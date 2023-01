Fin de « Vikings : Valhalla » – Saison 2 expliquée : Freydis, Leif et Harald, ont-ils récupéré Kattegat ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La deuxième saison de « Vikings : Valhalla », série netflix Créé par Jeb Stuart, il commence peu après la chute tragique de Kattegat, un événement qui a brisé leurs rêves et changé les destins de Leif Erikson (Sam Corlett), Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) et Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Dans les nouveaux épisodes de la suite dramatique historique de « Vikings », les héros sont des fugitifs en Scandinavie et sont obligés de tester leurs ambitions et leur courage dans des mondes au-delà de leurs fjords familiers.

Après avoir repris Kattegat, Forkbeard nomme son petit-fils Sweyn King Norway et épargne la vie d’Olaf en échange de son maintien pour protéger le jeune dirigeant. Quand Olaf refuse, il l’avertit que la vie de son fils en dépend et que le Viking n’a d’autre choix que d’accepter.

Pendant ce temps, les fugitifs Freydis et Harald doivent décider de se battre pour le trône ou de fuir. Ils se dirigent tous les deux vers Kattegat pour réclamer ce qui leur appartient et qui a été promis par le roi Padfoot.. Cependant, leurs plans changent lorsqu’ils apprennent qu’Olaf a mis leur tête à prix et est après eux.

Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson s’échappant d’Olaf dans la saison 2 de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

Grâce à l’apparition de Leif et d’un jeune guerrier nommé Jorundr, Freydis et Harald échappent à leurs poursuivants.. Puis ils se séparent. Freydis trouve une nouvelle maison à Jomsborg et préfère ne pas révéler sa grossesse à Harald, qui propose un plan risqué pour reprendre la Norvège.

Alors que Harald et Leif rejoignent des personnes aux motivations très différentes pour se rendre à Constantinople. Emma se méfie de Godwin après qu’il a été révélé que sa fiancée était la demi-soeur de l’homme qui a tenté de l’empoisonner. Malgré le fait que la jeune femme nie faire partie d’un complot contre elle, elle est torturée et assassinée..

Bien qu’il se sente coupable et craigne d’avoir fait une erreur, l’un de ses hommes l’informe que ses soupçons n’étaient pas entièrement faux, car ils ont vu Godwin payer un homme étrange. Emma découvre qu’il s’agit de John Fletcher, qui s’appelle l’Ours, mais avant qu’elle ne puisse l’interroger, il est retrouvé mort.

Sans preuve contre Godwin, il revient pour découvrir que Patmol est de retour et offre la main de sa nièce Gytha à l’homme qui a perdu sa fiancée.. Emma commence à penser que tout ce qui s’est passé était le plan de Godwin pour arriver à ce point et réaliser le rêve que son fils deviendrait un jour roi.

Harald et Leif atteignent Constantinople ?

Au cours de la deuxième saison de « Vikings : Walhalla”, Harald et Leif doivent surmonter divers obstacles et attaques. Bien que l’équipage du navire réussisse la plupart des tests vers la fin, il doit prendre une décision cruciale, d’autant plus qu’Olaf suit de près Harald.

Harald prend un risque et tombe aux mains des Pechenegs, mais grâce à Kurya, le frère de Khan, un chef redouté, parvient à sortir vainqueur. L’aveugle empoisonne son frère pour se venger de ce qu’il lui a fait dans le passé et donne aux autres le temps de s’échapper. Avant de partir, Leif tire sur Kurya pour l’empêcher d’être torturé.

Finalement, les survivants parviennent à atteindre Constantinople, où Harald découvre que le trésor que Vitomir lui a demandé de garder n’était pas son coffre ou le reliquaire, mais sa fille Elena., qui a commencé le voyage en se faisant passer pour un homme. La jeune femme épouse l’empereur et malgré le fait qu’Harald se sent floué, elle gagne les faveurs du roi.

Kurya a aidé Harald à s’échapper des Pechenegs dans la saison 2 de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

Qu’est-il arrivé à Freydis ?

Au début de la deuxième saison de « Vikings : Walhalla« , Freydis pense qu’elle est venue au bon endroit et essaie d’en faire une bonne maison pour elle-même et pour tous ceux qui l’entourent. Cependant, Harekr a des plans différents pour l’avenir à Jomsborg.

Après l’accouchement de Freydis, Harekr lui prend son enfant et tente de la tuer, mais Jorundr l’aide à s’échapper.ry paie le prix de sa trahison. Cependant, les gens découvrent bientôt les véritables intentions de leur chef et lui jettent des pierres jusqu’à ce qu’ils le tuent.

Plus tard, Olaf trouve Jorundr et extrait les informations dont il a besoin pour attaquer Jomsborg et tuer Freydis. Mais il tombe dans un piège et grâce au sacrifice de Jorundr Freydis il parvient à le vaincre.

Au lieu d’assassiner Svein, Freydis le ramène à Kattegat et conclut un accord avec la reine Elfgifu.alors le gardien de la foi retourne à Jomsborg. Qu’adviendra-t-il des protagonistes de « Vikings : Walhalla» dans la troisième saison.