauna est enceinte dans les bois, Lottie proclame que l’enfant appartient à la « nature », tant la déception de chacun est grande lorsque le petit meurt à la naissance. Après cela, il n’a plus été question de progéniture jusqu’à la fin de la deuxième saison, lorsque Lottie dit que l’énergie de Callie est très forte.

Parmi les Yellowjackets, la seule à avoir des enfants biologiques est Shauna. Les autres n’ont pas de progéniture. Le fils de Taissa, Sammy, est le fils biologique de sa femme, Simone. N’est-il pas curieux qu’aucun des autres survivants n’ait eu d’enfant ?

Puisque Lottie assure qu' »il » les a suivis, il est probable qu’elle soit également proche des siens, surtout s’ils sont du sang de son sang comme dans le cas de Callie, qui ressemble beaucoup à sa mère. Est-ce le nord que les « Gilets jaunes » suivront dans ses prochaines saisons ?

Qu’est-ce que cela signifie qu’ils verront bientôt que la « nature » est contente d’eux ?

La réponse surnaturelle est que vos problèmes seraient résolus, même vos maux. Il est certain que le somnambulisme de Taissa s’estompera un moment et que Van sera-t-il guéri du cancer ?

Dans le présent, Van a un cancer en phase terminale, mais sera-t-elle guérie par la « nature » ? (Photo: Yellowjackets / Showtime)

Que va-t-il arriver à Ben ?

La troisième saison de la série est présentée comme une guerre entre les Yellowjackets et leur entraîneur. Ben a tenté de les tuer et ils partiront à sa recherche, ainsi que le refuge qu’il a confié à Natalie. Qui d’autre va mourir ? Ce n’est pas encore clair. Bien que l’on sache que « Nat », Lottie, Van, Taissa, Misty, Shauna et Travis sont revenus de la forêt, il pourrait y avoir plus de survivants qui sauteraient sur les lieux à l’avenir. L’un d’eux pourrait-il être Ben ?

réflexions supplémentaires